Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La conférence annuelle des développeurs dApple sera un événement en ligne pour la première fois cette année pour des raisons évidentes. Lévénement est connu sous le nom de WWDC 2020, qui signifie Worldwide Developers Conference.

Pendant lévénement, nous découvrirons tout sur les prochaines versions diOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Cest pourquoi cela intéresse aussi bien les consommateurs que les développeurs.

Apple organise généralement sa conférence annuelle des développeurs pour présenter de nouvelles mises à jour logicielles et technologies que les développeurs peuvent exploiter pour rendre leurs applications plus innovantes et à jour.

La conférence, qui se déroule normalement au McEnery Convention Center de San Jose, coûte généralement 1599 $ par billet pour assister en personne, mais cette fois sera gratuite pour les développeurs inscrits au programme pour développeurs dApple et sera diffusée en direct. Cependant, la keynote sera gratuite pour tout le monde à regarder aux moments ci-dessous.

Le Keynote de lévénement spécial de la WWDC 2020 dApple aura lieu le 22 juin à 10h00 PT / 13h00 ET / 18h00 BST.

La Keynote de la WWDC 2020 sera disponible pour regarder sur YouTube , l application Apple TV , ainsi que l application et le site Web Apple Developer . Vous pourrez également regarder le flux en direct du discours en ligne sur Apple.com via les navigateurs de bureau Safari, Chrome et Firefox.

Ce sera probablement une adresse de deux heures. Comme nous lavons mentionné, le reste de la conférence sera réservé aux personnes inscrites au programme pour développeurs dApple.

Apple a déclaré quil prévoyait de diffuser un "État des plates-formes de lUnion" le 22 juin à 14 heures PT. Il comprendra également plus de 100 sessions dingénierie, avec des vidéos publiées tous les jours entre le 23 juin et le 26 juin à 10h PT.

Il se passe beaucoup de choses à la WWDC, mais nous nous concentrons sur les annonces importantes pour les clients et les utilisateurs dApple. Nous nous concentrons vraiment uniquement sur les produits et services.

Chaque année, Apple présente une nouvelle mise à jour logicielle majeure pour liPhone. Cette année, cette mise à jour est appelée iOS 14, car elle suit iOS 13 de lannée précédente, et iOS 12 lannée précédente, et ainsi de suite. Comme ces dernières versions, une première version de test du logiciel a fuité, révélant des fonctionnalités clés auxquelles nous pouvons nous attendre dans la version finale qui toucheront probablement les iPhones cet automne.

Il y a une école de pensée quApple reviendra à utiliser iPhoneOS comme nom pour le système dexploitation car nous avons maintenant iPadOS, bien que cela nous semble une étape inutilement déroutante.

Nous détaillons tout ce que nous savons sur iOS 14 ici , et nous prévoyons de mettre à jour régulièrement ce guide. Quelques fonctionnalités attendues incluent une nouvelle application de fitness, un système de mention de type Slack pour iMessages et la possibilité de définir des applications tierces par défaut.

Lannée dernière, Apple a scindé iOS en iPadOS. Alors que iOS est pour iPhone, iPadOS est pour iPad. Les deux sont si étroitement alignés quils suivent le même chemin de mise à jour. Ainsi, la prochaine majeure diPadOS sera iPadOS 14. Il sera probablement lancé aux côtés diOS 14 mais aura des fonctionnalités uniques pour les utilisateurs diPad.

Le premier code découvert à partir diOS 14 indique quApple travaille sur une prise en charge de curseur plus avancée pour les iPad, brouillant davantage les frontières entre iOS, iPadOS et MacOS. Il implémente une nature de disparition automatique pour le curseur. La théorie est que, une fois que la souris connectée a été immobile / intacte, le curseur sur lécran disparaît. Une fois la souris déplacée, le curseur réapparaît à lécran.

watchOS 7 semble être chargé de grands changements et de nouvelles fonctionnalités, y compris le suivi du sommeil, les nouveaux cadrans Infograph pro et internationaux, ainsi que la possibilité de partager des cadrans et de définir des photos comme cadran de la montre et même des contrôles parentaux. La détection de loxygène dans le sang a également été répandue.

Consultez notre tour dhorizon de watchOS 7 pour en savoir plus

Lannée dernière, Apple a présenté macOS Catalina . Pour 2020, nous pouvons nous attendre à une nouvelle mise à jour macOS. Ce sera macOS 10.16. Apple donne généralement à son système dexploitation Mac un nom pour un point de repère californien, mais nous ne savons pas ce que ce sera cette fois-ci.

Non. Nous pensons quApple pourrait annoncer un nouveau décodeur Apple TV (ou du moins le suivre) et une mise à jour de tvOS . Nous entendrons probablement également des mises à jour dARKit et de Siri. Nous pensons également que ce sera le moment où Apple annoncera Apple Tag , son rival Tile tracker.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles Apple va annoncer son intention de sortir des Mac à ARM et donc de séloigner des processeurs Intel.

Nous pensons également quApple pourrait annoncer une mise à jour de liMac. Comme il sagit de la WWDC, il sagirait très probablement dune mise à jour de liMac Pro, qui avait été initialement présentée lors de lévénement il y a trois ans.