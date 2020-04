Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un nouveau rapport prétend révéler la feuille de route des produits Apple pour le reste de lannée, bien que la plupart corroborent les rapports et rumeurs existants.

Selon Bloomberg , Apple travaille sur quatre nouveaux iPhones, appelés iPhone 12 . La société serait en train de repenser les modèles iPhone Pro de la série afin quils aient des bords décran plus plats, un peu comme liPad Pro actuel. Cette friandise est intéressante puisque lanalyste bien respecté et le défenseur dApple Ming-chi Kuo ont précédemment affirmé que leurs écrans seraient légèrement incurvés.

Bloomberg a affirmé que les deux modèles diPhone Pro seront livrés avec trois caméras à larrière. Lun des modèles diPhone Pro aura un écran «légèrement plus grand» que lécran de 6,5 pouces de liPhone 11 Pro Max, et son encoche Face ID sera plus petite. (Kuo a déclaré que les modèles diPhone Pro comporteront des écrans de 5,4 pouces et 6,7 pouces.) Ils devraient également disposer du système de numérisation 3D LIDAR du nouvel iPad Pro .

Les deux modèles bas de gamme de liPhone 2020 nauront probablement pas de système de numérisation 3D. On pense également quils ont deux modules de caméra.

Il convient de noter quun autre analyste réputé a récemment partagé une diapositive sur Twitter indiquant quApple a presque terminé le prototypage des prochains modèles diPhone, et que les téléphones devraient correspondre à ce que Kuo a divulgué.

Outre les nouveaux modèles diPhone, Bloomberg a déclaré que le haut-parleur HomePod, plus petit et moins cher, arriverait probablement dici le deuxième trimestre de 2020. Il ressemblera au HomePod existant, mais il sera mini, soit environ la moitié de la taille. Bloomberg a également déclaré que de nouvelles versions du MacBook Pro, de lApple TV, de liMac et de liPad étaient en route, bien quil ny ait aucune information sur leurs mises à niveau.

Apple nattend pas non plus trop de retard sur ces nouveaux produits, malgré la pandémie de coronavirus.