(Pocket-lint) - Les étudiants universitaires aux États-Unis ne peuvent pas survivre sans leurs cartes détudiant.

Ils en ont besoin pour accéder à leurs dortoirs, salles de classe et bâtiments comme la bibliothèque et même pour payer la lessive et les dîners sur le campus. Cela signifie que sils le perdent ou le laissent derrière eux, il peut être pénible de faire même les tâches les plus simples. Heureusement, Apple offre à certains étudiants un moyen dajouter leurs cartes didentité à Apple Wallet afin quils puissent utiliser un iPhone ou une Apple Watch à la place de leur identifiant physique.

Malheureusement, cette fonctionnalité est limitée à plus dune douzaine duniversités aux États-Unis. Mais Apple a lintention de se développer. Pour savoir si votre école prend en charge les cartes détudiant dans Apple Wallet - et, si tel est le cas, comment les configurer - continuez à lire.

Apple

Initialement, depuis lautomne dernier, seules trois universités prenaient en charge les cartes détudiant dans Apple Wallet. Voici la liste complète des universités en octobre 2021 :

Université dÉtat de lArkansas

Université dAuburn

Université de Biola

Université de Chowan

Université de Clemson

Collège de Géorgie côtière

université de Duke

Université de Georgetown

Collège Hamilton

Université du Pacifique dHawaï

Université Johns Hopkins

Université de Long Island

Université Marshall

Université de Maryville

Massachusetts Institute of Technology

Institut Mercer

Université de lArizona du Nord

Université dÉtat de Norfolk

Collège de Roanoke

Université de Santa Clara

Université dÉtat du Dakota du Sud

Université Saint-Édouard

Université du Temple

Université de lAlabama

Luniversité de lOklahoma

Université de lArkansas central

Université du Colorado Colorado Springs

Université du Nouveau-Brunswick

Université de Caroline du Nord à Charlotte

École des arts de lUniversité de Caroline du Nord

Université du Kentucky

Université du Dakota du Sud

Université de San Francisco

Université du Tennessee

Université du Vermont

Université Vanderbilt

Collège Yavapai

Voici ce dont vous avez besoin pour utiliser votre carte détudiant dans Apple Wallet :

Un appareil Apple : iPhone 6 et versions ultérieures (exécutant la dernière version diOS) ou Apple Watch Series 1 et versions ultérieures (exécutant la version la plus récente de watchOS). Application eAccounts : disponible sur lApp Store, cette application est utilisée par votre école pour confirmer votre identité et générer des mots de passe sécurisés.

Vous devrez vous connecter à iCloud avec votre identifiant Apple. Vous pouvez utiliser votre identifiant étudiant sur jusquà deux appareils avec le même identifiant Apple.

Connectez-vous à l application eAccounts avec votre identifiant scolaire et votre mot de passe. Appuyez sur Ajouter à Apple Wallet et suivez les instructions à lécran.

Les informations didentification de lécole sur les appareils Apple sont protégées par une authentification à deux facteurs.

Sur votre iPhone : ouvrez Wallet, appuyez sur votre carte détudiant, appuyez sur licône à trois points et appuyez sur Supprimer la carte. Ou ouvrez Paramètres, appuyez sur Apple Wallet et Apple Pay, appuyez sur votre carte détudiant et appuyez sur Supprimer la carte. Sur Apple Watch : ouvrez Apple Wallet et appuyez longuement sur votre carte détudiant. Lorsque licône de suppression apparaît, appuyez sur Supprimer la carte. Ou, dans lapplication Apple Watch sur votre iPhone, appuyez sur Portefeuille et Apple Pay, appuyez sur votre carte détudiant et appuyez sur Supprimer la carte.

Apple

Cest simple : placez votre iPhone ou votre Apple Watch près dun lecteur partout où les cartes détudiant physiques sont acceptées. Vous pouvez le faire partout où vous utilisez votre carte détudiant - votre dortoir ou votre bibliothèque, le bus du campus, la cafétéria, etc. Et, oui, vous pouvez laisser votre carte détudiant physique à la maison.

Le mode express est activé par défaut lorsque vous ajoutez votre carte détudiant afin que vous puissiez tenir le haut de votre iPhone ou lécran de votre Apple Watch à quelques centimètres du milieu du lecteur de carte jusquà ce que vous ressentiez une vibration. Vous verrez Terminé et une coche sur lécran. Vous naurez pas besoin de valider avec Face ID, Touch ID ou votre mot de passe, ni même de réveiller ou de déverrouiller votre appareil pour ouvrir une application.

Cependant, si vous désactivez le mode Express, vous devrez vous authentifier sur liPhone via Face ID, Touch ID - puis vous pouvez tenir le haut de votre iPhone à quelques centimètres du lecteur sans contact jusquà ce que vous voyiez Terminé et une coche sur laffichage. Sur Apple Watch, double-cliquez sur le bouton latéral pour accéder à vos cartes et faites glisser pour sélectionner votre carte didentité. Tenez ensuite lécran vers le lecteur de carte.

Pour désactiver le mode express : ouvrez Wallet, appuyez sur votre carte didentité, appuyez sur licône à trois points et appuyez sur le bouton dactivation/désactivation du mode express.

Vous pouvez ajouter de largent sur votre compte de carte détudiant avec Apple Pay ou une carte de crédit ou de débit - à condition que vous layez configuré dans lapplication eAccounts ou que vous ayez ajouté de largent via les machines en libre-service de votre école.

Ouvrez lapplication Apple Wallet. Choisissez votre carte. Vous verrez jusquà trois soldes de compte au recto de votre carte didentité. Si vous souhaitez voir plus de soldes, appuyez sur licône à trois points.

Si vous avez ajouté votre carte à votre Apple Watch, vous pouvez afficher les soldes des comptes dans les applications Wallet et Apple Pay sur votre Apple Watch.

