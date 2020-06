Quest-ce que Apple Face ID et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Face ID dApple est une technologie de reconnaissance faciale qui a été lancée sur l iPhone X en 2017. La technologie remplace le système de numérisation dempreintes digitales Touch ID dApple pour les derniers iPhones de la société, y compris les iPhone 11 , 11 Pro et 11 Pro Max, et on le trouvera probablement sur les futurs iPhones aussi.

Face ID utilise un "système de caméra TrueDepth", qui se compose de capteurs, de caméras et dun projecteur de points en haut de lécran de liPhone dans lencoche pour créer une carte 3D détaillée de votre visage. Chaque fois que vous regardez votre téléphone, le système effectue un contrôle dauthentification sécurisé, permettant de déverrouiller votre appareil ou dautoriser votre paiement rapidement et intuitivement sil vous reconnaît.

Voici comment fonctionne Face ID.

Chaque fois que vous regardez votre iPhone X (ou plus récent), le système de caméra TrueDepth détectera votre visage avec un illuminateur dinondation, même dans lobscurité.

Une caméra infrarouge prendra alors une image et un projecteur de points projettera plus de 30 000 points infrarouges invisibles. Ce système utilise limage infrarouge et les points infrarouges et les pousse à travers les réseaux de neurones pour créer un modèle mathématique de votre visage.

Votre iPhone X (ou plus récent) vérifiera les analyses (ou les modèles mathématiques) de votre visage par rapport à celui que vous avez configuré et stocké sur votre appareil pour voir si cela correspond, et si cest le cas, il déverrouillera votre téléphone ou autorisera un paiement sur Apple Pay .

Tout cela se passe en temps réel et de manière invisible. Apple a déclaré avoir travaillé avec des milliers de personnes à travers le monde et pris plus dun milliard dimages, et avec cela, il a développé plusieurs réseaux de neurones pour former sa technologie Face ID.

Afin de traiter toutes les données nécessaires à Face ID, via lapprentissage automatique, Apple a dû développer le moteur neuronal A11 Bionic. Cette puce a été mise à niveau vers le moteur neuronal A12 Bionic dans les appareils iPhone XS, XS Max et XR, offrant de nouvelles améliorations à la technologie Face ID, suivie par lA13 dans les derniers iPhones.

En un mot, les puces sont du matériel spécialisé conçu pour un ensemble dalgorithmes dapprentissage automatique. Ils peuvent gérer des centaines de milliards dopérations par seconde et peuvent donc être utilisés pour la technologie, comme la reconnaissance Face ID en temps réel.

Bien sûr, vous navez pas vraiment besoin de comprendre tout cela, car en tant quutilisateur, Face ID est simple à utiliser et fonctionne presque à chaque fois. Il est 30% plus rapide maintenant quil ne létait lors de son premier lancement et plus dangles sont également pris en charge, vous permettant de déverrouiller votre appareil lorsquil est à plat sur la table tant que vous êtes à proximité alors que lorsque Face ID est arrivé, vous a dû prendre votre iPhone.

Voici comment configurer Face ID:

Appuyez sur Paramètres Appuyez sur Face ID & Passcode Entrez votre mot de passe Appuyez sur «Inscrire un visage» (sous Face ID) Appuyez sur «Commencer» et suivez les invites à lécran On vous demandera de positionner votre visage dans un cadre Déplacez votre tête pour quelle soit correctement numérisée

Lors de la configuration de Face ID, vous devrez déplacer lentement votre audition afin que Face ID puisse reconnaître pleinement votre visage. Le processus de configuration prendra deux scans de votre visage et cest tout.

Les scans permettent à Face ID dapprendre votre visage, donc si vous changez de style de cheveux, mettez des lunettes de soleil ou faites pousser une barbe, Face ID devrait pouvoir sadapter et continuer à fonctionner. Cela fonctionnera aussi bien de jour que de nuit.

Oui, en plus de déverrouiller votre iPhone X ou un appareil plus récent, Face ID peut être utilisé pour payer des choses via Apple Pay.

Vous devrez appuyer deux fois sur le bouton Power / Wake sur le côté de votre iPhone X ou dun appareil plus récent, comme dhabitude. Vous devrez ensuite regarder votre appareil pour vous authentifier et, une fois authentifié, le tenir près du terminal de paiement sans contact.

Oui, Face ID fonctionne également avec de nombreuses applications tierces, y compris de nombreuses applications bancaires et des applications telles que Mint, One Password et E-commerce.

Lorsque Face ID a été lancé, Apple a déclaré quil avait travaillé dur pour sassurer que Face ID ne puisse pas être usurpé par des choses, comme des photographies. Il a même travaillé avec des fabricants de masques et des maquilleurs professionnels à Hollywood pour former ses réseaux de neurones et ainsi protéger Face ID contre ce genre de tentatives de contournement.

Vos données faciales sont également protégées par une enclave sécurisée dans les puces Bionic, et tout le traitement est effectué sur les puces, que ce soit lA11, lA12 ou lA13. Cela signifie que vos données faciales ne sont pas envoyées à un serveur.

Face ID nécessite également votre attention pour déverrouiller, donc si vos yeux sont fermés, ou si vous regardez ailleurs, cela ne se déverrouillera pas. Selon Apple, les chances quune personne puisse déverrouiller votre iPhone X (ou plus récent) en utilisant Face ID est de un sur un million - une amélioration par rapport à Touch ID, qui selon Apple, a une cote de faux positifs de un sur 50000.

Cette statistique est abaissée si vous avez un jumeau, vous aurez donc vraiment besoin de configurer un code daccès dans ce cas.

Selon le chef de lingénierie logicielle dApple, Craig Federighi - qui a notamment répondu à un e-mail dun développeur, Keith Krimbel, qui a demandé à lentreprise ce qui empêcherait un voleur de prendre liPhone X de quelquun (ou plus récent), puis de le pointer vers leur visage, et senfuir avec lappareil déverrouillé - Apple sest assuré quil y avait deux atténuations en place: "Si vous ne regardez pas le téléphone, il ne se déverrouillera pas", a-t-il déclaré.

"De plus, si vous saisissez les boutons des deux côtés du téléphone lorsque [vous] le remettez, cela désactivera temporairement lidentification faciale ", a expliqué Federighi . Ainsi, en appuyant sur les boutons des deux côtés de liPhone X (ou plus récent), vous désactivez Face ID.

Face ID fonctionne également avec les emoji. Apple a développé un type demoji appelé Animoji lors du lancement de liPhone X en 2017 et depuis, il a également développé Memoji. Ce sont des emoji animés. Vous contrôlez ces derniers avec votre visage, car ils correspondent en fait aux mouvements de votre visage.

Pour créer et partager des Animoji ou Memoji, utilisez lapplication Messages dApple.