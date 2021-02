Comment modifier et personnaliser le centre de contrôle sur votre iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a introduit la possibilité de modifier et de personnaliser le centre de contrôle sur votre iPhone avec iOS 11, en 2017. Le centre de contrôle est lendroit où vous trouverez les bascules du mode avion, du Wi-Fi, du Bluetooth et des données mobiles lorsque vous glissez vers le haut depuis le en bas de votre iPhone ( modèles Touch ID ), ou lorsque vous faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit ( modèles Face ID ).

Il est possible de personnaliser les commandes que vous voulez voir et celles que vous ne voyez pas, ainsi que lordre dans lequel vous voulez les voir. Voici comment procéder.

Ouvrez Paramètres> Faites défiler vers le bas jusquau Centre de contrôle.

De là, vous verrez une liste de contrôles - ce nest pas une liste interminable - il y a encore des restrictions. Cependant, ceux qui sont répertoriés auront un symbole vert plus ou un signe moins rouge à côté deux sur la gauche.

Ceux avec le moins rouge font déjà partie de votre centre de contrôle, et en appuyant sur le moins rouge les supprimera, tandis que ceux avec un plus vert à côté deux peuvent être ajoutés.

Il y a 25 commandes dans la liste, qui peuvent toutes être ajoutées, mais gardez à lesprit quelles napparaissent pas toutes immédiatement lorsque vous faites glisser votre doigt de bas en haut ou de haut en bas de votre iPhone , selon le modèle que vous avez.

À titre dexemple, liPhone 12 affichera 16, le reste étant visible avec un petit glissement vers le haut. L iPhone SE affichera 12 avec le reste apparaissant lorsque vous glissez vers le haut.

Vous pouvez modifier lordre dans lequel les contrôles apparaissent en appuyant et en maintenant les trois lignes sur le côté droit du contrôle et en le déplaçant vers le haut ou vers le bas de votre liste.

Les 25 commandes disponibles pour ajouter ou supprimer du centre de contrôle de votre iPhone sont les suivantes:

Raccourcis daccessibilité

Alarme

Annoncer des messages avec Siri

Télécommande Apple TV

Calculatrice

Caméra

Scanner de code

Mode sombre

Ne pas déranger en conduisant

Accès guidé

Audition

Accueil

Mode faible consommation

Loupe

Reconnaissance musicale

Remarques

Enregistrement décran

Mode veille

Reconnaissance sonore

Chronomètre

Taille du texte

Minuteur

Torche

Mémos vocaux

Portefeuille

Il existe quelques contrôles dans le Centre de contrôle qui ne peuvent pas être modifiés ou réorganisés. Ceux-ci restent en haut du centre de contrôle lorsque vous faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, selon votre iPhone.

Mode avion, Bluetooth, Wi-Fi et données mobiles

Commandes de la musique

Verrouillage de la rotation de lécran

Ne pas déranger

Miroir de lécran

Affichage de la luminosité

Le volume

Pour plus de conseils et astuces sur lutilisation de votre iPhone, accédez à nos fonctionnalités de conseils et astuces.

Écrit par Britta O'Boyle.