Apple iPhone SE (2020) Spécifications, date de sortie et prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il a été question dun remplacement de liPhone SE qui remonte à 2018. La discussion peut maintenant sarrêter, car le nouvel iPhone SE est officiel, Apple annonçant le nouveau modèle le 15 avril 2020.

Il ne sappellera pas officiellement iPhone SE 2 (ou iPhone 9 ), mais ce sera simplement liPhone SE, bien quil sagisse dun téléphone de deuxième génération et très différent de loriginal .

Voici tout ce que vous devez savoir sur liPhone SE 2020.

Annoncé le 15 avril 2020

Pré-commandes ouvertes à partir du 17 avril 2020

Vente générale à partir du 24 avril 2020

À partir de 399 $ / 419 £

LApple iPhone SE de deuxième génération sera disponible en précommande à partir du vendredi 17 avril, avec une ouverture des commandes à 5h00 PDT, qui serait à 13h00 BST.

Le nouveau modèle sera en vente générale à partir du vendredi 24 avril dans le monde.

LiPhone SE 2 commencera à partir de 399 $, ou 229 $ lors de léchange via Apple; il sera de 419 £ au Royaume-Uni et cest pour le modèle 64 Go.

Ressemble à liPhone 8

Conception en aluminium et verre

Protection IP67 contre leau et la poussière

138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Le nouvel iPhone SE est essentiellement liPhone 8 en termes de conception, en conservant la construction en aluminium et en verre - ainsi que la résistance à leau et à la poussière IP67, donc bien que ce soit liPhone le plus abordable, vous obtenez une conception et une construction de qualité.

Il sera disponible en trois couleurs différentes - noir, blanc et produit (ROUGE) avec une partie du produit (ROUGE) allant à la réponse COVID-19 du Fonds mondial, ainsi quà dautres causes caritatives. Lavant du téléphone sera noir sur tous les modèles et comme il sagit essentiellement du même design que liPhone 8, il y a cette lunette plus large en haut et en bas du téléphone, abritant le capteur Touch ID.

Les côtés en aluminium du téléphone correspondront à la couleur de larrière et il y a de bonnes nouvelles si vous avez des étuis iPhone 8 qui traînent car ils sadapteront au nouvel iPhone SE, car il est de la même taille.

Panneau LCD de 4,7 pouces

Résolution de 750 x 1334

326 ppp

Le nouvel Apple iPhone SE aura un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. Cest ce quApple appelle Retina HD, mais même sil est un peu moins étendu que lécran de liPhone XR ou de liPhone 11, il prend toujours en charge la plupart des dernières normes.

Vous obtenez True Tone afin que lécran sadapte aux conditions ambiantes pour vous offrir les meilleurs visuels, tout en prenant en charge des technologies telles que Dolby Vision - idéal pour les films - ainsi que HDR10, afin que vous ne manquiez pas les visuels lors du streaming de divertissement.

Caméra arrière simple 12MP, f / 1.8

Mode portrait, Éclairage portrait, Smart HDR

Capture vidéo jusquà 4K 60fps

Il y a un seul appareil photo sur liPhone SE 2020. Il utilise le même capteur que liPhone 8, mais il a été amélioré avec beaucoup des dernières expériences de caméra disponibles sur iPhone.

Vous obtiendrez le mode portrait avec contrôle de la profondeur et cela vient dune expérience de caméra unique plutôt que davoir besoin dun deuxième capteur. Parallèlement à cela, vous obtiendrez des effets déclairage de portrait - six dentre eux - avec le processeur de signal dimage de lA13 Bionic améliorant les performances de cet appareil photo.

Vous obtiendrez une HDR intelligente, en ajustant la balance déclairage entre les images, ce qui fera tout sonner comme une expérience de caméra unique très convaincante.

Apple A13 Bionic

Stockage 64/128/256 Go

Chargement sans fil

LiPhone SE 2 reposera sur la puce Apple A13 Bionic, la même puce qui alimente le dernier iPhone 11. Cela signifie que même sil sagit dun téléphone beaucoup plus abordable, il aura beaucoup de puissance.

Il sera disponible en options de stockage 64/128/256 Go.

LiPhone SE prend également en charge la charge sans fil avec un chargeur compatible Qi, avec une charge rapide filaire permettant à la batterie datteindre 50% en seulement 30 minutes.

Il y a aussi le Wi-Fi 6, le Gigabit LTE et la prise en charge de la double SIM à laide de la fonctionnalité eSIM.

Voici un historique des rumeurs et des fuites entourant liPhone SE.

Il semble que liPhone SE entrant (2020) utilisera la coque et lécran de liPhone 8 après la fuite dune liste de protecteurs décran qui montre quil est de la même taille que liPhone 7 et 8. Il semble quil aura les mêmes composants internes comme liPhone 11. Il sera disponible en rouge, noir et blanc et il y aura trois tailles de stockage - 64, 128 et 256 Go.

Certaines rumeurs suggèrent également le 22 avril pour une date de lancement.

Contrairement à la SE dorigine, il semble quApple envisage de lancer la nouvelle série abordable en tant que modèle régulier et «Plus» . Si tel est le cas, cela signifierait probablement larrêt des iPhone 8 et 8 Plus.

Fidèle au récit dune révélation du printemps, la dernière rumeur suggère quApple organisera un événement printanier le 31 mars avec la mise en vente du téléphone le 3 avril. Nous pourrons également obtenir une gamme iPad révisée à cette date.

Comme cela avait été prédit précédemment, il semble quApple se prépare à un lancement au printemps 2020. Un rapport affirme que le fabricant augmentera sa production en février 2020, dans le but de la dévoiler le mois suivant.

Juste pour mettre un chat parmi les pigeons, une autre rumeur va directement à lencontre de la pensée actuelle et suggère que nous ne verrons pas un capteur Touch ID, mais un écran plus long et un Face ID à la place. Nous ne sommes pas sûrs de celui-ci.

Des rendus 3D sont publiés , ce qui nous donne notre premier aperçu du téléphone. Cela ressemble beaucoup à une version remaniée de liPhone 8, avec un léger changement de matériaux.

Une autre rumeur prédit que le téléphone ne sappellera pas liPhone SE 2. Au lieu de cela, ce sera liPhone 9 , et pourrait même être disponible en deux versions différentes.

Une autre prédiction dun analyste, suggérant cette fois que liPhone abordable mis à jour ne coûtera que 399 $ . Nous ne sommes pas sûrs, étant donné la proximité des prix avec liPhone 8. Peut-être quApple arrêtera le 8.

Ming-Chi Kuo, un analyste connu, a déclaré quil pensait quApple lancerait liPhone SE de deuxième génération en 2020.

Pas la première ou la dernière fois que vous voyez le nom dun certain analyste mentionné. Lune de ses premières prédictions dun lancement en 2020, mais nous mentionnons également des spécifications matérielles possibles . On pourrait sattendre à un processeur A13 Bionic.

Lun des premiers regards sur un téléphone qui ne sest jamais produit. Celui-ci ressemblait en fait à liPhone SE de 2016, mais Apple ne la pas lancé.