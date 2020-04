Rumeurs iPhone SE Plus: Y aura-t-il un iPhone SE plus grand?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LiPhone SE a été annoncé le 15 avril 2020. Il sagit essentiellement de liPhone 8 en termes de design, avec la même construction en aluminium et en verre. Et par tous les comptes, il a déjà été extrêmement populaire car cest un remplacement idéal pour ceux qui veulent un nouvel iPhone Home Button pour remplacer un modèle vieillissant.

Le nouveau téléphone fait lobjet de rumeurs depuis au moins ces deux dernières années, mais certains commentateurs ont suggéré avant son lancement quil allait y avoir une version plus grande de liPhone SE Plus à insérer entre cet iPhone 4,7 pouces et liPhone XR 6,1 pouces .

Maintenant que la SE a été lancée, des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles ce téléphone est en préparation et nous avons rassemblé toutes les spéculations ici.

Entre 4,7 pouces et 6,1 pouces

Les rumeurs pointent à 5,5 pouces

écran LCD

LiPhone SE dApple actuel dispose dun écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. Toute version plus grande se situerait entre cet iPhone et liPhone XR de 6,1 pouces.

En dautres termes, ce serait un téléphone avec un écran compris entre 5 et 6 pouces, mais avec un bouton daccueil et Touch ID comme liPhone SE. Les rumeurs indiquent actuellement 5,5 pouces.

Le plus grand SE aurait sans aucun doute True Tone, de sorte que lécran sadaptera aux conditions ambiantes pour vous offrir les meilleurs visuels, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision ainsi que du HDR10.

Identique à liPhone SE - 12MP, caméra arrière simple f / 1.8

Mode portrait, Éclairage portrait, Smart HDR

Capture vidéo jusquà 4K 60fps

Il y a un seul appareil photo sur liPhone SE 2020. Il utilise le même capteur que liPhone 8 mais avec lintelligence de liPhone 11. Il est possible quun iPhone SE plus grand puisse avoir une double caméra, mais nous pensons quil resterait probablement avec le Célibataire.

Cela signifie quil aurait les mêmes spécifications que le SE - voir ci-dessus et que liPhone 11 est intelligent, y compris les six effets déclairage portrait et Smart HDR.

Apple A13 Bionic

Stockage 64/128/256 Go

Chargement sans fil

LiPhone SE 2 utilise la plate-forme Apple A13 Bionic, la même puce qui alimente liPhone 11. Lannée prochaine, SE Plus sen tiendra probablement à cela, ainsi quaux options de stockage 64/128/256 Go du modèle actuel.

Comme liPhone SE, il prendra sans doute également en charge la charge sans fil, la charge rapide, le Wi-Fi 6, le Gigabit LTE et la prise en charge de la double SIM à laide deSIM.

Voici toutes les rumeurs concernant liPhone SE Plus jusquà présent.

En raison de la situation mondiale, lanalyste Ming-Chi Kuo de TF Securities suggère que le plus grand iPhone SE Plus fera ses débuts en 2021 au lieu de plus tard en 2020.

Il semble quApple envisage de lancer un modèle de taille «Plus» de liPhone SE. Fondamentalement, cela remplacerait liPhone 8 Plus désormais abandonné - il ny a plus diPhone grand écran «moins cher» à part le XR.

Juste pour mettre un chat parmi les pigeons, cette rumeur va directement à lencontre de la pensée actuelle et suggère que nous ne verrons pas un capteur Touch ID sur un iPhone SE Plus, mais un écran plus long et un Face ID à la place. Nous ne sommes pas sûrs de celui-ci.

Lanalyste Ming-Chi Kuo de TF Securities dit quApple lancera liPhone SE2 Plus au premier semestre 2021 et prédit que la taille de lécran sera de 5,5 ou 6,1 pouces. Cependant, il suggère que le Touch ID fera partie du bouton dalimentation sur le côté, ce qui ne correspond pas à ce que nous savons maintenant sur liPhone SE (2020).