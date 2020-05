Comment restaurer votre iPhone à partir diCloud ou dune sauvegarde dordinateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disons que vous réinitialisez votre iPhone aux paramètres dusine, ou peut-être que votre iPhone a agi de façon désordonnée - dans les deux cas, il existe un moyen simple de remettre son système en état de marche: le restaurer à partir dune sauvegarde.

Tout comme vous devez sauvegarder votre ordinateur, il est important que votre iPhone enregistre automatiquement une copie de vos informations - telles que les données de lapplication, lorganisation de lécran daccueil, les photos, lhistorique des achats, les messages vocaux visuels, etc. - toutes les 24 heures via iCloud ou lorsquil est connecté sur votre ordinateur avec iTunes ouvert. De cette façon, vous avez toujours une sauvegarde récente et pouvez accéder à vos données en cas de problème.

Une fois que vous avez tout sauvegardé, vous pouvez même effacer votre iPhone, y compris le contenu et les paramètres, et pourtant, vous aurez tout récupéré. Voici comment.

Allumez votre iPhone. Vous verrez un écran Bonjour si votre appareil est neuf ou a été effacé. Ensuite, suivez les étapes de configuration à lécran jusquà ce que vous arriviez à lécran Applications et données. Là, appuyez sur Restaurer à partir de la sauvegarde iCloud et connectez-vous à iCloud avec votre identifiant Apple. Ensuite, suivez ces étapes:

Choisissez une sauvegarde. Regardez la date et choisissez peut-être la plus récente. Après avoir choisi, le transfert démarre. Il peut vous être demandé de mettre à jour un logiciel plus récent. Si oui, suivez les étapes. Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous avec vos identifiants Apple pour restaurer vos applications et vos achats

Vous pouvez appuyer sur ignorer létape 4 et vous connecter plus tard, mais vous ne pourrez pas utiliser les applications avant de vous connecter avec votre identifiant Apple. Restez également connecté au Wi-Fi ou à la 4G LTE tout en restaurant votre iPhone à partir dune sauvegarde iCloud, et assurez-vous dattendre la fin de la barre de progression. Le contenu comme vos applications, vos photos, votre musique et dautres informations peut prendre plusieurs heures ou jours, selon la quantité dinformations.

Restez connecté à lalimentation pendant que vous laissez le processus de restauration se terminer.

Si vous avez un Mac exécutant macOS Catalina 10.15, ouvrez le Finder. (Vous avez un PC ou un Mac exécutant macOS Mojave 10.14? Ouvrez iTunes à la place.) Ensuite, connectez votre iPhone à votre ordinateur avec un câble. Vous devrez peut-être saisir le code daccès de votre appareil ou accepter «Faire confiance à cet ordinateur» pour continuer. Vous pourrez ensuite sélectionner votre iPhone dans la fenêtre du Finder ou dans iTunes. Maintenant, suivez ces étapes:

Sélectionnez Restaurer la sauvegarde. Choisissez une sauvegarde. Regardez la date et choisissez peut-être la plus récente. Cliquez sur Restaurer et attendez la fin de la restauration. Vous pouvez être invité à saisir le mot de passe pour une sauvegarde cryptée. Gardez votre appareil connecté après son redémarrage et attendez quil se synchronise avec votre ordinateur. Vous pouvez vous déconnecter une fois la synchronisation terminée.

Consultez la page dassistance dApple pour plus de détails.