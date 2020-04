L'image fuite suggère que l'iPhone 12 Pro aura un capteur LiDAR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une image fuite - apparemment obtenue à partir du code iOS 14 - suggère que la prochaine série d'iPhones pourrait être équipée d'un capteur LiDAR, tout comme le nouvel iPad Pro.

Dans l'image monochrome, le type qui apparaît dans un guide de démarrage rapide ou un aperçu de base de l'appareil, montre trois anneaux de caméra, puis un capteur grisé, qui ressemble à celui du scanner LiDAR sur les derniers modèles d'iPad.

Les trois autres, nous pouvons supposer en toute sécurité sont les caméras de zoom régulières, ultra-larges et téléobjectif, similaire à ce qui est sur la série actuelle iPhone 11 Pro.

L' image originale a été partagée par Concepts iPhone sur instagram, et peut être vu dans son intégralité ci-dessous.

En plus d'avoir ce scanner LiDAR, il a été suggéré que l'iPhone 12 Pro augmente le nombre de pixels cette année et peut-être même dispose d'un design plus plat, prenant davantage l'influence de l'iPad Pro.

L' iPhone 12 Pro est largement attendu pour être la prochaine série de téléphones « Pro » d'Apple, et bien que nous devrions probablement supposer que ce sera une évolution de la série 11 Pro, il y a eu suggestion qu'il ne peut pas lancer en Septembre, brisant quelque chose d'une tradition pour Apple.

Avec le scanner LiDAR ajouté, les capacités AR de l'iPhone seraient beaucoup plus fortes, mais il reste encore à voir s'il pourrait jamais être aussi largement adopté par les consommateurs que le souhaiterait Apple.

Nous avons vu un certain nombre de fabricants ajouter des capacités AR dans leur logiciel, que ce soit pour jouer à des jeux comme Pokemon Go, regarder des meubles d'IKEA dans votre propre salon ou naviguer à l'aide de Google Maps. Il est clair qu'il existe des applications pour cela, et LiDAR pourrait potentiellement le rendre beaucoup plus précis. Dans un iPhone, cela pourrait donner un coup de pouce massif à l'industrie AR.