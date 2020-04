Pas diPhone SE Plus cette année, 2021 plus probable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple prévoit une version plus grande du nouvel iPhone SE à bas prix, mais le combiné ne sera pas lancé avant le deuxième semestre 2021, selon le célèbre analyste dApple Ming-Chi Kuo (via MacRumors ).

Le dernier téléphone dApple, liPhone SE , a été dévoilé dans le monde à la mi-avril 2020, avec un prix de départ de 399 $ (419 £). Cest liPhone le moins cher disponible. Et pourtant, lanalyste technologique et YouTuber Jon Prosser taquine quil sera éventuellement rejoint par une variante de plus grande taille. Il a posté un bref tweet à ce sujet, mais a négligé de partager des détails perspicaces sur le téléphone à venir.

Vous devriez bientôt avoir des nouvelles de liPhone SE Plus. - Jon Prosser (@jon_prosser) 18 avril 2020

Si vous aviez besoin de plus de preuves de lexistence du téléphone, Kuo a également affirmé quun iPhone SE Plus était la solution. Auparavant, il a déclaré quil serait lancé au cours du premier semestre de lannée prochaine, bien que, bien sûr, il ait maintenant repoussé cette date et affirmé: "Apple reportera probablement le nouveau modèle".

LiPhone SE est considéré comme le successeur du dernier iPhone SE ainsi que le remplacement des iPhone 8 et iPhone 8 Plus abandonnés. Il sera probablement assis à côté du SE standard, offrant un design similaire avec un écran légèrement plus grand de 5,5 ou 6,1 pouces. Il devrait également comporter le même chipset A13 Bionic. Il aura probablement aussi Touch ID au lieu de Face ID.

Nous ne savons encore rien sur le prix, mais nous pensons que la variante Plus est à un prix raisonnable, tout comme liPhone SE.