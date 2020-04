Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le tactile haptique est utilisé dans le nouvel iPhone SE, mais quest-ce que cest? Nous expliquerons tout dans cette fonctionnalité.

Apple a introduit une technologie sensible à la pression en 2015 appelée 3D Touch . Mais en 2018, la technologie est tombée en disgrâce et les modèles iPhone XR et iPhone 11 l ont remplacée par Haptic Touch.

Cest tout ce que vous devez savoir sur Haptic Touch, comment cela fonctionne, ce quil vous permet de faire et en quoi il est différent de 3D Touch.

Les appareils 3D Touch à partir de liPhone 6S vous ont permis dappliquer une pression sur lécran et dobtenir un menu de raccourcis, en particulier sur les icônes des applications.

La technologie Haptic Touch dApple est similaire à 3D Touch, mais elle ne dépend pas de la pression. Au lieu de cela, Haptic Touch intervient lorsquun utilisateur appuie longuement sur lécran, offrant une petite vibration en guise de reconnaissance après la presse; rétroaction haptique, doù le nom Haptic Touch.

Haptic Touch est basé sur le logiciel plutôt que sur le matériel, tandis que 3D Touch était basé sur le matériel, nécessitant un type de technologie décran différent qui aurait rendu difficile la fourniture des affichages bord à bord auxquels nous nous attendons maintenant.

Avec 3D Touch, différents résultats sont apparus en fonction de la force avec laquelle vous appuyez - comme Peek et Pop. Vous pouvez tout lire sur 3D Touch dans notre fonctionnalité séparée si vous avez un appareil compatible 3D Touch.

Lors du lancement de 3D Touch, seules quelques applications étaient compatibles, principalement les applications natives dApple. Au fil des mois et des années, cependant, de plus en plus dapplications tierces étaient compatibles et bien que 3D Touch nait jamais été une fonctionnalité que nous utilisions autant, il y avait des raccourcis assez sympas.

Selon Apple, Haptic Touch "vous permet de faire les choses plus rapidement, comme prendre des selfies sans lancer lapplication appareil photo". Haptic Touch propose désormais de nombreuses fonctionnalités très similaires à 3D Touch - vous ne manquerez probablement pas du tout de 3D Touch (si vous lavez utilisé en premier lieu).

Avec Haptic Touch, lorsque vous appuyez longuement sur certaines applications, des widgets apparaissent avec un menu de raccourcis, pour dautres applications, seul un menu de raccourcis apparaîtra et pour dautres qui nont pas encore développé la compatibilité Haptic Touch, une option pour partager lapplication ou réorganiser les applications apparaissent à la place.

La plupart des applications natives dApple fonctionnent avec Haptic Touch - mais pas toutes - et il existe également quelques applications tierces. Voici une liste de quelques-unes de nos icônes préférées sur lesquelles appuyer longuement pour fournir des raccourcis:

Torche en bas de votre écran de verrouillage pour allumer ou éteindre

Notification sur lécran de verrouillage pour voir plus de détails

Application Appareil photo pour voir un menu pour prendre un selfie, démarrer une vidéo ou prendre un portrait selfie

Application Calendrier pour ajouter rapidement un événement et voir ce qui se passera dans votre journée

Application Photos pour voir vos photos les plus récentes, vos favoris, rechercher ou afficher des photos dil y a un an

Application téléphonique pour créer un nouveau contact, rechercher un contact ou afficher votre dernier appel

Application Maps pour envoyer votre position, marquer votre position ou rechercher à proximité

Application Paramètres pour ouvrir les paramètres Bluetooth, Wi-Fi, données mobiles et batterie

Application de messagerie pour ouvrir toutes les boîtes de réception, créer un nouvel e-mail, rechercher des e-mails ou voir des messages VIP

Safari pour afficher vos signets, démarrer un nouvel onglet privé, démarrer un nouvel onglet ou afficher votre liste de lecture

Horloge pour créer une alarme ou démarrer un chronomètre

Raccourcis Siri pour créer un nouveau raccourci

Application météo pour voir la météo de votre emplacement en un coup dœil

Application de santé pour voir votre ID médical, un résumé ou toutes vos données de santé

WhatsApp pour démarrer un nouveau chat, rechercher des chats, ouvrir les caméras ou voir les messages favoris

Détendez-vous pour répéter les notifications ou rechercher vos DM et vos canaux

Instagram pour ouvrir la caméra, créer une nouvelle publication, voir lactivité ou voir les messages directs

Sonos pour reprendre votre dernière lecture, rechercher ou voir My Sonos

Waze pour rentrer à la maison, conduire au travail, envoyer votre position ou rechercher une adresse

Amazon pour ouvrir la recherche, voir les offres du jour ou scanner un produit

ASOS pour voir les nouveautés, les éléments enregistrés ou ouvrir la recherche

La liste ci-dessus nest que quelques-unes de celles que nous avons utilisées régulièrement, mais si vous essayez dappuyer longuement sur lune de vos applications préférées, vous pourriez être surpris de voir apparaître un menu contextuel.

Il existe deux options de sensibilité pour Haptic Touch: rapide ou lente. Rapide fournira des menus de raccourcis plus rapidement afin que vous nayez pas à appuyer sur une icône aussi longtemps.

Pour modifier la sensibilité de Haptic Touch:

Ouvrez Paramètres> Accessibilité> Toucher> Toucher tactile> Sélectionnez Rapide ou Lent.