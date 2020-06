Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Chaque année, Apple présente une nouvelle mise à jour logicielle majeure pour liPhone .

Cette année, cette mise à jour est appelée iOS 14, car elle suit iOS 13 de lannée précédente, et iOS 12 lannée précédente, et ainsi de suite. Comme ces dernières versions, une première version de test du logiciel a fuité, révélant des fonctionnalités clés auxquelles nous pouvons nous attendre dans la version finale qui toucheront probablement les iPhones cet automne.

Si vous voulez savoir si iOS 14 peut fonctionner sur votre iPhone, consultez notre article sur la configuration système requise pour iOS 14 .

Nous détaillons ci-dessous tout ce que nous savons sur iOS 14 et nous prévoyons de mettre à jour régulièrement ce guide avec la dernière version.

Nous avons également inclus des informations et des rumeurs pour iPadOS 14, susceptibles dêtre la prochaine mise à jour majeure pour iPad.

Aperçu prévu à la WWDC en juin

Sortie officielle probable en septembre

Si Apple suit le même calendrier de sortie que pour iOS 13, alors nous pouvons nous attendre à ce que iOS 14 soit prévisualisé lors de la conférence mondiale des développeurs en ligne dApple fin juin .

Une fois lancée, une version bêta diOS 14 sera fournie aux développeurs pour les tests et ainsi ils pourront préparer leurs applications. Le groupe de test bêta public dApple, auquel tout le monde peut adhérer gratuitement, pourra ensuite tester le logiciel.

Lorsque le développeur et les tests bêta publics seront terminés cet automne, iOS 14 sortira officiellement avec la prochaine génération diPhones.

Donne accès aux vidéos dentraînement

Les utilisateurs de Watch peuvent également suivre les routines dentraînement

Selon MacRumors, Apple travaille sur une application de fitness pour iPhone, Apple Watch et Apple TV. Il vous donnera accès à des vidéos de fitness et dentraînement que vous pourrez télécharger. Les utilisateurs dApple Watch pourront suivre la progression de leur routine dentraînement et la visualiser sur iPhone, iPad ou Apple TV. Les types dentraînement comprendront la course en intérieur, la marche en plein air, le vélo, laviron, les étirements, lentraînement de base, lentraînement en force, etc.

Comprend un système de mention semblable à Slack

Option de retrait de message également possible

MacRumors a déclaré quApple testait de nouvelles fonctionnalités iMessage, y compris un système de mention de type Slack qui vous permettra de marquer les contacts avec leur nom (exemple: @maggie). Dans un chat en groupe, vous pouvez couper la conversation mais recevoir des notifications lorsque votre nom est directement mentionné. Des indicateurs de saisie dans les discussions de groupe peuvent également être ajoutés. Une option de message de rétractation (la rétraction étant visible pour toutes les parties) est également en cours délaboration.

Définir des applications tierces par défaut sur les applications Apple

Vous pouvez utiliser Chrome sur Safari, par exemple

Bloomberg a affirmé quApple permettra aux utilisateurs de définir des applications tierces comme applications par défaut, par rapport aux propres applications dApple, y compris les applications de messagerie, de navigateur et de musique. Ainsi, vous pouvez définir Chrome ou Gmail comme navigateur et application de messagerie par défaut, respectivement, sur votre iPhone. Et lorsque vous appuyez sur un lien ou une adresse e-mail, il souvrira toujours automatiquement dans ces applications. Imaginez pouvoir définir Spotify au lieu dApple Music!

PencilKit pour iOS 14 est attendu

Vous permettra décrire du texte qui sera converti plus tard

Selon MacRumors, iOS 14 pourrait inclure une nouvelle fonctionnalité PencilKit qui vous permettra décrire du texte à la main dans nimporte quel domaine avec un crayon Apple. Le contenu manuscrit sera également converti en texte standard. Imaginez que vous écrivez votre texte dans Messages, mais le message est envoyé comme dhabitude. La nouvelle fonctionnalité PencilKit fonctionnerait avec nimporte quel champ de saisie de texte dans iOS, donc elle fonctionnera avec Messages, Notes, Rappels, Mail, etc.

Lannée dernière, Apple a scindé iOS en iPadOS. Alors que iOS est pour iPhone, iPadOS est pour iPad. Les deux sont si étroitement alignés quils suivent le même chemin de mise à jour. Ainsi, la prochaine majeure diPadOS sera iPadOS 14. Il sera probablement lancé aux côtés diOS 14 mais aura des fonctionnalités uniques pour les utilisateurs diPad.

Curseur de souris à disparition automatique

Gestes du trackpad plus avancés

Le premier code découvert à partir diOS 14 indique quApple travaille sur une prise en charge de curseur plus avancée pour les iPad, brouillant davantage les frontières entre iOS, iPadOS et MacOS. Il implémente une nature de disparition automatique pour le curseur. La théorie est que, une fois que la souris connectée a été immobile / intacte, le curseur sur lécran disparaît. Une fois la souris déplacée, le curseur réapparaît à lécran.

Cest quelque chose dune fonctionnalité standard dans le système dexploitation du Mac, mais na pas encore été implémenté sur iPadOS. Lautre fonctionnalité qui semble être une option par défaut est la possibilité pour le curseur de changer de forme. Plus précisément, entre un pointeur flèche et un pointeur main lorsque vous survolez un lien Web. 9toMac a également affirmé que iOS 14 pouvait prendre en charge des gestes de souris / trackpad plus avancés.

Par exemple, il pourrait ajouter la possibilité dutiliser deux doigts pour reproduire un clic droit sur une souris. Gardez à lesprit que 9to5Mac a également laissé entendre quApple allait publier une pièce jointe au clavier avec un trackpad. Lhypothèse naturelle est quelle ressemblerait à la plupart des autres accessoires de clavier 2 en 1.

Apple na pas annoncé de liste de compatibilité officielle pour une mise à jour logicielle quelle na même pas encore prévisualisée, mais des rumeurs suggèrent quelle fonctionnera avec tous les mêmes téléphones quiOS 13, de liPhone SE et iPhone 6s Plus à la dernière série iPhone 11 . Quant à iPadOS 14, cette mise à jour devrait être compatible avec tous les modèles diPad exécutant iOS 13 - à lexception de liPad mini 4 et de liPad Air 2.

Voici tout ce que nous avons entendu sur iOS 14 et iPadOS 14 jusquà présent.

Apple prévoit dapporter la traduction intégrée à Safari dans iOS 14 afin que vous nayez pas besoin dutiliser Google Translate si vous ne le souhaitez pas. Apparemment, la fonctionnalité pourrait être appliquée à dautres applications à lavenir - par exemple, dautres applications de lecture pourraient y puiser.

Le code découvert dans iOS 14 suggère quApple travaille sur une prise en charge de curseur plus avancée pour les iPad, ainsi que de nouveaux modèles de clavier.

Apple travaille sur un clavier iPad doté dun trackpad intégré, et il pourrait être lancé cette année, selon un nouveau rapport.

