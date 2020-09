Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les achats en 2020 pour la plupart dentre nous ont peut-être changé au-delà de la reconnaissance, mais cela na pas empêché Apple de continuer à ouvrir de nouveaux magasins à larchitecture époustouflante dans le monde entier.

Apple est réputé pour ses magasins impressionnants, quils soient aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Quils soient construits spécialement ou rénovés dans de vieux bâtiments, et que vous aimiez Apple ou non, vous devez admettre que cela ne ressemble à aucune autre chaîne de vente au détail au monde.

Nous avons donc sélectionné les magasins les plus impressionnants du monde entier, y compris son dernier magasin à Singapour. Le nouveau magasin, qui a ouvert ses portes en septembre 2020, se trouve à Marina Bay Sands à Singapour et est le premier Apple Store à sasseoir directement sur leau.

Entièrement entouré deau, Apple Marina Bay Sands offre aux visiteurs du magasin des vues panoramiques ininterrompues à 360 degrés sur la ville et son horizon spectaculaire alors quils achètent le dernier iPhone .

Voici nos magasins préférés du monde entier. Vous êtes allé à combien?

Apple Dubai Mail, Duba

Ouvert en avril 2017 à deux pas du célèbre Burj Khalifa, le bâtiment conçu par Foster + Partners comprend une vitrine incurvée de 186 pieds et un balcon donnant sur le plus haut gratte-ciel du monde et la fontaine de Dubaï à proximité. En fait, Apple encourage ses acheteurs à utiliser le lieu pour regarder les spectaculaires spectacles de fontaines en soirée tout en achetant un Mac ou un iPhone. Pour faire face à la chaleur intense, le magasin est ombragé par des «ailes solaires» en fibre de carbone inspirées du traditionnel Mashrabiya arabe pour garder le magasin au frais et à 180 pieds de large, les 18 panneaux constituent lune des plus grandes installations dart cinétique au monde.

Apple Regent Street, Londres

Le premier magasin de lentreprise en Europe a rouvert en octobre 2016 après des mois de rénovations. Cétait lun des premiers magasins à présenter la nouvelle philosophie de conception de vente au détail dApple et à présenter des arbres et de la pierre de Castagna un peu partout. En étroite collaboration avec Foster + Partners, Apple a nettoyé et préservé la façade extérieure du bâtiment, classée Grade II, en pierre Portland, en marbre de Carrare et en carreaux de verre smalti vénitien taillés à la main pour sassurer que le bâtiment appartenant au Crown Estate reste en harmonie avec le reste de la rue.

Apple Krntner Strae, Vienne

Ouvert en février 2018, le premier magasin autrichien de lentreprise se trouve entre la cathédrale Saint-Étienne et lOpéra national de Vienne. Il a été conçu en gardant à lesprit le bâtiment patrimonial dorigine et comporte deux niveaux, une entrée dangle et des colonnes apparentes rétablies avec de grandes ouvertures de fenêtres.

Apple Schildergasse, Cologne

Apple Schildergasse à Cologne est le premier magasin en Allemagne à présenter le dernier design de magasin dApple, quil déploie lentement à travers le monde. La grande salle à double hauteur de lApple Schildergasse à Cologne comprend un escalier circulaire en verre suspendu. Ouvert en mars 2017, Apple est même allé jusquà restaurer la façade historique.

Centre daccueil Apple Park, Cupertino

Ouvert en novembre 2017, lApple Park Visitor Center se trouve juste à lextérieur du siège de lentreprise à Cupertino. Bien quil ne soit pas aussi grand que la plupart des magasins Apple du monde entier, cest toujours un magasin entièrement fonctionnel et vend des mécanismes Apple Park que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Le toit en porte-à-faux en fibre de carbone du centre daccueil semble flotter et nest soutenu que par des noyaux revêtus de pierre et aucune autre colonne étrangère pour le soutien. Les visiteurs du magasin pourront explorer Apple Park via un modèle 3D du campus qui prend vie grâce à la réalité augmentée via un iPad ou un iPhone. Les clients sont également invités à monter à létage sur le toit-terrasse pour admirer la vue sur le campus principal. Et oui, il y a même un café «Cafe Macs» dans lequel vous pouvez travailler.

Apple Piazza Liberty, Milan

Juste à côté du Corso Vittorio Emanuele, lune des rues piétonnes les plus populaires de Milan, ce magasin possède une fontaine en verre qui sert à la fois dentrée du magasin et de toile de fond du grand amphithéâtre extérieur.

La place est ouverte au public 24h / 24 et il y aura des événements toute lannée.

Apple Sanlitun, Pkin

Reconstruite sur lempreinte de lApple Store dorigine à Sanlitun, cette nouvelle version est deux fois plus grande et se trouve sur la place ouverte de Taikoo Li à Sanlitun.

Sur le toit se trouve un panneau solaire qui alimentera le magasin situé en dessous, qui, comme toutes les installations Apple dans le monde, fonctionne exclusivement à lénergie renouvelable.

Apple Central World, Bangkok

Apple Central World, son deuxième et plus grand magasin de détail en Thaïlande.

Le magasin se trouve au cœur de Ratchaprasong, lintersection emblématique de Bangkok, et présente un design entièrement en verre, logé sous un toit en porte-à-faux Tree Canopy.

Une fois à lintérieur, les clients peuvent voyager entre deux niveaux via un escalier en colimaçon qui senroule autour dun noyau en bois (photo). Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez simplement monter dans le Skytrain adjacent.

Apple Michigan Avenue, Chicago

Ouvert en octobre 2017, le magasin, trouvé sur Pioneer Court, le magasin surplombe la rivière Chicago. Encastré dans du verre, plutôt que dessayer de lutter contre le paysage, le magasin adopte le design de la terrasse avec deux escaliers de chaque côté de la zone commerciale principale et lespace Forum à létage inférieur.

Apple Union Square, San Francisco

Vous vous attendez à ce que lApple Store, la ville natale dApple, soit quelque chose de spécial, mais plutôt que de moderniser un bâtiment plus ancien comme il le fait dans tant de ses magasins en Europe, le magasin Union Square est un bâtiment moderne et autonome à part entière. Ouvert en mai 2016, le magasin dispose de portes coulissantes de 42 pieds de hauteur le long de lavant de la devanture du magasin permettant aux gens de marcher sans interruption hors Post Street et Union Square pour profiter de la place remplie dart propose des sièges, une connexion Wi-Fi publique, un 50 pieds grand «mur végétal» et performances acoustiques régulières. Profitant du soleil californien, le magasin est alimenté à 100% dénergie renouvelable, y compris lénergie produite par des panneaux photovoltaïques intégrés dans le toit du bâtiment.

March Apple Saint-Germain, Paris

Apple Marché Saint-Germain, premier magasin dApple sur la Rive Gauche et troisième à Paris. Ouvert en décembre 2016, le magasin est revêtu de calcaire Sébastopol Saint Maximin. Le site remonte aux années 1400, mais Apple na emménagé que récemment.

Apple Marina Bay Sands, Singapour

Entièrement entouré deau, le magasin Apple Marina Bay Sands, ouvert en 2020, offre aux visiteurs du magasin une vue panoramique ininterrompue à 360 degrés sur la ville et son horizon spectaculaire tout en achetant la dernière technologie Apple.

Selon Apple, la sphère est une structure de dôme entièrement en verre, unique en son genre, entièrement autoportée, composée de 114 morceaux de verre avec seulement 10 meneaux verticaux étroits pour la connexion structurelle. Impressionnant.

Écrit par Stuart Miles.