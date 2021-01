Comment trouver mon iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les applications Find My Friends et Find My iPhone dApple ont été consolidées dans une application appelée Find My dans iOS 13 et macOS Catalina, en 2019. Lapplication Find My permet aux utilisateurs Apple de suivre les amis avec lesquels vous partagez des données de localisation, ainsi que de localiser vos appareils , quils soient en ligne ou hors ligne.

Voici comment trouver un iPhone, une Apple Watch, des AirPods, un iPad ou un Mac perdus à laide de lapplication Find My.

Alors que Localiser mon iPhone vous permettait de suivre nimporte quel appareil connecté à votre identifiant Apple - que ce soit un iPhone , un iPad, une Apple Watch , un Mac ou des AirPods - vous ne pouviez voir lemplacement dun appareil que sil était en ligne.

Lapplication Find My dApple offre cependant une prise en charge de la localisation hors ligne. Cela explique comment cela fonctionne et ce dont vous aurez besoin.

Chaque appareil Apple émet une clé qui change constamment. Cette clé peut être récupérée par dautres appareils Apple à proximité sur demande, puis utilisée pour télécharger lemplacement crypté de votre appareil manquant, vous permettant ensuite de le suivre.

Apple explique: «[Vous pouvez] localiser un appareil manquant même sil nest pas connecté au Wi-Fi ou à un réseau cellulaire à laide de la localisation participative. Lorsque vous marquez votre appareil comme manquant et que lappareil dun autre utilisateur Apple est à proximité, il peut détecter le Bluetooth de votre appareil signaler et vous signaler sa localisation. Il est totalement anonyme et chiffré de bout en bout, de sorte que la vie privée de chacun est protégée. "

Afin de décrypter lemplacement et de suivre votre appareil perdu, vous devrez posséder un appareil Apple secondaire.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser lapplication Localiser pour suivre ou localiser un appareil Apple manquant ou perdu:

Ouvrez lapplication Find My sur un appareil Apple Cliquez sur longlet `` Appareils en bas de votre écran Recherchez votre appareil dans la liste (un appareil devra être lié à votre identifiant Apple pour apparaître) Une fois que vous avez trouvé lappareil que vous souhaitez localiser, appuyez dessus Vous obtiendrez alors un certain nombre doptions: Lire le son, Directions, Notifier en cas de détection, Marquer comme perdu ou Effacer cet appareil.

Si vous utilisez la fonction de partage familial dApple , vous pourrez également voir les appareils de tous les membres de la famille dans votre liste dappareils. Les étapes ci-dessus fonctionneront pour trouver tout appareil connecté à votre identifiant Apple, quil sagisse dun iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac.

Lapplication Find My vous permettra de retrouver les AirPods perdus comme tout autre appareil Apple que vous avez lié à votre identifiant Apple, mais si vous avez perdu un AirPod - cela nous arrive beaucoup - il y a une étape légèrement différente à franchir pour trouver le manque un.

Ouvrez lapplication Find My sur un appareil Apple Cliquez sur longlet "Appareils" en bas Cliquez sur vos AirPods dans la liste Remettez lAirPod que vous avez dans son étui Actualisez la carte pour trouver lautre AirPod

Comme mentionné, lapplication Find My iPhone (ce que vous aurez si vous nêtes pas sous iOS 13 ou version ultérieure) vous permet toujours de suivre ou de localiser un appareil Apple, mais il devra être en ligne pour que vous puissiez le localiser.

Si un appareil est hors ligne, il apparaîtra toujours dans votre liste dappareils et il existe plusieurs options. Vous pouvez demander à lapplication Localiser mon iPhone de notifier en cas de détection, de lire un son, de passer en mode perdu / verrouiller (en fonction de lappareil) ou deffacer. Toutes les options se produiront lorsque lappareil perdu se connectera à Internet.

Si un appareil est en ligne, vous pourrez appuyer dessus dans votre liste dappareils et le voir sur la carte. Pour suivre ou localiser un appareil Apple à laide de lapplication Localiser mon iPhone:

Ouvrez lapplication Localiser mon iPhone Connectez-vous à votre identifiant Apple Vos appareils apparaîtront dans une liste sous une carte Faites défiler jusquà lappareil que vous souhaitez suivre ou localiser et appuyez dessus Si vous êtes en ligne, regardez lemplacement sur la carte Si vous êtes hors ligne, sélectionnez Lire le son, Verrouiller / Marquer comme perdu ou Effacer.

Selon les rumeurs, Apple lancerait son propre appareil de type Tile appelé AirTags que les utilisateurs pourront lier à des éléments tels que des clés à suivre dans lapplication Find My sous une section `` Items .

Selon les rapports , les utilisateurs diPhone recevront une notification lorsquils seront séparés du tracker Apple et de lélément auquel il est attaché. On prétend que les utilisateurs pourront également activer une alarme ou un bruit de lappareil pour les aider à le trouver sil se perd.

Les rumeurs disent également que les utilisateurs pourront définir des emplacements sûrs pour les articles afin que vous ne receviez pas dalerte chaque fois que vous vous éloignez de larticle et que ces emplacements pourront être partagés avec vos amis et votre famille.

Si un élément attaché au tracker Apple est perdu, les utilisateurs seront censés activer un mode perdu dédié, de sorte que si un autre utilisateur diPhone trouve lélément, ils pourront voir les informations de contact du propriétaire, ce qui leur permettra dappeler. / envoyer un message au propriétaire.

Écrit par Britta O'Boyle.