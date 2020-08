Pourquoi est-ce le meilleur moment pour échanger votre iPhone?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest le meilleur moment pour échanger ou vendre votre iPhone. Pourquoi? Cest parce que les prix sont actuellement élevés avant quils ne le soient avant de baisser en raison du prochain lancement de liPhone 12.

La meilleure chose à faire est de confirmer un prix de reprise avant lannonce pour garantir un prix élevé lors de la reprise.

Compare and Recycle suggère que les prix de reprise de liPhone X ont battu des records en juillet. Les données de suivi des prix de la société ont révélé un pic de 15% des prix de revente pour la première fois en 8 mois.

Le recycleur dit que liPhone 11 était une proposition différente de liPhone X et XS car il a été lancé à un prix moins cher que le XS.

Alors que le prix de reprise du XS était presque 50% inférieur au prix de détail, tandis que liPhone XR a mieux conservé sa valeur.

CompareMyMobile estime que vous disposez de quatre jours de grâce après le lancement dun nouvel iPhone pour vendre ou mettre à niveau afin dobtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Le site déchange indique que dans la semaine précédant un événement Apple et dans les quatre jours qui ont suivi lévénement, la valeur des iPhones ne se déprécie pas vraiment, mais que par la suite, les prix ont considérablement baissé.

La plupart des sites de reprise garantissent loffre quils vous proposent pendant une semaine ou deux - CompareMyMobile, par exemple, garantira le prix de reprise de votre iPhone pendant 14 jours.

MusicMagpie dit que les combinés pourraient perdre jusquà 30% de leur valeur dans les 24 heures suivant une annonce dApple. Compare and Recycle estime que la dépréciation est plus faible sur les modèles de moindre capacité. Des capacités plus faibles ont donc plus de sens si vous envisagez de vendre et de mettre à niveau année après année.

Les modèles de capacité intéressante sont le meilleur choix si vous voulez garder votre téléphone pendant longtemps - en particulier si vous optez pour un iPhone `` Pro .

En ce qui concerne les téléphones iPhone récents, regardons les iPhone X et XS. MusicMagpie estime que liPhone X a maintenu sa valeur plus élevée que tout autre modèle Apple sorti ces dernières années. Après six mois sur le marché, liPhone X avait un prix de reprise de 610 £ - un taux de dépréciation de 39%. La valeur déchange de liPhone XS nétait que de 404 £ après six mois.

Compare and Recycle suggère que la série iPhone 11 suit le même schéma en termes de capacités inférieures conservant un pourcentage plus élevé de leur valeur. LiPhone 11 de 64 Go détient actuellement 72% de sa valeur par rapport à liPhone 11 Pro Max de 256 Go, qui est de 53%.

Nous savons depuis un certain temps que les iPhones ont tendance à mieux conserver leur valeur que les autres téléphones. Par rapport aux appareils Samsung, les prix Apple restent très favorables par rapport à des concurrents tels que Samsung.

Cinq mois après le lancement, le S8 Plus a conservé 52%, le S9 Plus 51% et le S10 Plus seulement 41%.

Le Google Pixel 3a a perdu 62% de sa valeur, tandis que le Huawei P30 (et non le P30 Pro, note) a une valeur déchange de seulement 75 £, perdant 89%.

Apple propose également son propre programme, appelé Apple GiveBack aux États-Unis, ou le lien ici au Royaume-Uni qui vous permet déchanger divers appareils (ils ne doivent pas nécessairement être fabriqués par Apple) en échange dune carte-cadeau Apple Store.

Cependant, les prix indiqués ne vous donnent souvent pas une aussi bonne affaire que vous pouvez trouver ailleurs. Les recycleurs concurrents nhésitent pas à sauter sur ce point, bien sûr, avec SellMyMobile allant jusquà lannée dernière pour publier un tableau de comparaison des prix des prix contrastés proposés pour liPhone X. Comme toujours, notre conseil est de magasiner.

Écrit par Dan Grabham.