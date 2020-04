Prix iPhone SE (2020): combien coûtera le nouvel iPhone pas cher?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le nouvel iPhone bon marché dApple est arrivé. Non, ce nest pas liPhone 9, mais liPhone SE (deuxième génération), que nous appelons liPhone SE (2020) pour plus de simplicité.

Cest un téléphone de milieu de gamme basé sur liPhone 8 (désormais abandonné) à lextérieur et liPhone 11 ultra-moderne à lintérieur. Il colle avec Touch ID comme avec les anciennes générations diPhone et a toujours un bouton daccueil. Lidentification de visage nest pas prise en charge.

LiPhone SE dispose du même écran Retina de 4,7 pouces avec True Tone de liPhone 8 et peut sadapter à des étuis iPhone 8 plus anciens (enfin, cest la même taille). Il est également étanche et dispose dune recharge sans fil.

Le téléphone est disponible en noir, blanc et produit (ROUGE), avec des tailles de stockage commençant à 64 Go comme les autres modèles diPhone. Cependant, les autres tailles disponibles sont 128 et 256 Go - il ny a pas de modèle 512 Go.

LiPhone SE (2020) sera disponible en pré-commande à partir du 17 avril tandis que la date de sortie complète de liPhone SE sera le 24 avril.

Le nouvel iPhone SE coûtera 399 $ aux États-Unis et 419 £ au Royaume-Uni . Les acheteurs du nouvel appareil bénéficieront également dun an dApple TV + gratuit.

Aux États-Unis, Apple vendra le nouveau téléphone pour 9,54 $ par mois sans contrat, soit 10,99 £ par mois au Royaume-Uni.

Vodafone UK

Le réseau dit: liPhone SE arrive bientôt chez Vodafone UK. Les clients pourront acheter le nouvel appareil sur les plans de données illimités de Vodafone.