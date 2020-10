Événement Apple iPhone 12: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société dévoilera probablement le prochain iPhone, appelé iPhone 12, lors de lévénement diffusé en direct. En règle générale, Apple annonce son dernier smartphone en septembre. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il fait les choses un peu plus tard que dhabitude cette année. Il aurait déclaré lété dernier que nous pouvions nous attendre à ce que le prochain iPhone arrive en retard. Puis, en septembre, Apple na dévoilé que de nouvelles Apple Watches et iPad, sans rien dire sur liPhone 12.

Mais maintenant, comme promis, de nouvelles invitations à des événements ont atterri .

Lévénement Apple aura lieu le mardi 13 octobre 2020, à partir de 10h PDT - heure locale de Cupertino. Voici les différentes heures régionales:

USA Ouest: 10h PDT

10h PDT Est des États-Unis: 13 h HAE

13 h HAE Royaume-Uni: 18h BST

18h BST Europe centrale: 19h CEST

19h CEST Chine (Pékin): 1h00 CST (16 septembre)

1h00 CST (16 septembre) Japon: 2h JST (16 septembre)

2h JST (16 septembre) Australie (Sydney): 3h AEST (16 septembre)

Vous pourrez probablement regarder lévénement ici, car Apple diffuse généralement lévénement sur YouTube. Nous lhébergerons ici une fois que la vidéo sera disponible.

Vous pourrez également le regarder sur votre Apple TV, via l application Apple Events de lApp Store pour Apple TV, ou vous pouvez le diffuser depuis votre appareil iOS via AirPlay. Assurez-vous simplement quil sagit dune Apple TV de deuxième génération, avec le dernier logiciel Apple TV ou tvOS.

La star de lémission sera bien sûr liPhone 12.

Le prochain téléphone dApple devrait en fait être une gamme de quatre combinés différents, chacun avec de nouveaux bords carrés et une prise en charge de la 5G. Vous pouvez vous attendre à une gamme de tailles allant de 5,4 pouces à 6,7 pouces. La société pourrait également dévoiler un certain nombre dautres produits, notamment des AirPods sur loreille , un HomePod moins cher et des AirTags.

Le rafraîchissement annuel de liPhone est lun des plus grands événements technologiques: cest le téléphone que beaucoup aspirent à posséder, celui qui définit les tendances et le téléphone que tous les autres cherchent à améliorer. Apparemment, nous pourrions même obtenir plusieurs modèles diPhone 12 cette année, et ils auront tous la 5G. Ils auraient également un nouveau design. Certains rendus montrent des bords plus carrés plus comme liPhone 4 ou 5 que les bords arrondis auxquels nous sommes habitués depuis liPhone 6 .

Jusquà présent, les dernières rumeurs font état dun modèle de 5,4 pouces, dun modèle de 6,1 pouces et dun 6,7 pouces (à la place des modèles de 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,5 pouces que nous avons en ce moment). Il peut y avoir deux versions du combiné de 6,1 pouces - lune un iPhone 12 standard et lautre un iPhone 12 Pro.

Le modèle de 5,4 pouces serait liPhone 12 Mini.

Il existe une petite montagne de preuves suggérant quApple développe une paire d écouteurs supra-auriculaires sans fil haut de gamme qui sortira prochainement.

Les écouteurs supra-auriculaires ne seront pas des écouteurs Beats . Au lieu de cela, ils seront de marque Apple et pourront être appelés AirPods X ou AirPods Studio. Il y a eu une fuite de code iOS 14 , des rapports dobservateurs Apple bien connus et même une liste de cibles suggérant que ces écouteurs sont réels et à venir. Plus récemment, Apple aurait ordonné à tous ses magasins de cesser de transporter des écouteurs tiers. Cest peut-être encore un autre signe quApple envisage délargir la gamme AirPods.

Un haut-parleur HomePod plus petit et moins cher devrait arriver dici le deuxième trimestre de 2020. Il semblerait quil ressemble au HomePod existant, mais il sera mini, soit environ la moitié de sa taille. Le HomePod semble fantastique, mais une critique courante est que la mise en œuvre de Siri laisse un peu à désirer, et cest beaucoup plus cher que la concurrence. Apple devra sûrement produire un HomePod de deuxième génération pour rivaliser avec ses rivaux, et il semble que le moment soit enfin venu.

Les ventes dappareils Amazon Echo et Google Home montrent quil existe toujours un marché énorme pour les haut-parleurs intelligents. Selon Strategy Analytics, Apple a capturé 4,7% du marché des enceintes intelligentes en 2019, expédiant environ 2,6 millions dunités à lapproche de Noël. En revanche, Amazon en compte environ 26%.

Apple est censé travailler sur de nouveaux produits pour rivaliser avec Tile , un tracker matériel populaire qui se connecte aux articles afin de les localiser via Bluetooth ou le crowdsourcing. De même, les trackers dApple, appelés AirTags, permettront aux utilisateurs de localiser les objets perdus ou volés. Lexistence de ces dispositifs a été largement rapportée par les médias et les fuites depuis lannée dernière. On sattend à ce quils ressemblent à des disques circulaires et à la technologie ultra-large bande d Apple.

Ils utiliseront probablement lapplication iOS Find My standard, ainsi que le crowdsourcing, pour localiser précisément vos appareils, même dans une pièce.

Eh bien, il pourrait y avoir quelques autres surprises en réserve, peut-être même le premier Mac basé sur ARM. Ajoutez cette page à vos favoris et revenez le jour de lévénement pour en savoir plus.

