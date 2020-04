Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce n'est pas une surprise que iOS 14 soit en route - Apple ne cesse jamais de se développer, et il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui pourraient être ajoutées à la liste de l'iPhone à tout moment.

L' un d'eux, et en fait un que les gens ont réclamé à long terme, est l'option de widgets réels et appropriés pour l'écran d'accueil de l'iPhone, qui a parfois semblé possible mais jamais réellement réalisé. Eh bien, vous pouvez ajouter un peu plus d'espoir à la pile, car une fuite des plans d'Apple pour les paramètres de fond d'écran d'iOS 14 a amené les gens à spéculer à nouveau.

L' utilisateur de Twitter DongleBookPro a publié quelques captures d'écran d'un changement apparent qui arrive dans iOS 14, indiquant que les utilisateurs vont obtenir plus de contrôle que jamais en termes de leurs fonds d'écran et les différences entre leur écran de verrouillage et l'écran d'accueil.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebachdit que vous aimez fonds d'écran pic.twitter.com/4P8BRMZcki — Dongle (@DongleBookPro)

Tout en étant capable d'avoir différentes images et versions définies pour votre écran de verrouillage et votre écran d'accueil n'est pas nouveau, la petite barre de paramètres intitulée « Apparence d'écran d'accueil » dans ces captures d'écran est, et détiennent quelques possibilités intéressantes.

Étant donné que la majorité des options affichées présentent des couleurs et des dégradés simplifiés tirés de la palette de votre image, il est possible que ces arrière-plans soient conçus pour faciliter le choix d'un widget qui pourrait être placé sur l'écran d'accueil. Cela pourrait être un peu un étirement, mais les widgets dans iOS sont une perspective assez excitante pour le faire valoir, avec la spéculation répandue qu'ils sont enfin sur le chemin.

Sinon, les captures d'écran montrent également que la planification d'Apple de diviser ses options de fond d'écran en collections pour les rendre plus faciles à parcourir, un changement d'interface utilisateur bienvenue.

Bien sûr, ces images sont également probablement à partir de versions de test du nouveau système d'exploitation, et pourraient finir par être de la fumée dans le vent, si Apple décide de pouvoir les fonctionnalités à tout moment entre maintenant et la sortie réelle d'iOS 14.