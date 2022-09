Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Avant l'iPhone X qui est arrivé en 2017, faire une capture d'écran sur un iPhone était la même chose depuis des générations d'appareils. Il suffisait d'appuyer brièvement sur les boutons d'alimentation et d'accueil en même temps, et comme ça, une capture d'écran était prise et enregistrée dans votre galerie. C'est toujours le cas pour les iPhones dotés du bouton d'accueil Touch ID.

La situation est légèrement différente pour les iPhones dotés du système Face ID d'Apple et dépourvus de bouton d'accueil, notamment les modèles iPhone 11 et iPhone 12, les modèles iPhone 13 et les derniers modèles iPhone 14.

Voici comment faire une capture d'écran sur l'iPhone X, XS, XS Max, XR, l'iPhone 11, l'iPhone 12, les modèles iPhone 13 et les modèles iPhone 14.

Comment faire une capture d'écran sur un iPhone

Pour faire une capture d'écran sur un iPhone avec Face ID, comme les derniers iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton Volume fort.

En appuyant sur les deux en même temps, vous enregistrez une image de l'écran et vous affichez un aperçu dans le coin inférieur gauche. Si vous ne souhaitez pas la modifier ou l'annoter, faites-la glisser ou ne faites rien, et une copie sera enregistrée dans votre application Photos, dans la catégorie des captures d'écran, ainsi que dans votre bibliothèque.

Annotation de l'écran

Si vous avez pris une capture d'écran mais que vous souhaitez la modifier ou l'annoter, vous pouvez appuyer sur l'image d'aperçu en bas à gauche de l'écran.

Vous disposez alors d'un certain nombre d'options, dont l'icône de marquage en haut de l'écran, qui vous permet de gribouiller sur la capture d'écran et d'effectuer divers ajustements. Il y a un stylo, un marqueur, un crayon, une gomme, un lasso pour découper, et des options de palette de couleurs. Vous pouvez également appuyer sur le symbole "+" pour obtenir d'autres outils tels que le texte, la signature, une loupe et des formes prédéfinies comme les cercles et les carrés.

Vous pouvez également recadrer le dessin pour lui donner la forme que vous souhaitez, le partager à l'aide de l'icône Partager dans le coin supérieur droit ou utiliser la fonction Texte en direct en appuyant sur l'icône dans le coin inférieur droit.

Enregistrement et partage

Vous pouvez enregistrer la capture d'écran ou la supprimer à tout moment en cliquant sur "Terminé" en haut à gauche de l'écran. Vous avez alors la possibilité d'enregistrer dans les photos ou de supprimer la capture d'écran.

Si vous souhaitez partager la capture d'écran avec quelqu'un d'autre ou l'enregistrer dans des fichiers, vous pouvez appuyer sur l'icône Partager, puis choisir le service correspondant.

Une fois que vous l'avez enregistrée ou envoyée, vous pouvez cliquer sur "Terminé" et supprimer la capture d'écran si vous n'en voulez plus.

Une autre astuce ?

Si vous faites une capture d'écran d'une page Safari, il existe une petite astuce pratique qui vaut la peine d'être connue. Nous avons consacré un article à ce sujet que vous pouvez lire ici, mais en résumé, suivez les étapes ci-dessous pour obtenir une capture d'écran d'une page Web entière sans défilement :

Ouvrez la page Web Safari que vous souhaitez capturer > Maintenez enfoncés simultanément le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume > Appuyez sur l'aperçu de la capture d'écran dans le coin inférieur gauche de votre écran > Appuyez sur l'onglet " Page entière " > Appuyez sur " Terminé " dans le coin supérieur gauche > Appuyez sur " Enregistrer le PDF dans les fichiers " > Sélectionnez l'emplacement et appuyez sur " Enregistrer ".

