Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le rafraîchissement annuel de l'iPhone est l'un des plus grands événements de la technologie : c'est le téléphone que beaucoup aspirent à posséder, celui qui définit les tendances et le téléphone que tous les autres cherchent à mieux.

Alors que les fuites et les rumeurs ne sont rien de nouveau dans le monde de la technologie, obtenir des informations sur les nouveaux appareils Apple est assez rare. Ils n'ont pas tendance à fuir aussi complètement qu'un téléphone Samsung ou Google - mais nous rassemblons tout ce que nous entendons sur le nouvel iPhone ici.

Nous avons également un tour d'horizon distinct pour l'iPhone 5G qui parle du moment où un iPhone 5G complet peut apparaître ou non. Nous croyons que l'iPhone 12 aura 5G, mais il y a une chance qu'il soit limité à, disons, l'iPhone 12 Pro et Pro Max plutôt que d'être disponible sur tous les appareils.

Septembre 2020

Typiquement Apple tient son événement iPhone dans la deuxième semaine de septembre et normalement un mardi. La société a suivi le même schéma pour les iPhones 2019 - les annonçant le 10 septembre 2019.

Si la société suit à nouveau le même jour en 2020, nous nous attendons à ce que le 8 septembre 2020 soit un bon pari pour l'événement de lancement de l'iPhone 2020.

On ignore la propagation du coronavirus et l'effet qu'il pourrait avoir sur les lancements de nouvelles technologies plus tard dans l'année - y compris l'iPhone 12.

En raison des restrictions de déplacement et de la réduction de la capacité de production, il est très difficile de savoir comment le coronavirus va affecter les choses à l'heure actuelle. Nous pensons que la production d'une nouvelle série d'iPhonecommencerait vers juinà temps pour la révélation de septembre. Il y a eu quelques rumeurs suggérant un retard, mais la vérité est que c'est une inconnue à l'heure actuelle.

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Avant 2017, il était assez facile de prédire ce que le prochain iPhone serait appelé. Après l'iPhone 3G jusqu'à l'iPhone 8, Apple a utilisé des numéros séquentiels et c'est ça.

Avec l' iPhone 11, 11 Proet 11 Pro Maxayant été lancé en 2019, il est fort probable que les iPhones 2020 seront être appelé l'iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. S'il y aura un nom séparé pour les modèles 5G, c'est difficile à dire, mais nous soupçonnons que non. Il pourrait y avoir un modèle supplémentaire ajouté, conduisant à un iPhone 12 Max aussi.

C' est en plus des rumeurs d'un iPhone plus petit et moins cher, l'iPhone SE 2 ou l'iPhone 9 comme certains l'appellent.

Tout nouveau design

Bords carrés ?

Selon les rumeurs, les modèles Apple iPhone 12 devraient venir avec un nouveau design. Il n'est pas encore clair quel pourrait être le design - bien que certains rendus montrent des bords carrés par rapport aux bords arrondis que nous avons été habitués depuis l'iPhone 6. Des sources de la chaîne d'approvisionnement ont suggéré que les téléphones seront légèrement plus grands, en raison de plus grands écrans, mais plus fins dans l'ensemble que les modèles 2019.

Nous espérons voir une encoche réduite pour les modèles 2020 - ou pas du tout - et nous espérons que l'arrière en verre mat givré des 11 modèles Pro reviendra comme il est beau dans la chair. Un brevet a été déposé pour un téléphone sans encoche, mais la façon dont Face ID serait logée reste un casse-tête.

Les rumeurs disent en fait qu'il y aura quatre modèles d'iPhone - deux tailles pour le Pro et deux tailles pour le modèle régulier - ce qui signifie une gamme plus large de points de prix et potentiellement un point d'entrée moins cher.

Tous les OLED

Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Différentes tailles

Les rumeurs suggèrent que tous les iPhones 2020 auront un écran OLED. Actuellement, l'iPhone 11 a un écran LCD, tandis que les modèles Pro ont OLED. Il y a également des rapports sur un taux de rafraîchissement variable et un changement de taille, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz signalé.

Apparemment, nous pourrions obtenir un modèle de 5,42 pouces, un modèle de 6,06 pouces et un 6,67 pouces à la place des modèles de 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,5 pouces que nous avons actuellement. Certaines spéculations suggèrent également des capteurs d'empreintes digitales à l'écran.

Caméras 3D Profondeur

Améliorations possibles du mode nuit

Il y a également eu des prédictions d'un quad caméra sur l'iPhone 12 Pro Max, avec un capteur TOFou un capteur Lidar comme dans l'iPad Pro 2020. Cependant, le consensus général est qu'il y ait encore une caméra triple, mais oui, avec un nouveau capteur. En plus du mode portrait, le nouveau capteur vous aidera également avec les applications ArKit.

Nous nous attendons également à voir d'autres améliorations au mode Nuit et il est prévu qu'Apple pourrait ajouter un tableau laser à détection 3D pour rendre le mode Portrait encore meilleur.

5G

Puce A14

iOS 14

La plupart des rapports suggèrent qu'Apple adoptera la connectivité 5G pour l'iPhone 12. Les rapports suggèrent que tous les modèles auront une option 5G et Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a déclaré que l'entrée 5G dans l'iPhone est maintenant une priorité. Qualcomm a récemment annoncé le modem X60 et une nouvelle antenne - plus sur cela ci-dessous.

Le scénario le plus probable à l'heure actuelle - nous pensons - est que l'iPhone 12 Pro et Pro Max sera 5G. Que l'iPhone 12 standard sera plus d'un débat et sera peu probable encore un inconnu alors que nous approchons de Septembre.

Nous nous attendons à voir la puce A14 sous le capot des modèles iPhone 12, avec tous le même matériel et nous nous attendons à les voir tous lancer sur iOS 14, dont nous en entendrons probablement parler lors de l'événement développeur d'Apple en juin.

Nous nous attendons également à ce que les trois modèles soient équipés de la puce U1 - ce qui permettra d'améliorer l'emplacement et le partage à courte portée.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les modèles iPhone 12 jusqu'à présent.

Il semble que l'iPhone 12 aura un triple appareil photo mais ajouter un capteur LiDAR, tout comme le nouvel iPad Pro. Cela permettra d'améliorer les capacités de RA ainsi que la photographie. A côté de lui, il y aura régulier, ultra-large et téléobjectif comme avec l'iPhone 11 Pro.

Apple a apparemment exploré la possibilité de mettre un système de capteur 3D sur ses téléphones pendant quelques années, mais l'iPhone 12 pourrait être celui qui l'aurait réellement, selon des rapports . Il est difficile de savoir si cela ressemblerait à une unité quadri-caméra ou si cela serait plus subtil, mais dans les deux cas, cela pourrait permettre de meilleures performances en mode portrait et de réalité augmentée.

Avec le nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra doté d'un capteur 108 mégapixels, les appareils photo iPhone 11 Pro 12-megapixels sont maintenant un peu dérisoire. Un capteur 64 mégapixels sera utilisé dans l'iPhone 12 Pro et Pro Max il semble, alors qu'il y aura des mises à niveau pour les deux autres objectifs (oui, un triple appareil photo). Cependant, un capteur Time-of-Flight (TOF) sera également ajouté.

Le

partenaire d'Apple Qualcomm a fait ses débuts sur son dernier modem X60 5G. Alors qu'il sera destiné à des piles de téléphones phares en 2021, il pourrait finir par être à l'intérieur de l'iPhone 12 Pro.

Après des années de problèmes juridiques, Qualcomm et Apple ont conclu un accord au début de l'année dernière donc nous savons que certaines technologies à l'intérieur du premier iPhone 5G seront basées sur Qualcom.

Lessources de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que la conception de l'iPhone 2020 ne changera pas énormément, mais les téléphones deviendront plus minces que le 2019 modèles, mais peut-être légèrement plus grands, avec des écrans plus grands.

Les fichiers de brevets d'Apple sont apparus pour un téléphone sans cran, mais cela soulève la question de savoir comment Apple offrira Face ID s'il n'y a pas d'espace pour le nécessaire matériel.

Un rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'il y aura quatre modèles d'iPhone 12 (ainsi qu'un iPhone SE 2) en 2020. Du même rapport vient le détail qu'en 2021, Apple va abandonner toute connexion physique au téléphone.

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que l'une des priorités de Qualcomm dans sa relation avec Apple sera de lancer un iPhone 5G dès que possible.

Nikkei Asian Review a affirmé qu'Apple était en pourparlers avec des fournisseurs de mobilisation pour produire une gamme de trois iPhones avec connectivité de données 5G en 2020.

Si cela est vrai, cela signifierait que l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max devraient tous être activés 5G.

Selon des sources en Chine, Apple utilisera la technologie d'écran 120Hz sur ses modèles iPhone 12 2020, ce qui est le même taux de rafraîchissement qu'il utilise actuellement sur les modèles iPad Pro.

Alors que les écrans 90Hz sont de plus en plus populaires sur les smartphones avec OnePlus et Google les adoptant tous les deux - les taux de rafraîchissement de 120Hz sont plus rares, seuls les appareils Razor 2 et Asus ROG II avec le taux de rafraîchissement plus élevé pour l'instant.

Ben Geskin a produit d'autres rendus montrant à quoi l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourrait ressembler si l'encoche disparaît et Face ID est intégré dans la lunette au-dessus de l'écran, ainsi que le carré bords, comme l'iPhone 4.

Ben Geskin - qui a produit plusieurs rendus d'iPhones dans le passé - a tweeté pour dire « l'un des prototypes d'iPhone 2020 a un écran de 6,7 pouces avec Face ID et système de caméra TrueDepth logé dans la lunette supérieure. » Ça a l'air sympa si c'est exact, hein ?

Exclusif : l'un des prototypes iPhone 2020 dispose d'un écran de 6,7 pouces avec Face ID et système de caméra TrueDepth logé dans la lunette supérieure. pic.twitter.com/saje7j12ty — Ben Geskin (@BenGeskin)

L'

analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a publié un rapport affirmant que l'iPhone 12 aura une nouvelle structure de cadre métallique, un peu comme l'iPhone 4 introduit il y a près d'une décennie. Il a dit : « Le cadre métallique et le verre 2/2.5D avant et arrière sont toujours utilisés, mais la surface du cadre métallique sera modifiée pour un design similaire à l'iPhone 4, en remplaçant la conception de surface actuelle. »

Les prédictions correspondent rendus de Ben Geskin, qui ont ensuite été retweetés après le rapport.

Alors peut-être que mon concept d'iPhone 2020 est juste pic.twitter.com/grbcedcg4u — Ben Geskin (@BenGeskin)

Analyste Ming-Chi Kuo a affirmé que le téléphone de l'année prochaine sera doté d'un tout nouveau design.

Kuo a déclaré que la gamme d'iPhone 2020 présentera trois changements majeurs : une toute nouvelle conception du facteur de forme, la prise en charge de la 5G et les mises à niveau de l'appareil photo.

Bloomberg a rapporté qu' Apple pourrait utiliser un capteur d'empreintes digitales à l'écran dans l'iPhone 2020 - quelque chose que l'analyste Ming-Chi Kuo prédit précédemment.

Selon le site, Apple développe une technologie d'authentification d'empreintes digitales à l'écran qui fonctionne beaucoup comme les solutions que nous avons vues implémentées par Samsung, OnePlus, Huawei et d'autres. Il s'agirait probablement d'une fonctionnalité de marque Touch ID qui fonctionnerait avec Face ID, permettant aux utilisateurs de contourner plus efficacement l'écran de verrouillage de leur appareil et de traiter les paiements.

Un rapport de Bloomberg a fourni un certain nombre de détails sur les iPhones 2019, mais il a également indiqué que les iPhones 2020 offriraient une connectivité 5G et un boost de caméra à l'arrière pour AR.

Selon le rapport : « Aucun des nouveaux modèles ne comprendra 5G, mais la volonté de l'année prochaine. Ils auront également des caméras 3D orientées vers l'arrière qui stimuleront les capacités de réalité augmentée. »

Selon Nikkei Asian Review, repéré par Apple Insider, Apple est censé tester des écrans OLED de fournisseurs autres que Samsung pour le iPhone 2020.

Il a affirmé que le dernier fournisseur testé est BOE Technology et qu'Apple devrait décider d'ici la fin de 2019 si les panneaux répondent à ses normes.

Analyste Ming-Chi Kuo a affirmé que Apple offrira probablement un capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous-affichage dans l'iPhone 2021. Kuo a dit que le système fonctionnera avec Face ID d'Apple.

Il a également réitéré que l'encoche diminuerait pour l'iPhone 2020 avant d'être complètement abandonné pour l'iPhone 2021.

Selon Ice Universe, les iPhones 2020 pourraient offrir un taux de rafraîchissement variable, ce qui leur permet de passer du mode 120 Hz à 60 Hz pour une action plus fluide sur l'écran.

Nous soupçonnons que l'iPhone collerait à 60Hz pour la plupart des fins, ce qui lui permet d'économiser sur la consommation d'énergie, mais passer en mode 120Hz pour la vidéo ou peut-être Apple Pencil fonctionne si Apple ajoute la compatibilité l'année prochaine.

Ben Geskin a produit quelques rendus de ce qu'il croit que l'iPhone XII Max ressemblera en 2020. Il a également fourni quelques détails sur les spécifications qu'il s'attend à comparaître, qui sont toutes plausibles.

iPhone XII Max Concept 2020



- Nouveau design carré

- OLED 6.7 » avec plus petite encoche

- Caméra Quad avec caméra Tof

- 5nm A14 Puce

- USB Type-C

- 5G pic.twitter.com/iQQY4Y0MX4 — Ben Geskin (@BenGeskin)

L'

analyste Ming-Chi Kuo affirme que la grande encoche de l'iPhone disparaîtra complètement d'ici 2021. Kuo prétend que l'encoche de l'iPhone sera considérablement réduite en 2020 avant sa disparition en 2021.

Kuo n'explique pas comment Apple pourrait réussir dans ce domaine, mais une façon serait de déplacer le système de caméra True Depth - qui est utilisé pour Face ID - derrière l'écran. Il y a de grands défis avec cette technologie à l'heure actuelle, alors peut-être y a-t-il une autre solution ?

L'

analyste Samik Chatterjee chez JP Morgan Chase a affirmé qu'Apple pourrait lancer quatre nouveaux iPhones en 2020, y compris les prochains successeurs de l'iPhone XS et XS Max, le prochain successeur de l'iPhone XR et un iPhone de milieu de gamme.

Chatterjee affirme que l'iPhone de milieu de gamme pourrait avoir la même taille d'écran que l'iPhone 8, mais il n'aura pas d'écran OLED ou de capacités 5G, comme les trois autres iPhones devraient offrir.

L'

analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple annoncera des iPhones haut de gamme de 5,4 pouces et 6,7 pouces avec des écrans OLED offrant une connectivité 5G, ainsi qu'un modèle OLED de 6,1 pouces prenant en charge jusqu'à LTE.

Kuo a également dit qu'Apple offrira un support 5G pour tous les nouveaux iPhones à partir de 2021 et on pense que la société aura sa propre puce 5G d'ici 2023.

Digitimes a rapporté que les trois iPhones 2020 auront des écrans OLED et les tailles d'écran changeront par rapport à l'iPhone XS, iPhone XS Max et l'iPhone XR.

Le site prétend qu'il y aura un modèle de 5,42 pouces, un modèle de 6,06 pouces et un modèle de 6,67 pouces pour les iPhones de l'année prochaine.

Bloomberg a signalé qu'un nouveau système de caméra TrueDepth sera ajouté à l'iPhone 2020 et qu'il sera équipé de capteurs 3D Time of Flight avec des lasers qui rebondissent des objets dans une pièce pour créer un Image 3D de votre environnement.

Le résultat devrait être une expérience AR détaillée, avec une perception précise de la profondeur et le placement des objets virtuels. Ces caméras 3D scanneront des zones jusqu'à 15 pieds de l'appareil, il est affirmé.

Bloomberg a rapporté que « les gens familiers avec la question » a affirmé qu'Apple attendait que le réseau 5G mûrit et se stabilise avant de sortir un produit compatible.

Il est donc supposé qu'Apple ne sortira pas un iPhone 5G en 2019, mais en 2020.

CNBC a rapporté que l'analyste Wamsi Mohan de Bank of America Merrill Lynch a affirmé qu'Apple travaille avec des partenaires asiatiques sur un téléphone pliable et l'iPhone 2020 sera radicalement différent.