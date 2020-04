Pourquoi n'y avait-il pas d'iPhone 9 ? De plus, ce qui est arrivé à l'iPhone 10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' iPhone 11 a été annoncé l'événement de l'année dernière. Mais si vous êtes venu à cet article, vous vous demandez probablement - ce qui est arrivé à l'iPhone 9 et/ou iPhone 10 ?

Si vous voulez juste passer à la chasse, l'iPhone XRest la chose la plus proche d'un iPhone 9 que nous aurons jamais. Découvrez nosdernières offres iPhone XR. L'iPhone X (qui était en fait prononcé comme 'iPhone 10') est maintenant complètement abandonné.

Répondons d'abord à la question de l'iPhone 10 car c'est facile. Il y avait effectivement un iPhone 10 lancé à la fin de 2017, mais il était connu comme l' iPhone X. Le 'X' était en fait prononcé 10, pas « iPhone EX » comme la plupart des gens diraient. Personne ne l'a jamais appelé « iPhone 10" (sauf s'ils travaillaient dans un magasin de téléphonie ou Apple Store et devaient le faire).

Ici, il est illustré ci-dessous, mais si vous voulez en acheter un, vous n'avez pas de chance car il a été complètement abandonné. Son successeur était l'iPhone XS très similaire qui a à son tour été remplacé par l'iPhone 11 Pro - maintenant avec un triple au lieu d'un double appareil photo.

iPhone X ou iPhone 10 a été introduit aux côtés de l'iPhone 8et8 Plus pour une très bonne raison - 2017 a été le 10e anniversaire du dévoilement original de l'iPhone par Steve Jobs en janvier 2007 .

Comme nous l'avons mentionné, en 2017, Apple a lancé l'iPhone 8 et 8 Plus. Si nous sommes honnêtes, ils auraient probablement dû être appelés l'iPhone 7S et 7S Plus comme, alors qu'ils ont introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la recharge sans fil, ils étaient essentiellement des améliorations de l'existant iPhone 7.

Comme nous l'avons vu avec l'iPhone XS 2018, Apple utilise généralement le suffixe 'S' pour désigner un rafraîchissement par opposition à une refonte complète.

Et, comme nous l'avons dit, Apple a également lancé l'iPhone X ou l'iPhone 10. Non seulement ce nom marquait une décennie depuis le premier iPhone d'Apple, mais il représentait également un nouveau départ pour iPhone, annonçant un nouveau design utilisant Face ID et binant le bouton Home. Fini le bouton d'accueil traditionnel. Alors que l'iPhone 8 reste disponible et que les rumeurs persistent à propos d'un iPhone moins cher avec le retour Touch ID, le message est clair : les téléphones Face ID sont la voie à suivre pour Combinés Apple.

Et c'est pourquoi il n'y a pas d'iPhone 9 ; ces jours ont disparu. Et si vous voulez savoir ce que vous devriez acheter si vous envisagez d'obtenir le successeur de l'iPhone 8, un iPhone 9, alors vous devez vérifier l'iPhone XR, (ou 10-R comme Apple veut qu'il soit prononcé) ou le nouvel iPhone 11.

squirrel_widget_148311

Une note finale ; il n'est pas inhabituel pour les entreprises de manquer un numéro séquentiel dans les noms de produits. Parfois, cela se fait parce qu'un certain nombre est considéré comme malchanceux dans certains pays.

Mais souvent, c'est pour la même raison qu'Apple a sauté 9 - parce que l'entreprise veut signifier un nouveau départ pour un produit, tout comme Microsoft l'a fait lorsqu'il a sauté Windows 9 et est allé directement à Windows 10 de Windows 8 (OK, de Windows 8.1 pour les pédants là-bas).