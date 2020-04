Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple, désynchronisé avec le lancement de son téléphone en septembre, a dévoilé un nouveau smartphone iPhone SE.

Le nouveau modèle, qui remplacera à la fois l iPhone SE et l iPhone 8 originaux lancés respectivement en 2016 et 2017, offrira un nouvel iPhone abordable à ceux qui souhaitent conserver le bouton Touch ID Home et une taille décran plus petite.

En un coup dœil, le nouvel iPhone offre le même design que liPhone 8, dispose du même écran Retina de 4,7 pouces avec True Tone et sintégrera même dans les anciennes coques iPhone 8. Il conservera également son statut détanchéité IP67.

Disponible en noir, blanc et produit (ROUGE), la seule vraie différence notable en termes de design sera que le logo à larrière a été déplacé pour être centré pour correspondre aux modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro .

Contrairement à la gamme iPhone 8, il ny aura cependant pas de modèle SE Plus disponible avec Apple clairement désireux datteindre un prix spécifique pour séduire les clients qui nont pas pu se permettre la gamme iPhone 11, ou profiter de la taille plus petite.

Ce qui a toutefois changé, cest la puissance de traitement et les capacités de stockage de l iPhone SE (2020), entre autres.

LiPhone SE (2e génération) comportera le processeur A13 Bionic présent dans liPhone 11 et liPhone 11 Pro et, de ce fait, offrira des capacités de photographie améliorées grâce à sa seule caméra arrière.

En plus du processeur et de loptimisation graphique, il comprendra également de nouvelles options de stockage (64, 128 et 256 Go), ainsi que Haptic Touch , une charge rapide, une charge sans fil, le Wi-Fi 6 et une double SIM avec prise en charge eSIM.

Le nouveau modèle ne comportera pas la puce U1 dApple trouvée dans la gamme iPhone 11, ou 5G, avec la société devrait se retenir de soutenir la connectivité de nouvelle génération jusquà son lancement en septembre.

Contrairement aux gammes iPhone 10, iPhone 11 et iPad Pro dApple qui ont poussé à linclusion de plus en plus de caméras à larrière de lappareil, liPhone SE sen tient à une seule caméra.

Il utilise le même capteur de caméra à ouverture large de 12 mégapixels f / 1.8 de liPhone 8, mais le logiciel et donc ses capacités ont été considérablement améliorés.

Apple dit quil est en mesure de tirer parti du processeur A13 Bionic pour offrir bon nombre des mêmes fonctionnalités de photographie que celles des modèles 11 et 11 Pro, y compris les six effets déclairage portrait et le contrôle de la profondeur à laide de ce que Apple appelle le rendu sémantique et le marquage du visage. Cela plaira certainement à ceux qui souhaitent prendre plus de photos.

squirrel_widget_233432

Apple annonce que le nouvel iPhone SE sera disponible en précommande le vendredi 17 avril et mis en vente le 24 avril.

Il en coûtera 419 £ au Royaume-Uni et 399 $ aux États-Unis.

Aux États-Unis, les clients pourront obtenir liPhone SE pour 9,54 $ par mois sans contrat. Les clients bénéficieront également dun an dApple TV + gratuit.