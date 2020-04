Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous allons bientôt obtenir un iPhone de milieu de gamme moins cher. Apple a un peu surpris l'industrie en 2016 quand il a lancé une version remaniée d'un vieux design. L'iPhone SE était ce que tant de gens avaient crié - un petit téléphone avec des capacités puissantes et un prix abordable.

Avec l'arrêt de ce téléphone depuis longtemps, les rumeurs et les spéculations au sujet d'un suivi se sont répandu et se sont écoulées depuis quelques années.

Maintenant, il semble que nous allons enfin obtenir un remplaçant. Et il ne sera pas appelé iPhone SE 2 (ou iPhone 9) - au lieu de cela, ce sera juste iPhone SE à nouveau, que tout le monde (OK, nous ici à Pocket-Lint) ajoutera très probablement un an à - iPhone SE (2020) si vous voulez.

Ceux qui attendent un autre puissant petit iPhone 5S look pourrait être déçu - il ressemblera très probablement et remplacera l' iPhone 8, mais avec des intérieurs liés à l'iPhone XR ou à l'iPhone 11.

Environ $400/£400

Période de publication avril/mai 2020

La

tarification et le temps de sortie sont assez cruciaux pour l'iPhone SE (2020). Compte tenu de son nom - et de l'éthique derrière cela - il sera probablement le meilleur iPhone disponible quand il sortira.

Bloomberg a déclaré qu' Apple était en train d'augmenter la production de masse en février. Apple a étécouru pour organiser un événement le 31 mars, mais compte tenu de l'état actuel des choses dans le monde entier qui ne s'est pas produit - et nous avons reçu des communiqués de presse sur le MacBook Air et le nouvel iPad Pro à la place.

Même si Apple a suggéréque la production d'iPhones a été touchée par des événements mondiaux, il semble que ce lancement soit en bonne voie.

L'

analyste noté Ming-Chi Kuo a déclaré sa croyance que l'iPhone SE 2 viendra en moins de 400$. Plus précisément, qu'il coûtera 399$. Si c'est exact, c'est probablement autour de 399£au Royaume-Uni. Nous pensons qu'il remplacera l'iPhone 8 qui devait probablement être retiré de la gamme en septembre de toute façon.

Le nouvel iPhone SE est à 2020 ce que l'iPhone SE était à 2016 : le corps d'un vieux téléphone, mais avec les internes et le matériel d'un phare moderne.

Après une fuite d'avril 2020 , il semble qu'Apple utilisera en effet le nom de l'iPhone SE une fois de plus.

La deuxième école de pensée est que parce qu'il ressemble à une refonte de l'iPhone 8, qu'il peut être appelé l' iPhone 9. Il y a un petit problème avec cette suggestion : Apple a déjà sauté X (10 en chiffres romains), XS et est maintenant jusqu'à 11 dans sa séquence de noms, et donc sauter à 9 pourrait être un peu trop déroutant.

On dirait que l'iPhone 8

Aluminium peut-être remplacé par de l'acier poli

Retour en verre givré comme iPhone 11 Pro

Peut-être aussi un modèle « Plus »

Les premiers rendus publiés - d'une source qui est généralement bang sur l'argent - suggère que l'iPhone SE sera très similaire à l'iPhone 8, qui est susceptible d'être arrêté cette année.

Cela signifie que l'écran a une lunette assez lourde en haut et en bas, avec ce « menton » inférieur jouant à la maison du capteur d'empreintes digitales Touch ID. Avec cette conception plus ancienne, il semble très peu probable que nous verrons la reconnaissance faciale Face ID - Touch ID restera pour l'instant. L'iPad Air et l'iPad mini de l'année dernière ont révélé qu'Apple n'a pas peur de rester avec Touch ID sur les modèles à bas prix.

Apple pourrait aussi abandonner l'aluminium anodisé, au lieu de choisir l'acier poli plus lourd utilisé sur les téléphones des séries iPhone X, XS et 11 Pro. C'est juste une spéculation basée sur la finition brillante du métal dans les images cependant.

Si l'objectif principal d'Apple est de créer un appareil abordable, puissant et compact, l'acier pourrait ne pas être réaliste en raison du coût par rapport à l'aluminium.

Un point plus intéressant est qu'il semble que le verre sur le dos pourrait être givré comme la finition du verre sur l'iPhone 11 Pro. Encore une fois, ce n'est que des détails ajoutés par la personne qui crée les rendus, ce n'est pas nécessairement une représentation exacte du téléphone .

Nous pensons qu'il est peu probable qu'Apple lance un modèle « Plus » aux côtés de l'iPhone SE ordinaire, laissant plutôt ce rôle à l'iPhone XR.

Écran LCD 4,7 pouces

Résolution 750 x 1 334

326 ppp

Certaines rumeurs suggéraient à l'origine que l'iPhone moins cher conserverait la taille d'écran extrêmement populaire et plus petite de 4 pouces de l'iPhone SE. L'écran de la rétine 326ppi que nous avons vu pour la première fois dans l'iPhone 5 reste clair et net même si sa résolution de 1,136 × 640 est maintenant datée.

Si le design prend après l'iPhone 8, il semble plus probable que nous parlons d'un écran similaire de 4,7 pouces de cet appareil aussi. Cela signifie qu'il devrait toujours être net et détaillé. Nous ne savons pas s'il va être doté de la fonction True Tone.

Allant à l'encontre de ce récit complètement, une rumeur plus récente suggère qu'il y aura une version du téléphone avec un écran cranté de 5,4 pouces, remplissant plus de l'espace sur le devant. Étant donné le nombre de reportages qui chantent depuis la feuille de cantiques « iPhone 8 », nous sommes sceptiques à l'égard de celui-ci.

Caméra unique

Spécifications exactes inconnues, possiblement 12MP

Une chose qui semble relativement claire à propos de l'appareil photo de l'iPhone SE est qu'il n'a qu'un seul capteur. Basé sur les rendus, et le fait que l'iPhone 8 n'avait qu'un seul appareil photo, il est le pari le plus sûr de supposer qu'aucune caméra double ou triple n'apparaîtra dessus.

En ce qui concerne les spécifications et les capacités exactes de la caméra : c'est inconnu. Compte tenu de l'histoire récente d'Apple de coller avec des capteurs 12-megapixels, cela semble un autre pari sûr, probablement avec l'enregistrement vidéo 4K. S'il a le même appareil photo que l'iPhone 8, il sera capable de photographier jusqu'à 60 images par seconde aussi. Il a été rumeur que l'appareil photo lui-même est plus grand.

Là encore, une grande partie de cette situation se résume à l'emplacement de la SE dans le portefeuille d'Apple. Si l'iPhone 8 est interrompu en faveur de cet appareil, il est logique d'avoir du matériel mis à niveau.

S' il est conçu pour glisser à un prix encore plus bas que l'iPhone 8, alors il est probable que le compromis sera vu quelque part, et cela pourrait inclure l'appareil photo.

Plateforme Apple A13 Bionic

64 Go de stockage ?

Si Apple veut lancer un téléphone moins cher que n'importe quelle de sa gamme actuelle, comme nous l'avons déjà dit, il doit y avoir un compromis quelque part. Cela dit, certaines des premières rumeurs suggèrent que nous allons voir le processeur A13 Bionic à l'intérieur du SE 2, et c'est une rumeur qui a été répétée souvent.

Cela lui donnerait la même puissance que l'iPhone 11. Si c'est vrai, cela signifierait sûrement l'arrêt de l'iPhone 8. Il serait absurde d'avoir les deux dispositifs ensemble, pas si la prédiction des prix est exacte.

Il a également été suggéré que l'iPhone SE aura 64, 128 ou 256 Go de stockage et 3 Go de RAM.

Voici toutes les rumeurs et fuites entourant l'iPhone SE jusqu'à présent.

Il semble que l'iPhone SE entrant (2020) utilisera la coque et l'écran de l'iPhone 8 après la fuite d'une liste de protection d'écran qui montre qu'il est de la même taille que l'iPhone 7 et 8. Il semble qu'il aura les mêmes internes que l'iPhone 11. Il sera disponible en rouge, noir et blanc et il y aura trois tailles de stockage - 64, 128 et 256 Go.

Certaines rumeurs suggèrent également une date de lancement du 22 avril.

Contrairement à la SE originale, il semble qu'Apple envisage de lancer la nouvelle série abordable en tant que modèle régulier et « Plus » . Si oui, cela signifierait probablement une interruption de l'iPhone 8 et 8 Plus.

S' adaptant au naratif d'une révélation printanière, la dernière rumeur suggère qu'Apple organisera un événement printanier le 31 mars avec le téléphone en vente sur 3 avril. Nous pourrions également obtenir une nouvelle gamme d'iPad à cette date.

Comme on l'avait prédit, il semble qu'Apple se prépare à un lancement au printemps 2020. Selon un rapport, le fabricant va augmenter sa production en février 2020, dans le but de la dévoiler le mois suivant.

Juste pour mettre un chat parmi les pigeons, une autre rumeur va directement à l'encontre de la pensée actuelle et suggère que nous ne verrons pas de capteur Touch ID, mais un plus long et Face ID à la place. On n'est pas sûrs de celui-là.

Les rendus 3D sont publiés, nous donnant notre premier regard approprié sur le téléphone. Il ressemble beaucoup à une version remaniée de l'iPhone 8, avec un léger changement dans les matériaux.

Une autre rumeur prédit que le téléphone ne sera pas appelé l'iPhone SE 2. Au lieu de cela, ce sera l'iPhone 9, et pourrait même être disponible en deux versions différentes.

Une autre prédiction d'un analyste, cette fois suggérant l'iPhone abordable mis à jour coûtera seulement 399$. Nous ne sommes pas sûrs, compte tenu de la proximité dans le prix avec l'iPhone 8. Peut-être Apple va arrêter le 8.

Ming-Chi Kuo, un analyste connu, a déclaré sa conviction que Apple lancera l'iPhone SE de deuxième génération en 2020.

Pas la première ou la dernière fois que vous voyez le nom d'un certain analyste mentionné. L'une de ses premières prédictions d'un lancement 2020, mais nous faisons également mention des spécifications matérielles possibles . Nous pourrions nous attendre à un processeur A13 Bionic.

L' un des premiers regarde un téléphone qui n'est jamais arrivé. Celui-ci ressemblait en fait à l'iPhone SE de 2016, mais Apple ne l'a pas lancé.