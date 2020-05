Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a publié respectivement iOS 13.5 et iPadOS 13.5 pour iPhone et iPad. Ce sont des mises à jour logicielles majeures qui suivent iOS 13.4.1 et iPadOS 13.4.1. Ils apportent des fonctionnalités de santé liées à la pandémie, y compris lAPI de notification dexposition créée par Apple et Google.

Les mises à jour logicielles iOS et ‌‌‌iPadOS‌‌‌ 13.5 sont disponibles pour tous les appareils éligibles. Vous pouvez les télécharger en direct via lapplication Paramètres.

Pour accéder aux mises à jour, accédez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle.

Les dernières mises à jour logicielles dApple ajoutent lAPI Exposure Notification, qui permettra aux autorités de santé publique de créer des applications de suivi des contacts COVID-19 pour, espérons-le, aider à ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Nous détaillons le système de notification dexposition dApple et de Google dans notre guide ici . Il sagit dune technologie basée sur Bluetooth, et ces mises à jour logicielles sont conçues pour en jeter les bases.

Les applications qui utilisent lAPI «Notification dexposition» vous permettront de recevoir des notifications si vous entrez en contact avec quelquun qui a reçu un diagnostic de COVID-19 et souhaite partager ces informations. Les applications des gouvernements et des autorités sanitaires de plus de 22 pays se sont inscrites pour participer, ce qui signifie que les applications COVID-19 qui utilisent la notification dexposition devraient bientôt arriver.

Apple inclut une bascule de journalisation de lexposition sous Paramètres qui vous permettra de désactiver la participation aux notifications dexposition COVID-19 si une application de santé est installée. Voici comment Apple la expliqué:

"Ce que nous avons construit nest pas une application - les agences de santé publique incorporeront plutôt lAPI dans leurs propres applications que les gens installent. Notre technologie est conçue pour améliorer le fonctionnement de ces applications. Chaque utilisateur doit décider sil souhaite ou non sinscrire. aux notifications dexposition; le système ne recueille ni nutilise la position de lappareil; et si une personne est diagnostiquée avec COVID-19, cest à elle de signaler ou non cela dans lapplication de santé publique. Ladoption par lutilisateur est la clé du succès et nous pensons que ces solides protections de la vie privée sont également le meilleur moyen dencourager lutilisation de ces applications. Aujourdhui, cette technologie est entre les mains des agences de santé publique du monde entier qui prendront les devants et nous continuerons à soutenir leurs efforts. "

Les dernières mises à jour logicielles dApple facilitent le déverrouillage dun iPhone ou dun iPad avec un mot de passe lorsque vous portez un masque facial ou un revêtement en tissu. Cela est dû au grand nombre de personnes qui portent régulièrement une protection faciale pendant la pandémie de coronavirus. Maintenant, lécran du code daccès apparaît plus rapidement lorsquun appareil iOS détecte que vous portez un masque qui cache le visage après avoir glissé vers le haut.

Apple a mis à jour Group FaceTime avec une nouvelle bascule qui désactive lagrandissement automatique de la vignette appartenant à la personne qui parle. Par défaut, Group FaceTime aura une tuile pour chaque personne, mais la personne qui parle obtient une tuile plus grande et plus ciblée. Une nouvelle option de mise en évidence automatique dans lapplication Paramètres, cependant, désactive la fonctionnalité, de sorte que tous les participants saffichent dans la grille.

Il y a une nouvelle bascule dans lapplication Santé pour afficher les informations didentification médicale sur lécran de verrouillage lorsquun ‌iPhone‌ est verrouillé, et vous pouvez désormais partager automatiquement les informations didentification médicale avec les répartiteurs durgence lors dun appel durgence.

Nan. Il y a des corrections de bogues et des fonctionnalités supplémentaires incluses. Pour plus de détails, consultez leurs notes de version ici.