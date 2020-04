Le nouvel iPhone SE 2020 arrive bientôt dans un magasin près de chez vous

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' iPhone SE est réglé pour être le nouvel iPhone bon marché après tout, grâce à une fuite Apple Store. Le téléphone qui était auparavant appelé iPhone SE 2 ou iPhone 9 prendra le singe du dernier iPhone bon marché qui était essentiellement un iPhone 5S re-badged.

Des rumeurs non corroborées suggèrent le 22 avril pour une date de lancement avec disponibilité peu de temps après.

Cette fois, il semble que l'iPhone 8 formera l'épine dorsale du « nouveau » téléphone.

Nouvelle fuite sur l'Apple Store.... On dirait iPhone SE il est.... https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kmpks5xspu

— Aaron Zollo (@zollotech) 3 avril 2020

Le nom est venu via une fuite d'Apple Store comme vous pouvez le voir ci-dessus, bien que nous le soupçonnions de toute façon. Et comme il s'agit d'un film de protection d'écran, il semble qu'il aura les mêmes dimensions physiques que l'iPhone 7 et 8. Et ce sera une mise à niveau idéale pour ceux qui viennent d'un iPhone 6, 7 ou 8 qui ne veulent pas dépenser de plus sur un téléphone Face ID.

Il semble que le téléphone remplacera simplement l'iPhone 8 qui aurait été le chemin du dodo cette année. Et il s'insère sous l'iPhone XR en tant que nouvel iPhone milieu de gamme. La stratégie de re-badge a certainement fonctionné pour Apple avant car l'iPhone SE d'origine a été très réussie et se vendait toujours bien quand il a été haché.

Une possibilité, selon 9to5Mac est que Apple le référencera comme la version 2020 de l'iPhone SE, donc cela pourrait être un addendum au nom. Il devrait avoir les mêmes internes que l'iPhone 11 - ou certainement l'iPhone XR de 2018.

Il viendra en rouge, noir et blanc et il y aura trois variantes de mémoire - 64, 128 et 256 Go.