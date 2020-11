Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Début 2019, Apple a admis ce que beaucoup de gens soupçonnaient depuis un certain temps: AirPower, son tapis de chargement tant attendu, était mort.

Il avait été tué par le désir dApple de pouvoir charger des appareils où que vous les mettiez dans le tapis plutôt que davoir une seule position pour lApple Watch , par exemple.

Selon quelques sources, le tapis pourrait toutefois être lancé à la fin de 2020 - à peine trois ans après sa première annonce. Cela pourrait coûter jusquà 250 $ (eeek). Cependant, cela semble encore très improbable et nous pensons quApple proposera une alternative. Cela ne dérangera peut-être pas du tout étant donné que le marché des accessoires est déjà assez saturé, notamment avec de nombreux tapis triples pour iPhone, Watch et AirPods de style AirPower.

En plus des iPhones compatibles, AirPower aurait également chargé Apple Watch et les AirPods 2 avec un boîtier de chargement sans fil et des AirPods Pro

Aurait chargé tous les appareils compatibles Qi

LAirPower dApple a été conçu pour être un tapis de chargement sans fil qui, comme dautres, se branche au mur mais transfère la charge électrique dans des appareils compatibles uniquement par contact. Vous placez simplement vos appareils dessus et ils se chargeront sans fil et avec un minimum de tracas.

Les séries iPhone X, iPhone 8 et 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone SE (2020) et iPhone 12 disposent tous dune charge sans fil et fonctionnent avec des centaines de tapis de chargement et daccessoires Qi existants.

AirPower chargerait également Apple Watch en plus de liPhone et des AirPods 2 avec un boîtier de chargement sans fil et des AirPods Pro. Il aurait été assez grand pour que vous chargiez les trois en même temps - votre iPhone, votre montre et vos AirPods. Il existe maintenant de nombreux tapis tiers qui font de même, mais pas avec la possibilité de placer des appareils au hasard comme Apple le souhaitait.

Début 2020, le leaker Apple Jon Prosser avait des sources lui confirmant que le projet était toujours en cours et quApple nabandonnait pas son rêve de recharge sans fil. Bloomberg semble également soutenir cette idée. Cependant, Prosser a été dupé par une fausse maquette de tapis qui lui a été divulguée - quil sest donné beaucoup de mal pour défendre - et nous ne sommes plus sûrs quil soit une source fiable.

Prosser a déclaré à lépoque que le tapis portait le nom de code C68 et coûterait 250 $ non négligeable avec une date de lancement probable fin 2020. Sans aucun signe du tapis lors du lancement de la série iPhone 12 ou du lancement de lApple Watch Series 6, le rêve diminue lentement, même si Apple a annoncé un autre événement pour le 10 novembre, ce nest donc pas encore tout à fait mort.

Il y aura apparemment une puce Apple A11 à lintérieur pour gérer la chaleur et réguler la tension de charge.

Ne répondait pas aux normes élevées dApple

Projet annulé en conséquence

Le tapis de chargement a été initialement annoncé en 2017 et nous avons ensuite pensé que nous pourrions le voir lancé à divers moments par la suite. Ce nest jamais arrivé.

Apple a déclaré dans un courrier électronique quAirPower ne répondait tout simplement pas à ses normes élevées:

«Après de nombreux efforts, nous avons conclu quAirPower natteindra pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet. Nous nous excusons auprès des clients qui attendaient avec impatience ce lancement. Nous continuons de croire que lavenir est sans fil et nous nous engageons à faire avancer les choses. lexpérience sans fil en avant », a déclaré Dan Riccio, vice-président senior de lingénierie matérielle dApple, dans un communiqué.

Le tapis a été clairement annulé assez tard - début 2019, il a été repéré à nouveau sur le serveur Web dApple, tandis que la boîte AirPods 2 que nous avons reçue mentionne AirPower par son nom, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Une autre version de la boîte - qui, selon nous, pourrait être une version préliminaire - montrait un diagramme dAirPower au dos.

De plus, nous pensions quil était entré en production. ChargerLAB sest entretenu avec un membre de la chaîne dapprovisionnement dApple à la fin de 2018, qui a déclaré que la production dAirPower avait commencé .

La source a cité Luxshare Precision en tant que fabricant, affirmant que la société était également le fabricant dAirPods. En janvier, il a également été signalé que le Lite-On Semiconductor fabriquait du matériel pour AirPower.

Trop chaud, trop de bobines

Le désir de pouvoir placer des appareils nimporte où était trop difficile

Selon Bloomberg fin 2018, le tapis était confronté à plusieurs problèmes, notamment des détails techniques avec les circuits internes. Selon Chongdiantou, le tapis aurait incorporé un énorme 22 bobines de charge (ce nombre a été contesté, mais cest beaucoup).

Pourquoi tant de bobines? Lidée était quil chargerait votre appareil où que vous le mettiez sur le tapis. Vous navez pas besoin dêtre précis avec votre emplacement, par exemple, dune Apple Watch. Et, apparemment, il y avait différentes tailles de bobines qui se chevauchaient. Et cela a causé des problèmes de chaleur et dinterférence.

Le célèbre blogueur Apple John Gruber de Daring Fireball a déclaré en 2018 que le retard dAirPower était en effet dû au fait que «la conception multi-bobines devenait trop chaude - beaucoup trop chaude».

Sonny Dickson a ajouté que "le mécanisme utilisé pour la charge multi-appareils ... se révèle extrêmement difficile à construire ou à affiner, et a entraîné une quantité importante dinterférences ... ce qui réduit lefficacité du tapis de charge, et contribue aux problèmes de chaleur auxquels les ingénieurs sont confrontés. "

Revenons à Gruber: "Apple était apparemment influencé par des arguments selon lesquels ils pouvaient trouver un moyen de ne pas faire chauffer. Ils avaient clairement tort." Selon Dickson, il y avait également des problèmes logiciels, le tapis nayant pas réussi à transmettre les données de charge de lAirPod et de lApple Watch à liPhone - le concept original dApple montrait les niveaux de charge en temps réel affichés sur votre iPhone (tout comme vous obtenez pour AirPod ou Apple Watch maintenant dans le widget de batterie iOS).

Voici un historique des rumeurs et des fuites entourant AirPower.

Apple a envoyé des invitations pour un autre événement spécial, qui devrait avoir lieu le 10 novembre. Linvitation dit "Encore une chose" mais aucun autre indice ou détail nest révélé.

Apple a révélé la série iPhone 12 lors dun événement le 13 octobre. Aucun signe du tapis cependant.

Si cette rumeur est vraie, le nouveau chargeur iPhone se fixerait à larrière de liPhone de la même manière que le chargeur Apple Watch le fait pour la montre. Il sagit essentiellement dun disque plus grand qui couvrirait potentiellement la partie centrale de votre iPhone.

Apple a organisé son événement spécial Time Flies le 15 septembre, mais lévénement sest concentré sur les nouveaux iPad, ainsi que sur lApple Watch Series 6, lApple Watch SE et de nouveaux services comme Fitness +.

Apple a annoncé un événement spécial virtuel pour le 15 septembre 2020. Il nest pas confirmé quels produits seraient révélés lors de lévénement, mais lAirPower est possible car cela coïnciderait avec les rumeurs dune date de sortie fin 2020.

Un rapport Bloomberg suggère quApple travaille toujours sur une version moins ambitieuse du tapis de chargement sans fil AirPower. Le rapport, centré sur une start-up sans fil appelée Aira, a déclaré: "Plus dun an après la disparition dAirPower, Apple développe un chargeur sans fil moins ambitieux pour liPhone."

Lanalyste technique Jon Prosser a partagé des images de lappareil (voir ci-dessus) et a déclaré quil utiliserait un câble USB-C pour lalimentation au lieu de Lightning. Il affirme également quApple utilise désormais Apple Watch avec le tapis.

Prosser dit maintenant que le tapis porte le nom de code C68 et coûtera 250 $ non négligeable avec une date de lancement probable fin 2020. Il y aura apparemment une puce Apple A11 à lintérieur pour gérer la chaleur et réguler la tension de charge tandis que le câble Lightning se branche actuellement sur le côté; cela pourrait ne pas être

Lanalyste technologique Jon Prosser a des sources qui ont confirmé que le projet est toujours en cours . La conception de la bobine principale semble avoir été achevée avec le prototypage en cours. Cependant, Prosser dit quun problème clé est le manque de support Apple Watch dans le prototype.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Britta O'Boyle.