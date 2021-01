Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modèles diPhone 11 et diPhone 12 dApple disposent dunepuce U1 - oupuce ultra large bande - qui leur permet de localiser et de communiquer avec précision avec dautres appareils équipés de U1. La puce offre également une meilleure perception spatiale.

Il est cependant possible de désactiver la puce U1. Voici ce que la puce U1 peut faire, pourquoi vous voudrez peut-être la désactiver et comment la désactiver sur les modèles iPhone 11 et iPhone 12 .

Le U1 est une puce dApple qui permet à certains de ses modèles diPhone les plus récents (ou à tout appareil équipé de U1) de détecter sa position exacte par rapport à dautres appareils dans la même pièce. Le U1 rejoint dautres puces «dédiées» développées par Apple, comme les puces W1 et H1 présentes dans les AirPods. Chaque puce a des tâches spécialisées quelle gère, aidant les appareils Apple à fonctionner plus efficacement et à mieux sintégrer.

Pocket-lint a un explicatif sur la puce U1 ici, mais, en un mot: il utilise une technologie, appelée Ultra Wideband (UWB), pour déterminer lemplacement et la conscience spatiale. Apple appelle Ultra-Wideband "le GPS à léchelle de votre salon", et les modèles iPhone 11 et iPhone 12 utilisent actuellement ce système pour améliorer les connexions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que pour rendre AirDrop plus efficace et plus intelligent.

Certains utilisateurs se sont plaints de la façon dont liPhone 11 et liPhone 11 Pro équipés de U1 peuvent suivre les données de localisation même lorsque les services de localisation sont désactivés. En réponse à cela, Apple a déployé une mise à jour logicielle pour permettre aux utilisateurs de désactiver la puce U1.

Lors de la sortie initiale des modèles diPhone 11, il a également été signalé que la technologie UWB nétait pas autorisée dans certains pays, comme la Russie, lIran, lArgentine et lIndonésie .

En conséquence, il est possible déteindre définitivement la puce U1.

Pour vous assurer que votre iPhone ne suit plus votre position en permanence, procédez comme suit:

Assurez-vous que votre iPhone 11 ou iPhone 12 exécute iOS 13.3.1 ou version ultérieure Ouvrez lapplication Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler et appuyez sur Confidentialité. Appuyez sur Services de localisation. Sélectionnez Services système dans la liste Accédez à loption Réseau et sans fil et désactivez-la. Confirmez pour désactiver la puce U1.

Remarque: en désactivant la puce U1, votre iPhone ne peut plus utiliser les services de localisation pour améliorer vos connexions Wi-Fi et Bluetooth.

