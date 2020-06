Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé iOS 14. Il prévisualise les principales fonctionnalités de la mise à jour lors de la WWDC 2020, et les plus grands changements concernent lécran daccueil.

Pour être clair, il sagit du premier aperçu officiel de la prochaine mise à jour logicielle majeure pour iPhone. Apple a déclaré quil apporterait des widgets à lécran daccueil, ainsi quune nouvelle vue «Bibliothèque dapplications» qui organise automatiquement vos applications en groupes et listes pratiques. La bibliothèque dapplications vous permettra essentiellement de masquer des applications sur votre écran daccueil principal. Cela nous rappelle en fait le tiroir dapplications dAndroid, mais plus intelligent.

Les widgets étaient auparavant limités à la vue Aujourdhui. Maintenant, ils seront sur lécran daccueil principal à côté de vos applications. Apple a déclaré quil avait également créé une nouvelle «galerie de widgets» pour vous permettre de trouver des widgets. Il inclut même un widget «Smart Stack» qui affiche les applications pertinentes en fonction de lheure de la journée. Cest une sélection glissable qui utilise lintelligence sur lappareil pour faire apparaître ce que vous voulez.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent une nouvelle application de traduction qui sera intégrée à iOS, ainsi que des mises à jour des messages et des cartes Apple et plus encore.

Avec lapplication Traduire, vous pourrez saisir du texte ou dicter des messages à traduire en 11 langues. Dans Messages, vous pouvez épingler des contacts et des conversations en haut de lapplication Messages. Apple ajoute également des conversations filetées dans les chats de groupe et mentionne la notification.

Apple a déclaré quApple Maps recevait des guides sélectionnés de Zagat, AllTrails et dautres, pour mieux servir les recommandations. Maps ajoute également la prise en charge du vélo, avec des alertes daltitude, de pistes cyclables, descaliers et de routes. Le cyclisme sera dabord lancé à New York, Los Angeles, dans la région de la baie, à Shanghai et à Pékin. Maps ajoute également une fonction de routage EV qui vous dirigera vers une station et suivra votre charge tout en prenant en compte des éléments tels que laltitude.

