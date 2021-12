Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple est une entreprise technologique notable qui utilise LIDAR - qui signifie Light Detection and Ranging - dans ses produits, avec liPhone 13 Pro et le Pro Max, le deuxième de sa série de téléphones à proposer un tel nouveau scanner. Mais pourquoi?

Non, le capteur LIDAR nest pas là pour faire avancer la connexion par balayage de visage Face ID, mais plutôt pour être utilisé dans les applications de réalité augmentée (AR).

En fin de compte, le scanner LIDAR est présent dans la série iPhone 13 Pro et les modèles iPad Pro pour améliorer la précision de la distance et de la mesure - quelque chose qui est réputé pour nêtre pas particulièrement précis en utilisant uniquement les capteurs de lappareil photo.

Le LIDAR est un laser pulsé qui enregistre le temps quil faut - à des vitesses de lordre de la nanoseconde - pour que ce signal retourne à la source, ce qui lui permet de générer un modèle 3D avec une plus grande précision quune simple caméra ne pourrait jamais le faire.

Pensez-y comme une chauve-souris « voit » le monde qui lentoure ; ces impulsions créent une image. Dans le cas de liPad Pro et de liPhone 123 Pro, limage LIDAR est une partie du puzzle, utilisant les données des capteurs de mouvement et des caméras pour améliorer la précision.

Certains systèmes de caméras ont un capteur de temps de vol (ToF) similaire pour aider avec les informations de profondeur. Généralement, ceux-ci prennent un instantané plus généralisé avec un faisceau plus large, tandis que les systèmes LIDAR plus avancés offrent plusieurs faisceaux pour une plus grande précision.

Cest lidée. Chaque application ARKit "obtiendra automatiquement un placement AR, une capture de mouvement améliorée et une occlusion des personnes", explique Apple.

Tout est question de précision. Prenez lapplication Mesure, par exemple, qui sera capable de calculer, disons, la hauteur avec précision. Ce nétait pas possible avant - pas exactement en tout cas. Il y a une nouvelle vue de règle qui sera disponible dans une mise à jour.

Les développeurs pourront utiliser les données LIDAR au mieux de leur application, en utilisant une nouvelle API de géométrie de scène. Nous sommes sûrs quil y aura divers exemples dans les jeux, la science, le fitness et dautres applications à lavenir.

Le scanner LIDAR dApple serait capable de numériser des objets jusquà cinq mètres de distance. Comme le laser fonctionne au niveau des photons, il est capable de fonctionner de jour comme de nuit, à lintérieur comme à lextérieur. Cependant, il ne peut pas « voir » à travers les objets - donc la pluie, les passants, etc., pourraient perturber le système.

Nous avons déjà vu le LIDAR utilisé dans diverses applications, les plus importantes étant les systèmes automobiles conçus pour aider les voitures autonomes ou les fonctions de sécurité de la direction automatique. Il existe également des applications de construction et plus encore.