(Pocket-lint) - Chaque année, Apple présente une nouvelle mise à jour logicielle majeure pour liPhone. Pour 2020, cette mise à jour sappelle iOS 14.

Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités iOS auxquelles on peut sattendre avec iOS 14 lors de sa World Wide Developer Conference (WWDC) en juin. Dans cette fonctionnalité, nous explorons ce que votre iPhone sera capable de faire avec le nouveau logiciel maintenant que nous lavons installé sur notre iPhone XS Max et que nous lutilisons depuis quelques mois.

Si vous voulez savoir si iOS 14 pourra fonctionner sur votre iPhone, consultez notre fonctionnalité de configuration système requise pour iOS 14 .

Sortie officielle en septembre

Nouvel iPhone 12 non attendu avant octobre

Apple a présenté un aperçu diOS 14 lors de sa conférence mondiale des développeurs en ligne fin juin . Une version bêta diOS 14 a été mise à la disposition des développeurs et est désormais disponible pour les membres du public à télécharger et à tester. Nous prévoyons le lancement diOS 14 dans les prochains jours.

Ce sont les fonctionnalités qui viendront sur les iPhones compatibles lorsque iOS 14 sera lancé plus tard en 2020 - nous les avons essayées dans le cadre du logiciel bêta et nous les avons répertoriées ci-dessous avec nos réflexions.

Auparavant, les widgets nétaient disponibles que sur lécran Aujourdhui, mais avec iOS 14, les nouveaux widgets offriront des informations opportunes en un coup dœil et vous pourrez les épingler sur nimporte quelle page décran daccueil de différentes tailles. Oui, cest comme les widgets sur Android (et, en effet, les vignettes dynamiques sur Windows Phone).

Maintenez simplement enfoncé lécran daccueil pour voir les nouvelles options comme si vous alliez déplacer ou supprimer des applications. Il y a une nouvelle icône + en haut à gauche qui vous permet dajouter des widgets en fonction de ce qui est installé.

Vous pouvez choisir de faire défiler plus doptions pour chaque widget (différentes tailles) ou simplement faire glisser les widgets sur lécran daccueil ou lécran Aujourdhui. Les icônes existantes seront ensuite déplacées, ce qui signifie quil faudra un peu de travail pour trier votre écran daccueil.

Il existe également quelque chose appelé Smart Stack dans lequel vous pouvez créer une pile de widgets qui peuvent éventuellement utiliser lintelligence sur lappareil pour vous donner le bon widget en fonction de lheure, de lemplacement et de lactivité - bien que notre pile intelligente nait pas tout à fait la mesure de nous. encore. Vous pouvez faire défiler la Smart Stack pour voir différents widgets. Cela fonctionne très bien - mais ne sera pas aussi intuitif pour les nouveaux utilisateurs.

Parce que cela vous donne tellement doptions que les utilisateurs diPhone nont jamais eu auparavant, vous ressentez un sentiment de liberté avec eux, mais aussi une confusion totale sur ce quil faut mettre où. Nous sommes restés avec de simples widgets de calendrier, dactivité et de météo sur notre écran daccueil plutôt que de nombreux widgets - même si nous basculons entre les empiler et les décompresser.

La bibliothèque dapplications est un nouvel écran qui se positionne à la fin de vos pages décran daccueil. Il organise automatiquement toutes vos applications dans des dossiers, tels que Social ou Récemment ajoutés, ainsi que des suggestions, vous montrant les applications qui pourraient être utiles à ce moment particulier. Vous pourrez choisir le nombre de pages de lécran daccueil à afficher et masquer des pages entières pour un accès rapide à la bibliothèque dapplications.

Encore une fois, cela crée de nouvelles options pour vous, mais si vous avez quand même lhabitude de rechercher vos applications en utilisant la recherche Spotlight, cela najoute vraiment rien de nouveau. Nous avons trouvé que notre disposition préférée était davoir deux écrans daccueil des applications essentielles, suivis de lécran App Library (nous avons caché nos autres écrans, que vous pouvez voir dans lexemple ci-dessus). Pour accéder à lécran Modifier les pages, maintenez votre écran enfoncé comme si vous alliez supprimer une icône dapplication, puis appuyez sur la rangée de points au-dessus du dock.

Un clip dapplication est une petite partie dune application - moins de 10 Mo - associée à un produit ou une entreprise en particulier et conçue pour être téléchargée instantanément dès que nécessaire. Les clips dapplication devraient se charger en quelques secondes pour terminer une tâche spécifique, comme payer pour se garer ou acheter un café, apparaissant sous forme de carte au bas de lécran de votre iPhone. Ce nest donc pas un téléchargement complet de lapplication.

Les clips dapplication pourront être facilement découverts et accessibles en scannant un nouveau code App Clip conçu par Apple ou via des balises NFC et des codes QR, ainsi que lorsquils sont partagés dans Messages ou Safari.

Les clips dapplication sont automatiquement supprimés de votre appareil après 30 jours.

Comme vous pouvez le voir dans notre exemple ci-dessus, Messages vous permet dépingler des conversations en haut de votre liste de messages - comme WhatsApp le peut déjà. Les mentions et les réponses en ligne sont également introduites dans les fils de discussion de groupe et il y aura également de nouvelles options Memoji, ainsi que la possibilité de définir une photo de groupe à laide dune image ou dun emoji. Les utilisateurs pourront désactiver une conversation de groupe mais recevoir des notifications lorsque leur nom est également mentionné directement.

Siri a été repensé dans iOS 14, donc maintenant il apparaît sur la page sur laquelle vous vous trouvez (comme vous pouvez le voir ici) plutôt que douvrir un tout nouvel écran. Il bénéficie également dune multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment une meilleure fonctionnalité de traduction (grâce à lapplication Translate, voir ci-dessous) et une expansion des connaissances. Vous pourrez également commencer à enregistrer et envoyer un message audio à laide de Siri.

Il existe une nouvelle application de traduction offrant la traduction de la voix et du texte dans 11 langues différentes. Lapplication fonctionnera hors ligne pour la traduction privée de voix et de texte à laide du moteur neuronal dApple. Mettre votre iPhone en mode paysage (comme ici) lance le mode conversation, détectant automatiquement les langues parlées.

Les cartes recevront des itinéraires à vélo dans iOS 14, ainsi que des itinéraires pour les véhicules électriques et des guides organisés. Les itinéraires à vélo tiendront compte de laltitude, de la fréquentation dune rue et de la présence descaliers sur litinéraire. Ces nouvelles fonctionnalités ne fonctionnaient pas lorsque nous sommes allés les essayer dans la version bêta.

La fonction de routage des véhicules électriques ajoutera des arrêts de charge le long dun itinéraire planifié en fonction de la charge du véhicule et des types de chargeur actuels, tandis que les guides fourniront une liste organisée dendroits intéressants à visiter dans une ville, tels que des attractions populaires ou un nouveau restaurant.

Les clés de voiture numériques arriveront avec iOS 14, permettant aux utilisateurs dutiliser un iPhone ou une Apple Watch Series 5 pour déverrouiller et démarrer leur voiture. Ils utilisent NFC et vous pourrez partager des clés de voiture numériques à laide de Messages afin que quelquun dautre puisse conduire votre voiture, par exemple. Vous pourrez également les désactiver via iCloud si un appareil est perdu. Nous navons pas encore pu lessayer, mais nous espérons pouvoir le faire bientôt.

Il est à noter que les clés de voiture ne seront prises en charge que par certains appareils: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération) et Apple Watch Series 5.

Apple permettra aux utilisateurs de définir des applications tierces comme applications par défaut sur les propres applications dApple dans iOS 14. Vous pourrez définir Chrome ou Gmail comme navigateur et application de messagerie par défaut, respectivement, par exemple lorsque vous appuyez sur un lien ou une adresse e-mail, il souvrira toujours automatiquement dans ces applications.

Le nouveau logiciel iOS 14 apportera le support Picture-in-Picture à liPhone, permettant aux utilisateurs de regarder une vidéo ou de prendre un appel FaceTime tout en utilisant une autre application.

Lapplication Activité fait lobjet dune refonte pour iOS 14, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que dun nouveau nom - Fitness. Les anneaux, les entraînements et les tendances sont tous affichés sur une seule page, offrant un accès plus facile aux informations, et il existe une compatibilité pour les nouveaux entraînements ajoutés, y compris la danse.

Lapplication Santé comprend désormais des sections pour gérer le sommeil et une nouvelle liste de contrôle de la santé, qui est un endroit centralisé pour gérer les fonctionnalités de santé et de sécurité telles que le SOS durgence, lidentification médicale, lECG et la détection des chutes, entre autres. Une prise en charge a également été ajoutée pour les nouveaux types de données sous mobilité, dossiers de santé, symptômes et ECG.

Avec iOS 14, toutes les applications doivent obtenir lautorisation de lutilisateur avant de suivre les utilisateurs et les pages de produits de lApp Store afficheront des résumés des pratiques de confidentialité autodéclarées par les développeurs - similaires à une étiquette alimentaire.

Les utilisateurs pourront également mettre à niveau les comptes existants pour se connecter avec Apple, choisir de partager leur emplacement approximatif plutôt que leur emplacement précis lors de loctroi dun accès à la localisation dune application et obtenir plus de transparence sur lutilisation du microphone et de la caméra par une application.

Safari propose un rapport de confidentialité dans iOS 14 afin que les utilisateurs puissent voir quels trackers intersites ont été bloqués, ainsi quune surveillance des mots de passe pour aider les utilisateurs à détecter les mots de passe enregistrés qui peuvent avoir été impliqués dans une violation de données. Une traduction intégrée pour des pages Web entières est également ajoutée - une fonctionnalité que Chrome propose déjà.

Lapplication Home reçoit également de nouvelles suggestions dautomatisation et des commandes étendues dans le centre de contrôle avec iOS 14, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que léclairage adaptatif pour les éclairages compatibles et la reconnaissance faciale sur lappareil pour les caméras compatibles.

Léclairage adaptatif verra les lumières intelligentes ajuster automatiquement la température de couleur tout au long de la journée, tandis que la reconnaissance faciale sur lappareil identifiera les amis et la famille en utilisant les informations dont il dispose déjà.

Lapplication Météo et le widget obtiennent des graphiques de précipitations de lheure suivante dans iOS 14, présentant les précipitations minute par minute lorsque la pluie est dans les prévisions.

Ceux qui possèdent une paire d écouteurs sans fil Apple verront quils auront la possibilité de basculer de manière transparente entre les appareils Apple avec la commutation automatique dappareil dans iOS 14.

L application Find My ajoutera la prise en charge de la recherche de produits et daccessoires tiers dans iOS 14, avec le nouveau programme daccessoires Find My Network. Cela signifie que les utilisateurs pourront utiliser lapplication Find My pour localiser dautres éléments ainsi que les appareils Apple et tous les contacts avec lesquels ils partagent des emplacements.

Les fonctionnalités daccessibilité diOS 14 incluent les adaptations pour casque, qui amplifieront les sons doux et régleront laudio pour rendre la musique, les films, les appels téléphoniques et les podcasts plus nets et plus clairs. Il existe également une détection de la langue des signes dans Group FaceTime à venir dans iOS 14, ce qui rend la personne qui signe plus visible lors dun appel vidéo.

De plus, VoiceOver - un lecteur décran pour la communauté aveugle - reconnaîtra automatiquement ce qui est affiché visuellement à lécran.

Apple a annoncé que les nouvelles fonctionnalités du logiciel iOS 14 seraient disponibles cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour iPhone 6s et versions ultérieures.

