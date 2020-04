Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

derniers iPhones d'Apple, lesiPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, ont tous beaucoup de choses à faire sur le devant de la conception, tous dotés d'une construction premium qualités. Cela comporte un certain risque, cependant - les trois appareils ont tous deux une vitre avant et arrière, ce qui signifie que les protéger est une bonne idée pour les garder impeccables.

Il existe de nombreuses options pour les étuis d'iPhone, certaines se concentrant sur la protection ultime, tandis que d'autres offrent moins de protection mais vous permettent de voir encore certains des beaux designs de l'appareil.

Nous avons rassemblé les meilleurs étuis pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max que nous avons trouvés jusqu'à présent pour vous aider à faire en sorte que votre nouvel iPhone reste aussi beau que le premier jour où vous le sortez de sa boîte.

Apple propose un certain nombre d'étuis pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, y compris un étui transparent, une coque en silicone et un étui folio en cuir, bien que l'option cuir n'est disponible que pour les modèles Pro. Le boîtier transparent montre le design de tous les modèles, offre des découpes précises pour tous les appareils et est fabriqué à partir de polycarbonate.

Greenwich a quelques options de coque différentes pour les modèles iPhone 11 Pro, y compris l'étui portefeuille Dogger. Dogger est disponible en trois options de couleurs et il dispose d'une doublure douce avec une couleur contrastée à l'avant et à l'arrière de la coque. Une plaque de carbone cachée est incluse pour la protection, tandis que les poches intérieures pour cartes sont à l'intérieur pour le rangement.

Mous propose quelques options de coque pour les iPhones 2019, y compris la coque de téléphone Limitless 3.0 qui vient avec la technologie Airoshock de l'entreprise pour aider à se protéger contre les chutes. Le Limitless 3.0 dispose également du système de montage AutoAlignPlus de Mous, fournissant une connexion magnétique entre le boîtier et les accessoires complémentaires disponibles via Mous, comme un porte-cartes. Le Limitless 3.0 est disponible en cinq finitions.

Moshi a quelques options de cas différentes pour l'iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. L'étui iGlaze est doté d'une protection contre les chutes grâce à ses matériaux antichocs et d'un cadre métallique pour une finition de qualité supérieure. L'iGlaze est également compatible avec la série SnapTo de supports magnétiques.

L' étui Otterbox Lumen Series est disponible pour l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max en quatre couleurs. Il a un dos clair pour montrer le design des nouveaux iPhones, tandis qu'une touche de couleur autour du cadre rend les étuis un peu plus excitants. L'arrière de la coque Lumen Series est encastré pour éviter les rayures et ils ont des pare-chocs pour protéger l'écran et les caméras.

Razor a quelques options de coque différentes pour l'iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max, y compris l'Arctech Slim qui a une couche de performance Thermaphene pour une meilleure dissipation de la chaleur. Il est compatible avec la charge sans fil et a un design fin et ergonomique.

fabricant britannique de cas Snakehive propose son étui portefeuille vintage pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Fabriqué en cuir nubuck pleine fleur de vachette, cet étui protège l'avant et l'arrière de votre téléphone et est disponible en six couleurs. L'entreprise propose également une personnalisation interne, vous permettant d'obtenir vos initiales en relief sur le devant en feuilles d'or, d'argent poli ou d'or rose.

Speck a quelques options de coque pour iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, y compris son étui Presidio Pro qui est disponible en plusieurs options de couleur et est testé en chute jusqu'à 13ft. La coque Presidio Pro a une lunette surélevée à l'avant pour protéger l'écran, tandis que l'arrière a une protection antimicrobienne Microban.

Tech21 propose plusieurs options pour protéger les trois iPhones 2019, dont l'étui Evo Check, disponible en trois couleurs dont Smokey Black, Indigo et Coral My World. L'Evo Check est mince et léger et il a une protection antimicrobienne intégrée.

Ted Baker propose plusieurs options de coque pour l'iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max via Proporta. Chaque étui Ted est doté d'une impression de la collection automne/hiver 2019 de l'entreprise et il y a un choix d'étuis à clipser et d'étuis folio. Les coques antichoc arrière sont doublées d'AirWall avec des bords de pare-chocs en TPU et sont ornées d'un logo Ted Baker en feuille d'or.

Under Armor Gear propose quelques options en matière de protection pour les modèles iPhone 2019, y compris la coque Plasma qui est disponible en quatre options de couleur. La coque Plasma répond aux normes MIL-STD-810G de test de chute, est compatible avec Apple Pay et la recharge sans fil et offre des patins antirayures et un écran ambiant.