Apple iPhone 5G: quand arrive-t-il et que savons-nous jusquà présent?

Bien que leur portée soit encore limitée, les réseaux 5G sont là. Le seul problème, en plus de vivre dans un endroit compatible et dêtre sur un réseau compatible, cest que vous avez également besoin dun téléphone compatible 5G .

La plupart des fabricants de téléphones ont déjà sorti des appareils 5G, mais nous attendons toujours le premier iPhone compatible 5G.

De nombreuses villes américaines disposent déjà de réseaux 5G à ondes millimétriques (ondes millimétriques), mais dans des zones limitées, dautres villes américaines utilisant la bande 5G inférieure. Les réseaux britanniques 5G utilisent actuellement des bandes sous-6 (bande médiane), mais prévoient de déployer mmWave dans les villes pour une couverture à plus grande capacité en 2020 ou 2021.

Il convient de rappeler que bien que liPhone 5G puisse sembler tardif à la fête pour certains, il est encore très tôt pour la 5G alors quApple a la forme dêtre en retard pour adopter les mises à niveau réseau - rappelez-vous le premier iPhone compatible 2G vivant dans un monde 3G?

Cest tout ce que nous savons jusquà présent sur un iPhone compatible 5G, y compris quand il pourrait arriver et ce que disent les rumeurs.

Probablement encore septembre 2020

Pourrait être repoussé à octobre

Apple na pas annoncé quand il annoncera officiellement un iPhone 5G bien sûr, mais nous nous attendons à ce que les modèles débutant fin 2020 prennent en charge la 5G.

Des rapports suggèrent quApple prendra en charge la 5G dans au moins lun de ses modèles diPhone 2020. Il convient de se rappeler que la situation mondiale actuelle provoque des ravages dans la production.Par conséquent, les choses qui ont été précédemment résolues pourraient changer, en particulier pour les produits de nouvelle génération comme un iPhone 5G.

Apple a lui-même publié des prévisions sur ses résultats trimestriels en février 2020, qui reflétaient cela et ont déclaré que "le travail commençait à reprendre dans tout le pays, mais nous connaissons un retour à des conditions normales plus lent que prévu.

"En conséquence, nous ne nous attendons pas à respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux. Le premier est que loffre mondiale diPhone sera temporairement limitée.

"Bien que nos sites partenaires de fabrication diPhone soient situés en dehors de la province du Hubei - et bien que toutes ces installations aient rouvert - elles progressent plus lentement que prévu."

Bien que cela semble pointer spécifiquement vers la situation actuelle, il est clair pour nous quil pourrait y avoir des effets dentraînement pour le reste de 2020.

Nous ne sommes pas sûrs sur celui-ci. Une fois le scénario est que liPhone 12 Pro et Pro Max seront 5G, avec les modèles standard diPhone 12 avec 4G. Cela dépend de la volonté dApple de déployer la 5G en 2020. Un autre scénario est quil existe une version distincte pour la 5G, même si nous pensons de plus en plus que cela est peu probable.

Cest tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur liPhone 5G.

Il semble quil y aura quatre modèles diPhone 12 - cela pourrait éventuellement accueillir une version 5G supplémentaire, mais nous ne sommes pas sûrs. Certes, daprès ces spécifications daffichage qui ont fui, il semble quil y aura quatre versions. Un 5,4 pouces, deux 6,1 pouces et un 6,7 pouces. Les deux versions 6,1 pouces peuvent être un iPhone 12 standard et un iPhone 12 Pro.

Une fuite fin avril indique quil y aura une batterie de 4400 mAh pour maintenir le niveau actuel de vie de la batterie - peut-être que cela pourrait être pour accueillir la 5G. Face ID aura également un champ de vision plus large et il y aura un meilleur zoom sur la caméra arrière.

Nous pourrions envisager un lancement très fin 2019 de liPhone 5G. Le Wall Street Journal cite une source suggérant que le lancement de liPhone 12 aura lieu environ un mois plus tard que dhabitude en raison de la situation mondiale actuelle. Donc une révélation début octobre, lancement fin octobre.

Il semble que les nouveaux iPhones Face ID auront une encoche plus petite , avec le haut-parleur déplacé vers le haut dans la lunette du téléphone, comme cela a été le cas sur de nombreux appareils Android. Apple sorienterait également vers des bords décran plus plats.

Selon Bloomberg , Apple travaille sur quatre nouveaux iPhones. Cela rend peut-être le cas pour un iPhone 5G spécifique plutôt que pour tous les iPhone 12 compatibles 5G.

Qualcomm a présenté son dernier modem X60 5G qui, selon nous, pourrait devenir le modem de liPhone 5G. Le nouveau modem permet aux réseaux dagréger (combiner) le spectre à la fois dans la bande 5G à ondes millimétriques (ondes millimétriques) plus rapide et dans la sous-bande 6, offrant des vitesses plus lentes mais une couverture plus large.

Qualcomm et Apple ont constitué début 2019 après des années de litiges et il est clair que les modems Qualcomm 5G seront à lintérieur du premier iPhone 5G bien que nous sachions - voir ci-dessous - quApple est déterminé à développer son propre matériel 5G.

Un rapport du 17 février suggérait quApple voulait fabriquer ses propres antennes 5G pour le premier iPhone 5G. La rumeur suggérait quApple nétait pas satisfait de la taille de lantenne de Qualcomm mais, comme par magie, Qualcomm a alors annoncé une antenne plus petite, la QTM535.

Nikkei Asian Review a rapporté que des sources ont affirmé quApple était en pourparlers avec des fournisseurs de mobilisation pour produire une gamme de trois iPhones avec connectivité de données 5G en 2020.

Bien sûr, aucun de ces combinés nétait 5G comme prévu, ce qui signifie que liPhone 5G est sûrement cloué pour 2020.

Apple a officiellement signé laccord pour acheter "la majorité" des activités de modem pour smartphone dIntel pour 1 milliard de dollars. Laccord comprend 2 200 employés Intel, ainsi que des équipements IP et.

La transaction devrait être finalisée vers la fin de 2019, ce qui signifie quApple pourra éventuellement produire ses propres modems 5G pour ses smartphones, au lieu de les obtenir de Qualcomm. Bloomberg spécule que les modems internes dApple pourraient être prêts dans trois ans, donc probablement dici 2022.

Le Wall Street Journal a déclaré quApple pourrait conclure un accord avec Intel qui lui permettrait dacheter lentreprise de modem pour smartphone dIntel pour 1 milliard de dollars.

Laccord ferait suite à lannonce par Intel davril de son intention de quitter le marché des modems mobiles 5G.

Lanalyste dApple Ming-Chi Kuo a affirmé que tous les iPhones auront des capacités 5G dici 2021 et Apple aurait probablement sa propre puce 5G dici 2023.

Après deux ans de litiges , Apple et Qualcomm se sont installés en avril 2019, à la grande surprise de tous. Le règlement a conduit Apple à effectuer un paiement à Qualcomm et les deux sociétés ont également signé un accord de licence de six ans, à compter du 1er avril 2019.

Il y a une option dans le règlement de prolonger laccord pour deux ans, plus un "accord dapprovisionnement de chipset" pluriannuel. Cela a amené beaucoup de gens à penser quApple pourrait sortir un iPhone 5G avant 2020, car Qualcomm a déjà un modem 5G en place.

Le même jour que laccord avec Qualcomm et Apple, Intel a annoncé quil quittait le marché des modems 5G, son PDG affirmant "quil est devenu évident quil ny a pas de chemin clair vers la rentabilité et des retours positifs".

Reuters a rapporté que des sources proches du dossier affirmaient quApple avait déplacé ses efforts dingénierie des puces de modem dans son équipe matérielle interne.

Cette décision semble indiquer quApple travaille sur ses propres puces plutôt que sur lexternalisation.

The Fast Company a annoncé en novembre 2018 quApple utiliserait les modems 8161 5G dIntel en 2020 [ce qui sest avéré faux car le travail sur ce modem a été rejeté], ce qui a conduit beaucoup à supposer que le premier iPhone compatible 5G serait liPhone 12.

Au moment de la rédaction de ce rapport, Apple et Qualcomm étaient toujours en conflit juridique, ce qui a conduit Apple à passer aux puces Intel pour certains de ses iPhones.