Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous avez un nouvel iPhone et vous souhaitez tout déplacer de votre ancien iPhone vers le nouveau? Aucun problème.

Heureusement, passer dun iPhone à un iPhone est un jeu denfant, mais nous avons détaillé un guide étape par étape pour vous aider à rendre le processus aussi fluide que possible.

Voici comment vous assurer que tout ce qui était sur votre ancien iPhone est effacé et transféré sur votre nouvel iPhone sans aucun problème.

Tout dabord, vous devez sauvegarder votre iPhone actuel dans la dernière version possible. Même si vous avez une configuration de sauvegarde automatique - ce que vous devriez en règle générale - cela vaut la peine de faire une sauvegarde manuelle avant de passer à votre nouvel iPhone.

La sauvegarde automatique se produit lorsque votre iPhone est branché, verrouillé et connecté au Wi-Fi, ce qui, pour la plupart des gens, se fera probablement pendant la nuit. Par conséquent, effectuer une sauvegarde manuelle garantira que toutes les photos ou messages que vous avez envoyés pendant la journée après avoir débranché votre iPhone se rendront sur votre nouvel appareil.

Pour ce faire, accédez à Paramètres> Cliquez sur votre nom en haut> iCloud> Sauvegarde iCloud> Sauvegarder maintenant. Alternativement, branchez votre iPhone, verrouillez-le et assurez-vous que vous êtes connecté au Wi-Fi si vous avez une configuration de sauvegarde automatique.

Dans le menu iCloud, vous pouvez activer et désactiver diverses choses, telles que Photos, Contacts, Calendriers et Portefeuille, ainsi que diverses applications comme WhatsApp, Slack et Uber. Assurez-vous que tout ce que vous souhaitez transférer sur votre nouvel iPhone est activé.

Il convient de noter que pour WhatsApp , vous devrez sauvegarder vos chats dans lapplication WhatsApp elle-même si vous souhaitez que tous vos chats soient transférés. WhatsApp propose également une sauvegarde automatique, mais pour ceux qui ne lont pas activée, voici comment sauvegarder vos chats WhatsApp: Ouvrez WhatsApp> Paramètres> Chats> Sauvegarde de chat> Sauvegarder maintenant.

Cela prendra un certain temps si vous ne lavez jamais fait auparavant et que vous êtes un défenseur de WhatsApp, il vaut donc la peine dactiver la sauvegarde automatique pendant que vous êtes dans cette section pour faciliter la prochaine fois et vous assurer de ne pas perdre vos conversations si vous perdez votre téléphone.

Pour ceux qui ont une Apple Watch , vous voudrez également dissocier votre Apple Watch de votre ancien iPhone avant de configurer votre nouveau. Pour ce faire: Ouvrez lapplication Watch> Appuyez sur votre montre en haut> Appuyez sur le «i» dans le cercle> Dissocier Apple Watch.

Létape suivante une fois que tout sur votre ancien iPhone est sauvegardé consiste à déplacer votre carte SIM de votre ancien iPhone vers le nouveau. Vous naurez quà définir la langue et votre réseau Wi-Fi avant davoir besoin dune carte SIM dans votre nouvel iPhone pour faire quoi que ce soit dautre, vous pourriez donc aussi bien la déplacer avant de commencer.

Obtenez la broche fournie avec votre iPhone, collez-la sur le côté de votre iPhone et passez la carte SIM de votre ancien iPhone au nouveau. Si elle ne senregistre pas immédiatement, ne paniquez pas, enfoncez simplement la goupille et réinsérez la fente et elle devrait la ramasser.

Une fois dedans, vous aurez la possibilité dactiver les services de localisation et de configurer Touch ID ou Face ID , selon le modèle diPhone dans lequel vous vous déplacez.

Après cela, vous avez plusieurs options. Vous pouvez restaurer votre nouvel iPhone à laide de votre iPhone existant, le restaurer à partir dune sauvegarde iCloud, transférer vos données et le contenu acheté à laide dune sauvegarde à partir diTunes ou du Finder, ou configurer votre nouvel iPhone à partir de zéro.

Une fonctionnalité appelée Quick Start vous permet de configurer votre nouvel iPhone en utilisant votre ancien iPhone - tant quil exécute iOS 11 ou une version ultérieure. Il existe également une fonctionnalité appelée migration iPhone qui est arrivée avec iOS 12.4 pour vous permettre de transférer toutes vos données dun iPhone à un autre sans fil.

Pour restaurer votre nouvel iPhone à laide de Quick Start:

Allumez votre nouvel iPhone et placez-le près de votre ancien iPhone Vérifiez que lidentifiant Apple qui apparaît sur la carte est celui que vous souhaitez utiliser pour votre nouvel iPhone Appuyez sur «Continuer» Lorsque lanimation apparaît, maintenez votre nouvel iPhone sur lancien iPhone Appuyez sur Terminer sur le nouvel iPhone Entrez le mot de passe de votre ancien iPhone dans votre nouvel iPhone Configurer Face ID ou Touch ID Entrez votre mot de passe Apple ID sur votre nouvel iPhone Choisissez entre la restauration des applications, des données et des paramètres à partir de votre sauvegarde iCloud la plus récente, ou la mise à jour de la sauvegarde de votre appareil actuel, puis la restauration. Après avoir sélectionné une sauvegarde, vous pouvez choisir de transférer certains paramètres liés à lemplacement, à la confidentialité, à Apple Pay et à Siri.

Pour transférer des données directement de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone:

Assurez-vous que votre ancien appareil exécute iOS 12.4 ou une version ultérieure Choisissez sans fil ou filaire. Si vous optez pour le sans fil, gardez vos appareils à proximité les uns des autres pour toute la configuration. Si vous optez pour le filaire, suivez ces étapes sur le site Web dApple . Une fois que vous avez choisi, suivez les étapes 1 à 8 des instructions de démarrage rapide ci-dessus Appuyez sur «Transférer depuis liPhone» pour commencer à transférer vos données de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone. Gardez vos iPhones proches les uns des autres pendant toute la durée et connectés à lalimentation

Si vous choisissez de restaurer votre nouvel iPhone à partir dune sauvegarde iCloud, vous devrez dabord suivre les étapes de lécran "Bonjour" sur votre nouvel iPhone jusquà ce que vous arriviez à lécran Wi-Fi. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour rejoindre, puis suivez à nouveau les étapes jusquà ce que vous atteigniez lécran Applications et données. De là, suivez ces étapes:

Sélectionnez Restaurer à partir de la sauvegarde iCloud Connectez-vous à iCloud avec votre identifiant Apple et votre mot de passe On vous proposera quelques options de sauvegarde. Il sagira de la dernière sauvegarde et de la sauvegarde précédente lorsque vous avez débranché votre appareil si vous aviez une configuration de sauvegarde automatique. Sélectionnez la sauvegarde la plus récente et téléchargez le dernier logiciel. Si vous avez acheté du contenu iTunes ou App Store à laide de plusieurs identifiants Apple, vous devrez vous connecter à chacun. Restez connecté et attendez la fin du processus de restauration

Prenez un café pendant que le processus de restauration se termine, car bien quil soit simple de restaurer votre nouvel iPhone à partir de votre ancien, il lui faudra un certain temps pour terminer le processus. Ne perdez pas patience, il le fera même si vous ne pensez pas quil se passe quelque chose.

Ce sont les étapes que vous voudrez suivre si vous transférez des données personnelles et du contenu acheté vers votre nouvel iPhone à partir dune sauvegarde que vous avez effectuée avec iTunes ou dans le Finder.

Allumez votre nouvel iPhone pour que lécran "Bonjour" apparaisse Suivez les étapes jusquà atteindre lécran Applications et données Sélectionnez Restaurer depuis Mac ou PC Connectez votre nouvel iPhone à lordinateur que vous avez utilisé pour sauvegarder votre ancien iPhone Ouvrez iTunes ou Finder sur votre ordinateur et choisissez votre iPhone Sélectionnez Restaurer la sauvegarde et choisissez une sauvegarde. Assurez-vous que cest la bonne Si vous devez restaurer à partir dune sauvegarde chiffrée, entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité Attendez la fin du processus de restauration

Une fois la restauration de votre nouvel iPhone terminée, quelle que soit la méthode utilisée, vous devrez effectuer quelques étapes supplémentaires pour terminer le processus.

Tout dabord, vous devrez saisir à nouveau les mots de passe pour Mail, Contacts et Calendriers. Accédez à Paramètres> Mots de passe et comptes> Appuyez sur chaque compte> Saisissez le mot de passe si vous y êtes invité.

Cela vaut également la peine douvrir Mail et dattendre que vos e-mails soient téléchargés, douvrir Contacts et de vous assurer que vous avez tous vos numéros, ainsi que de vérifier votre calendrier synchronisé.

Vous devrez également télécharger du contenu et restaurer les achats dapplications, activer les notifications des applications, coupler vos accessoires Bluetooth et ajouter vos cartes à Apple Pay.

Configurez autant que vous le souhaitez ou autant que vous en avez le temps. Si vous manquez de temps, tout est facile à configurer par la suite, alors ne vous inquiétez pas.

Votre nouvel iPhone aura alors besoin de temps pour tout télécharger, surtout si vous êtes un thésauriseur dapplications. Branchez-le pour quil ait un peu de puissance et prenez-vous un autre café pendant que toutes vos applications et vos médias se téléchargent. Encore une fois, ce nest pas un processus rapide, mais ny soyez pas trop dur, il fait de son mieux. Pendant que vous attendez, parcourez votre ancien iPhone et vérifiez que tout a été transféré.

Vous constaterez peut-être que certaines applications sont grisées sur votre nouvel iPhone et que rien ne se passe lorsque vous les touchez, tandis que dautres disent attendre en dessous. Ceux qui disent attendre sont en train de télécharger, mais ceux grisés sans rien en dessous peuvent être bloqués.

Pour les décoller, le plus simple est de forcer le téléchargement depuis lApp Store. Sils napparaissent pas dans la liste sur lApp Store, recherchez-les et appuyez sur le petit nuage avec la flèche pointant vers le bas à droite. Ils devraient ensuite commencer à télécharger et éventuellement apparaître sur votre écran daccueil, non grisés.

Vous devrez ressaisir les mots de passe, mais après avoir fait tout cela, votre nouvel iPhone devrait avoir tout ce que votre ancien iPhone faisait. Il vaut la peine de profiter de loccasion pour supprimer les applications que vous nutilisez pas si vous souhaitez accélérer le processus.

La dernière étape, une fois que tout est téléchargé sur votre nouvel iPhone, consiste à effacer votre ancien iPhone et à le restaurer aux paramètres dusine. Assurez-vous de vérifier que tout est bien sur votre nouvel iPhone avant de le faire, car une fois quil est essuyé, il ne revient pas.

Assurez-vous davoir dissocié votre Apple Watch si vous en avez un et que vous ne lavez pas fait au début du transfert de vos données vers votre nouvel iPhone.

Après cela, vous devrez supprimer votre compte iCloud de votre ancien iPhone. Dirigez-vous vers Paramètres> Appuyez sur votre nom en haut> Faites défiler vers le bas pour vous déconnecter. Suivez les instructions sur liPhone jusquà ce que vous ayez supprimé votre compte. Encore une fois, vous aurez besoin de votre identifiant Apple.

Létape suivante consiste à effacer lappareil. Pour ce faire, revenez à Paramètres> Général> Réinitialiser> Supprimer tout le contenu et les paramètres. On vous demandera votre mot de passe, saisissez-le et appuyez sur Effacer liPhone.

Le logo Apple apparaîtra alors et, éventuellement, votre appareil reviendra à laffichage de démarrage "Bonjour" que vous avez vu sur votre nouvel iPhone. Cela peut encore prendre quelques minutes, alors soyez patient, mais une fois que vous le voyez, vous avez terminé.