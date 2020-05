Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Des détails importants sur l iPhone 12 Pro ont été divulgués en ligne, avec les téléphones phares censés apporter des améliorations à lécran, à lappareil photo, à la batterie et à Face ID.

Lécran des modèles Apple de 6,1 et 6,7 pouces est censé être capable dun taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec la possibilité de passer à 60 Hz dynamiquement pour économiser la batterie (un peu comme l iPad Pro ).

Les batteries seront également améliorées (par rapport aux équivalents de l iPhone 11 Pro ), le 12 pouces de 6,7 pouces étant censé être livré avec une batterie de 4400 mAh afin de maintenir une longue durée de charge, même avec plus de fonctionnalités.

En plus de la conception à encoche plus petite précédemment ruminée , Face ID adopterait un champ de vision plus large, afin de déverrouiller liPhone même lorsquil est plus incliné.

Et, la caméra arrière change, y compris une mise à niveau vers un zoom 3x (par rapport au zoom 2x sur les modèles actuels). Nous avons également déjà entendu parler du scanner LiDAR à larrière , tandis que lautofocus, les performances de photographie en basse lumière et le Smart HDR sont également proposés pour des améliorations.

La dernière série de rumeurs est venue de Max Weinbach et dune vidéo publiée par EverythingApplePro , que vous pouvez voir ci-dessous.

LiPhone 12 Pro devrait actuellement arriver fin septembre, peut-être en octobre (si les retards dans la chaîne dapprovisionnement se révèlent réels).

Curieusement, la gamme iPhone 12 est censée présenter ou comprendre les premiers combinés 5G dApple.