Apple est devenu un peu plus aventureux avec les couleurs ces dernières années - nous avons parcouru un long chemin depuis le noir et gris de l'iPhone X en 2017.

Apple a décidé de revenir à la production d'un téléphone coloré (après sa précédente incursion dans les couleurs avec l'iPhone 5C) avec l'iPhone XR le plus vendu 2018 et il est clairement satisfait des résultats.

Pour les couleurs de l'iPhone 2019, il est maintenant produit l'iPhone 11 Pro avec des teintes supplémentaires et l'iPhone 11 est, comme l'iPhone XR, un appareil plus coloré.

Mais regardons d'abord l'iPhone 11 Pro, en particulier la nouvelle couleur vert minuit. C'est totalement nouveau, alors voici un beau gros plan de ça.

L' iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max viennent dans le vert minuit mentionné ci-dessus ainsi que les finitions plus familières gris, argent et or de l'espace. Attention, nous dirons que notre iPhone XS Max gris spatial ressemble plus au noir que la couleur de l'image ci-dessous, donc il vaut vraiment la peine de voir cette couleur dans la chair en premier.

L' iPhone 11 Pro commence à 999$et 1 049£pour 64 Go et remplace l'iPhone XS . L' iPhone 11 Pro Max commence à 1 099$ et 1 149£pour 64 Go .

Et voici la gamme dans son intégralité. Bien sûr, l'or, l'argent et le gris spatial ont déjà été vus dans la gamme iPhone XS.

L' iPhone 11 est disponible en six couleurs, y compris le produit (rouge), le noir, le blanc, le jaune, le vert et le violet. Au cas où vous ne le savez pas, Product (Red) est une organisation caritative qui contribue à la lutte contre le sida et le VIH. En achetant un téléphone rouge, vous aidez la cause.

L' iPhone 11 coûte de 699$et 729£pour la base Modèle 64 Go.

Voici la gamme alors, avec le vert menthe particulièrement remarquable. Le jaune semble beaucoup plus pâle que la version iPhone XR.

Apple a également produit quelques images de roue de couleur iPhone 11 - voici la version violet sur le dessus. Encore une fois, il est assez pâle, mais rappelez-vous que le dos du téléphone est en verre pour faciliter la recharge sans fil et cela signifie des couleurs moins poinçonneuses.

Et en voici un avec le téléphone blanc sur le dessus. Non, il n'a pas l'air très blanc ici, c'est plutôt une crème.

Par coïncidence, l'iPhone XR de l'année dernière est toujours disponible et est disponible en six couleurs - noir, blanc, bleu, jaune, rouge et corail. Ces couleurs sont plus résistantes parce que le téléphone n'a pas de recharge sans fil et que l'arrière du téléphone n'est pas en verre.

