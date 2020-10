Histoire de liPhone dApple: regardez à quel point liPhone a changé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait plus dune décennie depuis le premier iPhone dApple . Oui vraiment.

L iPhone dApple a été mis en vente pour la première fois le 29 juin 2007, environ cinq mois après sa première annonce le 9 janvier 2007. Le PDG de la société, Steve Jobs, a présenté le nouveau smartphone à un large public, dont Pocket-lint: Cest le jour que jattends depuis deux ans », a-t-il déclaré lors du discours douverture de MacWorld 2007, avant de passer le premier appel téléphonique à Jony Ive .

Difficile à imaginer maintenant, mais la première itération de liPhone navait pas un certain nombre de fonctionnalités que nous tenons pour acquises aujourdhui, comme le copier-coller, la 3G et certainement pas la 5G , ni même les applications. Heck, vous ne pouvez également le synchroniser que via iTunes sur le bureau.

Depuis 2007, Apple a adapté et modifié le design de liPhone à plusieurs reprises, abandonnant le design métallique pour un design en plastique avec liPhone 3G et 3GS , avant de passer au verre pour l iPhone 4 . Il était de retour au métal avec l iPhone 5 , avant que le verre ne fasse son retour pour les modèles iPhone 8 , iPhone X et iPhone XS . En 2020, nous avons maintenant des iPhones avec 5G, des caméras améliorées et bien plus encore.

LiPhone na pas échappé aux critiques au fil des ans - il y a eu «bendgate», «antennagate», et même une affirmation de certains selon laquelle leur barbe était coincée dans le boîtier, mais cest toujours une belle réussite. Voici comment liPhone a évolué au cours de sa vie.

Un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 480 × 320 pour 163ppi et un processeur ARM 412 MHz. Cest là que tout a commencé pour liPhone. À bien des égards, ce nétait pas le premier, mais cétait certainement le lancement de smartphone le plus important.

Alors, pourrions-nous nous inscrire pour un contact de 2 ans? Cest difficile.

LiPhone est un excellent combiné, mais cest aussi un combiné qui présente de multiples inconvénients. Nous allons lui donner les meilleures notes, mais avant de vous inscrire, vous devez vous assurer que vous êtes conscient de ses nombreuses limites.

Lire la critique complète de liPhone dApple

En grande partie identique à liPhone dorigine, mais avec une bordure extérieure métallique plus mince et lajout de la connectivité 3G. Notez également lapparence de licône App Store. Le passage aux magasins dapplications centralisés a changé la façon dont nous utilisons nos téléphones.

Aimez-le ou détestez-le, il est indéniable quApple a relevé la barre sur le front de linterface. Ce nest peut-être pas le roi des spécifications technologiques par rapport au HTC Diamond , mais du point de vue de la convivialité pour le consommateur, il est difficile à battre. Quant à cet utilisateur de BlackBerry qui cherche à transférer, vous manquerez la recherche, vous manquerez de «lire tout» et vous manquerez de couper-coller.

Malgré la mélodie pessimiste, cest un coup de pouce de notre part, mais si vous avez un vieil iPhone et que vous nêtes pas préoccupé par la 3G ou le GPS, la mise à jour du logiciel iPhone 2.0 signifiera le téléphone "buzz" du moment. pratiquement dans votre poche déjà.

Lire la critique complète de liPhone 3G dApple

Conception similaire à la 3G mais avec un processeur ARM A8 600 MHz plus rapide, le double de la RAM à 256 Go et un revêtement décran résistant aux empreintes digitales. Il sagissait daffiner lexpérience pour apporter de la vitesse, avec lajout déléments comme une boussole numérique et une capture vidéo.

Il y a tellement de choses qui fonctionnent bien ici, ce qui fait de liPhone 3GS un plaisir à utiliser: la saisie de texte est rapide et réactive; les nouvelles fonctionnalités MMS le mettent à jour; le courrier électronique, les calendriers et les contacts sont tous bien gérés; la navigation est bonne et rapide; et lécran est net et lumineux (mais pas le meilleur qui soit). Les nouvelles fonctionnalités telles que la boussole et la commande vocale le rendent un peu plus facile à utiliser.

Elle peut offrir lune des meilleures expériences que la téléphonie mobile a à offrir, mais il y a encore place à lamélioration, ce qui signifie que nous pouvons tous nous attendre à de futures mises à jour avec ce même sentiment palpable dexcitation.

Lire la critique complète de liPhone 3GS dApple

Cest là que le design et la puissance ont vraiment bondi, avec un écran de résolution de 3,5 pouces 960 x 480 et lintroduction de lécran Retina. Le design du verre aplati est maintenant plutôt emblématique et il a introduit une caméra frontale avec FaceTime.

LiPhone 4 nest pas seulement un nouveau matériel. Cest le prochain véhicule pour le monde diOS 4 et de lApp Store. Mais ces changements matériels sont les bienvenus. Linclusion dun écran plus haut de gamme est létape la plus importante, combinée à un processeur plus rapide, ce qui signifie quil peut capturer et lire du contenu HD à partir du nouvel appareil photo 5 mégapixels.

LiPhone est-il parfait? Bien sûr que non. Lexpérience est très bien gérée par Apple et beaucoup aiment cette intuitivité. Cependant, beaucoup détesteront les restrictions que vous trouvez en place. Le design, bien quil ait lair joli, nest pas le téléphone le plus confortable à tenir ou à utiliser, et les problèmes de réception ne font quaggraver une longue histoire dinconfort lors dun appel téléphonique.

Apple a fait son jeu avec liPhone 4, que nous espérons être son combiné pour les prochaines années. Dautres fabricants répondront en nature, mais gagner la force de lécosystème Apple nest pas une mince affaire. Bien quil y ait de la place pour améliorer liPhone, vous ne sentez pas nécessairement que vous manquez quelque chose. Ce que vous avez, cest un appareil qui est une excellente plate-forme multimédia et ouvert à une nouvelle génération de possibilités de déploiement.

Lire la critique complète de liPhone 4 dApple

Tout comme liPhone 4, mais avec lajout de plus de vitesse et lintroduction de Siri comme assistant personnel . LiPhone 4S annoncé par le PDG Tim Cook le 4 octobre 2011; Steve Jobs est décédé le lendemain, le 5 octobre.

LiPhone 4S est en tout point un smartphone, et un excellent à cela. La gamme de fonctionnalités quil offre, ainsi que lensemble de lécosystème quil habite, en font toujours lun des meilleurs téléphones du marché. Apple a fait un excellent travail en poussant des choses comme lApp Store et en incorporant des fonctionnalités qui voient une adoption plus large, comme AirPlay , son système de streaming sans fil, par exemple.

Lécran pourrait être plus grand; la durée de vie de la batterie devrait être plus longue; iOS pourrait encore être amélioré; il ny a pas de NFC; et prise en charge de Flash ou options dextension de mémoire. Mais vous devez décider si ces choses sont importantes pour vous. Si tel est le cas, vous avez maintenant de nombreux choix ailleurs. Pour nous, liPhone 4S a limpression davoir répondu à la concurrence.

Il a adapté un meilleur système de notifications et de nouvelles fonctionnalités, mais à bien des égards, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser quil a adopté certaines des bonnes choses dAndroid. Pour certains, le problème pourrait être que le problème de gestion de la batterie dAndroid est également adapté. LiPhone 4S est probablement exactement ce que certaines personnes recherchent. Pour dautres, lexcitation des autres quartiers des smartphones pourrait bien attirer leur attention.

Lire la critique complète de liPhone 4S dApple

Un autre saut pour Apple, avec un écran de 4 pouces plus grand avec une résolution de 1136 x 640, apportant avec lui un changement daspect pour liPhone. Il a également introduit un nouveau connecteur, Lightning.

Ce quApple a créé avec liPhone 5 est un smartphone extrêmement poli qui suinte dattrait. Il est incroyablement bien construit, facile à utiliser, dispose dun bel écran et est livré avec suffisamment de vitesse et de puissance pour répondre à toutes vos exigences. Le matériel est tout simplement magnifique. Cest vraiment impressionnant de voir tout ce qui est entassé dans une si petite boîte. Sur le plan logiciel, lhistoire nest pas aussi tranchée et sèche.

Bien que le matériel et la conception ici soient à la pointe de la technologie, le logiciel joue plus sûr que nous le souhaiterions. Pour ceux dentre vous qui ont déjà quitté léco-système Apple pour Samsung ou HTC, par exemple, liPhone 5 ne risque pas de vous attirer. Vous serez peut-être émerveillé par la construction et le design, mais Apple avec liPhone 5 a créé un smartphone trop sûr pour vous: vous vous sentirez trop mal à laise.

Au lieu de cela, Apple a créé un téléphone que les millions dutilisateurs actuels diPhone voudront mettre à niveau. Les propriétaires diPhone vont ladorer, profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités et apprécier tout le travail acharné, la conception et lingénierie qui y sont consacrés. LiPhone 5 est un téléphone qui vous fait vous sentir en sécurité. Un téléphone que vous savez exactement utiliser dès que vous le sortez de la boîte et qui est parfait pour beaucoup. Cest un téléphone qui, jusquà ce que vous commenciez à avoir envie de liPhone 6, vous servira très bien.

Lire la critique complète de liPhone 5 dApple

Fondamentalement le même que liPhone 5, mais avec un corps en plastique. LiPhone 5C était tout au sujet de la couleur et du plaisir, avec une gamme détuis pour créer des designs contrastés.

LiPhone 5C est un téléphone charmant qui est solide dans ses performances et ludique dans son approche. La combinaison de lextérieur coloré sharmonise parfaitement avec le dernier système dexploitation iOS 7 et en tant que mise à niveau de liPhone 4S, le 5C est une option parfaite et rafraîchit liPhone 5 dune manière qui le rend beaucoup plus amusant que liPhone 5 jamais été.

Mais il est indéniable que le 5C est simplement une couche de peinture sur un appareil vieux dun an, une non-mise à niveau vers liPhone 5. Certains verront cela comme une eau régressive. Pourtant, dune manière ou dune autre, cela fonctionne toujours dans le monde daujourdhui. La sélection dapplications, les capacités de lappareil photo et lapproche sans tracas du téléphone signifient toujours quil se démarque des appareils HTC One Mini de ce monde, pour les bons utilisateurs.

Il sagit dun téléphone conçu pour plaire à la foule de liPhone 4S qui ne peut pas se permettre un iPhone 5S et qui ne veut pas passer à une autre marque. LiPhone 5C nest pas un produit phare - liPhone 5S dApple est fait pour cela - et il ne résout aucun des problèmes ennuyeux que vous avez peut-être commencé à ressentir avec votre iPhone actuel, mais si vous voulez rester avec Apple, mais ne peut pas justifier le 5S et son prix, alors cette option colorée est faite pour vous. Malgré les réserves initiales, nous adorons liPhone 5C - il est coloré, joyeux, capable et fonctionne tout simplement.

Lire la critique complète de liPhone 5C dApple

Sen tenant au design de liPhone 5, liPhone 5S a laissé tomber le bouton daccueil et a introduit Touch ID, offrant un moyen de déverrouiller le téléphone et dauthentifier les achats sur lApp Store.

LiPhone 5S remplit le destin prédéterminé de tous les appareils Apple "S" - cest celui qui est normalement rencontré par la foule aboyante sous le nom de "meh". Mais plus nous avons joué avec, plus nous lavons utilisé, et plus il est clair quApple a apporté de vastes améliorations ici. À bien des égards, Apple a sorti un téléphone pour demain. Cest difficile à vendre, mais cest aussi la partie la plus excitante.

Le scanner Touch ID nest pas encore entièrement réalisé, tout comme les processeurs A7 et M7 et la prise en charge 64 bits. Mais le potentiel de cette puissance est énorme - il a plus de grognements que ses concurrents proches et cela le rend encore plus excitant. Cependant, nous avons toujours une liste de besoins. Dune part, nous aimerions un écran plus grand et de meilleure résolution. Il ny a toujours pas de NFC et le logiciel, malgré son apparence plus propre, ne déplace pas vraiment le 5S trop loin de lendroit où se trouvait liPhone 5.

Si vous voulez un téléphone qui fonctionne, alors liPhone 5S est un très bon point de départ. Apple la fait paraître sans effort, ce qui nest pas une tâche simple, et ce faisant - en le faisant paraître presque trop facile - vous pouvez parfois manquer la beauté et la puissance de votre main. Cest étonnant à utiliser, il y a des tas de puissance, cest sans gadgets et un clin dœil à lavenir. Ce sont ces éléments simples qui font de liPhone 5S, pour nous, lun des meilleurs téléphones du marché. Il y a beaucoup à admirer à ce sujet.

Ce modèle a vu un saut de taille à un écran de 4,7 pouces 1334 x 640 avec 326ppi, avec un passage à un corps en métal. Il a également introduit Apple Pay , mais a été gâché par "bendgate".

Avec iOS 8 et la nouvelle taille décran de liPhone 6, Apple a pratiquement supprimé toutes les excuses pour ne pas mettre à niveau des appareils plus anciens, tout en faisant de liPhone 6 un téléphone difficile à ignorer pour ceux sur dautres plates-formes. Bien sûr, il en manque encore beaucoup: vous nobtenez pas laffichage de la plus haute résolution, il ny a pas de charge sans fil, de batterie remplaçable, pas détanchéité et pas de carte microSD.

Il ny a pas non plus de vrai NFC au-delà dApple Pay, et pas de système dexploitation largement ouvert pour tous à utiliser indépendamment. Mais beaucoup sen moqueront. Le choix dapplications dApple est exceptionnel, le quota de stockage de 128 Go est suffisant (tant que vous pouvez vous le permettre), et avons-nous vraiment besoin dun couplage NFC? Ajoutez cela à un système dexploitation incroyablement perfectionné dans iOS 8 et vous vous retrouverez avec un téléphone qui vendra des camions.

Pour les utilisateurs diPhone 5 ou 5S qui souhaitent mettre à niveau, la décision est une évidence: liPhone 6 est supérieur à tous égards aux appareils précédents avec un meilleur design, un meilleur écran, une meilleure expérience tout autour. La qualité de construction de liPhone 6 est exquise, vous laissant avec une décision vraiment difficile: opter pour liPhone 6 ou l iPhone 6 Plus beaucoup plus grand. Indépendamment de ce que vous optez pour, cest le meilleur iPhone à ce jour.

La même chose que liPhone 6, à lexception dun écran plus grand de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pour 401ppi, plus une batterie plus grande de 2915 mAh pour le faire fonctionner. Cétait Apple reconnaissant la tendance croissante des gros téléphones.

LiPhone 6 Plus est certainement celui des utilisateurs expérimentés et certainement celui de ceux qui recherchent une expérience sur grand écran. Mais avec une batterie plus grosse et un écran plus grand, un appareil qui pour beaucoup sera tout simplement trop gros. Ayant lavantage dutiliser à la fois liPhone 6 et liPhone 6 Plus au cours de la semaine dernière, nous sommes revenus sur liPhone 6 Plus, pour revenir à liPhone 6 à chaque fois.

Cela dépend vraiment de la manière dont vous souhaitez utiliser votre téléphone. Si vous êtes normalement assis ou si vous prenez un moment plus réfléchi pour vérifier quelque chose, le 6 Plus est parfait. Si vous êtes plutôt un type de personne mobile, vérifiant vos e-mails tout en luttant avec un parapluie, nous pensons que vous ferez mieux avec liPhone 6 classique.

En ce qui concerne la comparaison avec la concurrence, la gamme Samsung Galaxy Note est une proposition très différente. La note avec son stylet S Pen est très bonne dans ce quelle fait et Apple nessaye pas de sattaquer à cette approche, même si, dune certaine manière, elle devrait lêtre. LiPhone 6 Plus est quelque chose de différent que certains diront confus et que certains ne comprendront pas. Mais pour ce créneau qui veut tout avoir sur Apple et sur grand écran, liPhone 6 Plus est là pour eux.

Aucun changement de conception visuelle par rapport à liPhone 6, mais une mise à niveau de laluminium utilisé pour le rendre plus fort, ainsi que des changements dans les performances et la durée de vie de la batterie et des fonctionnalités avancées telles que la capture vidéo 3D Touch et 4K. Il est resté fidèle à la résolution de 4,7 pouces 1334 x 750 pixels et emballé dans la puce Apple A9.

Une année de mise à jour de liPhone S signifie généralement quelques nouvelles fonctionnalités que la plupart des gens pourraient prendre ou quitter, mais liPhone 6S est le modèle S le plus excitant depuis longtemps. Cela va à lencontre de la tendance habituelle, offrant un téléphone qui en offrira beaucoup aux utilisateurs diPhone, nouveaux et anciens. En pratique, lélément Touch 3D sest avéré être un gadget dont nous pourrions facilement nous passer.

Une durée de vie de la batterie améliorée, des caméras améliorées, une opérabilité fluide diOS 10 rendent liPhone 6S idéal à utiliser, même si la résolution de lécran est toujours en deçà de la courbe phare actuelle. Lajout de Live Photos, de vidéo 4K et de Hey Siri intégré est peut-être moins intégré à tous, mais ce sont les fonctionnalités amusantes que les gens recherchent et quApple offre bien.

Pour les lecteurs de liPhone 5S qui souhaitent effectuer une mise à niveau, vous avancerez à pas de géant par rapport à ce que vous attendez de votre téléphone, tandis que même les utilisateurs passionnés diPhone 6 verront également des avantages. LiPhone 6S ne déçoit pas.

La version plus grande du 6S offrait également un corps plus solide pour repousser le bendgate, tandis que lécran était de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, alimenté par la puce A9.

Tout comme loriginal, lApple iPhone 6S Plus est le téléphone Apple à grande échelle pour le type dutilisateur qui utilise deux mains et ne se soucie pas du poids ou de lespace nécessaire pour en mettre un dans sa poche. Bien que la plupart des mises à niveau S apportent des modifications mineures, liPhone 6S Plus voit des avantages notables de 3D Touch. Que ce soit pour écrire sur ce grand écran ou en pressant pour interagir avec iOS 9 de manière plus fluide et plus rapide quauparavant, cest le modèle S qui va à lencontre de la tendance annuelle.

Il y a encore plus de bénéfices dans dautres domaines pour aller plus grand: vous obtiendrez un joli grand écran, presque semblable à une tablette (bien que ce ne soit toujours pas la résolution Quad HD correspondante); un appareil photo fantastique avec stabilisation optique de limage (ce qui manque au 6S standard); et une autonomie qui vous durera bien au-delà dune journée. Pour certains, cependant, ces mêmes facteurs seront annulés par lampleur même de lappareil. Le 6S Plus est un joli smartphone, mais cest aussi un gros et lourd.

LiPhone SE a fait le pas inhabituel de revenir à lancien design des modèles iPhone 5. Il la fait pour offrir une option plus petite et moins chère, mais il a conservé les puissants entrailles du 6S, donc la puce A9 et le dernier appareil photo, mais avec un écran de 4 pouces avec 1136 x 640 pixels.

LiPhone SE est un excellent smartphone qui apporte beaucoup de puissance dans un petit boîtier. Il est conçu pour plaire à ceux qui ne sont pas préoccupés par les grands téléphones phares daujourdhui. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de liPhone 5S ou de liPhone 5 et que vous ne voulez pas dun téléphone plus grand, le SE est une évidence. Il est plus rapide dans tous les aspects et fournit un téléphone qui vous semblera familier, mais qui livrera les produits au niveau actuel des spécifications les plus élevées.

Alors que les utilisateurs diPhone 6S sont susceptibles de tourner le nez au SE, pendant notre période dexamen, nous avons vraiment apprécié la minceur libératrice du SE, en particulier lors de la course. Cest peut-être une idée radicale, mais nous pouvons facilement voir certains utilisateurs plus riches diPhone 6S et Plus trouver un attrait dans liPhone SE étant un week-end ou un téléphone en cours dexécution.

En ce qui concerne les lacunes, le SE ne dispose pas de certaines des caractéristiques les plus performantes du 6S, telles que 3D Touch, tandis que la caméra frontale nest pas particulièrement bonne. De plus, et cela va presque sans dire, cet écran de 4 pouces ne conviendra pas à tout le monde. Plus gros est normalement toujours mieux, mais parfois de grandes choses viennent aussi dans de petits paquets.

Apple na pas fait de refonte majeure pour liPhone 7, bien que lintroduction de Jet Black ait fait sensation, tout comme lévolution de (Product) Red. LiPhone 7 est alimenté par la puce A10 et ajoute une étanchéité, tandis que la taille et la résolution de lécran restent inchangées.

LiPhone 7 nest pas la refonte quApple nous présente habituellement tous les deux ans, mais il y en a assez ici pour satisfaire ceux qui mettent à niveau depuis liPhone 6. À première vue, cependant, ce nest peut-être pas le téléphone qui attire les fans diPhone 6S qui pourraient être contrariés par le fait que leur téléphone est maintenant vieux et doit être remplacé - car liPhone 7 pourrait presque être considéré comme une version «S» de liPhone 6S.

Le retrait de la prise casque 3,5 mm peut rester brièvement controversé, tandis que les AirPods étranges (159 £) ont également soulevé quelques sourcils. Mais ce point de changement majeur naffectera pas vraiment la plupart des utilisateurs autant que cela puisse paraître. En fin de compte, ce sont les autres changements plus subtils de liPhone 7 - le nouveau bouton daccueil et les finitions noir brillant / mat avec de meilleures antennes cachées - qui ajoutent au raffinement, sans déchirer le livre de règles et recommencer. Ce sont également ces technologies qui continuent de faire de liPhone 7 un smartphone à la pointe de la technologie.

Donc, Tim Cook a raison: liPhone 7 est le meilleur iPhone de lentreprise à ce jour. Cest juste que le meilleur nest que légèrement meilleur que ce que nous avons déjà eu lannée dernière.

Cette version plus grande du téléphone a marqué son arrivée en faisant quelque chose quApple navait jamais fait auparavant: elle présentait une différence majeure dans lensemble de fonctionnalités avec lintroduction de la caméra jumelle à larrière. Alors que le reste du téléphone passe progressivement du 6S Plus, en partenariat avec le nouvel iPhone 7, la double caméra est toute nouvelle, offrant un portrait bokeh et un zoom optique 2x pour des gros plans de qualité.

Le Plus bénéficie certainement des fonctionnalités les plus nouvelles, ce qui en fait la mise à niveau la plus digne de liPhone 6 Plus ou de liPhone 6S Plus. La conception de base de liPhone 7 Plus nest cependant pas une refonte, il sagit de raffinement, avec des changements subtils. Le nouveau bouton daccueil et les finitions noir brillant / mat avec de meilleures antennes cachées - rehaussent le design sans déchirer le livre de règles et recommencer.

Labsence de prise casque vous rendra furieux ou passera inaperçu. Le plus gros changement concerne les caméras. Bien sûr, leffet de profondeur est un travail en cours, mais il na pas besoin dêtre utilisé et nenlève rien à lexcellence globale des caméras. En fin de compte, ce sont les images qui en résultent qui sont excellentes et le zoom optique 2x est le bienvenu.

Cependant, comme nous lavons toujours dit de la gamme Plus, cest un appareil gros et lourd qui divisera lopinion en raison de son corps large. De même, cest un appareil incroyablement bien construit qui ne vous décevra pas - en particulier sur les fronts de lalimentation et de lautonomie de la batterie - car vous aurez du mal à trouver un smartphone aussi capable et complet ailleurs.

La taille et la résolution de lécran peuvent être les mêmes que celles de liPhone 7 de liPhone 8, mais Apple a ajouté la technologie True Tone , est revenue au verre sur le métal et a doublé les capacités de stockage disponibles. Il a également ajouté des capacités de charge sans fil et mis à niveau le processeur vers la puce A11.

Par rapport à liPhone 7, liPhone 8 apporte des mises à niveau minimes. Mais par rapport à liPhone 6 / 6S, wow, vous serez très satisfait du saut en avant, en particulier si vous recherchez un téléphone familier et compact. Apple ne fait pas basculer le bateau dans liPhone 8, mais ses améliorations de fonctionnalités apportent des améliorations notables aux bons endroits. Le dos en verre signifie que la charge sans fil est possible, tandis que laugmentation de la puissance est parfaite pour les applications AR et le bon fonctionnement diOS 11.

Cependant, liPhone X qui a été lancé à côté est difficile à ignorer. Il peut partager le même processeur que liPhone 8, mais cest là que sarrêtent les similitudes. Donc, si vous nêtes pas séduit par son identification faciale de reconnaissance faciale , son panneau OLED super haute résolution avec un design presque sans lunette ou les deux caméras, alors le plus petit iPhone 8 vous fera économiser de largent et vous contentera de son plus. forme familière.

Dans lensemble, liPhone 8 est petit, compact, puissant et offrira lexpérience téléphonique idéale à beaucoup, en particulier à ceux qui ne sont pas préoccupés par toutes les dernières et meilleures fonctionnalités et les coûts qui leur sont associés. Ce nest pas parce quil a des mises à niveau minimes quil noffre pas une satisfaction maximale.

Comme le plus petit modèle, liPhone 8 Plus offre la technologie True Tone, une recharge sans fil, un nouveau processeur par rapport à son prédécesseur et double le stockage. Lui, et le plus petit iPhone 8, ont été le dernier modèle à proposer Touch ID comme option biométrique, liPhone X établissant la norme pour les futurs iPhones avec Face ID.

En tant que successeur de liPhone 7 Plus, liPhone 8 Plus est une étape logique qui offre une expérience plus rapide dans une nouvelle coque quelque peu améliorée. La charge sans fil, les caméras améliorées et lécran True Tone pour le contenu HDR Netflix sont toutes de nouvelles fonctionnalités positives. Cependant, aucun dentre eux nest nécessairement une fonctionnalité de suppression de tout et de mise à niveau.

Malgré son nom 8 Plus, cet iPhone pourrait finalement être considéré comme un «7S Plus». Et avec le lancement de liPhone X, nous sommes à moitié surpris que ce ne soit pas la convention de dénomination appliquée. Et cest le hic: nous ne pouvons pas mentionner le 8 Plus sans mentionner lattrait de liPhone X. Beaucoup de gens semblent ignorer que le 8 Plus existe, faisant souvent référence au «nouvel iPhone» de la keynote dApple. Cest le véritable appareil de niveau supérieur, qui change la proposition iPhone de cette année.

Dans lensemble, liPhone 8 Plus est le téléphone universel dApple. Cest le grand téléphone parfait pour les masses; pour les personnes qui nont pas besoin dun smartphone à lecture faciale tourné vers lavenir; pour ceux qui veulent cette familiarité à grande échelle et les forces connues qui feront le travail. Pour ces personnes, liPhone 8 Plus offre en masse.

LiPhone X était le 10e anniversaire de liPhone, marquant le plus grand changement de conception depuis lappareil dorigine de 2007. Il a été lancé avec un écran OLED, des lunettes minimales et la reconnaissance faciale Face ID, abandonnant lune des interactions les plus emblématiques de liPhone: la maison bouton.

Apple a déclaré que ce téléphone relancerait la prochaine décennie de liPhone et ce nétait pas faux. Les trois nouveaux iPhones volent le design de liPhone X. Lécran est magnifique, lappareil plus petit pour cette approche bord à bord et la technologie sous-jacente est plus que capable de le faire briller.

Lacier inoxydable poli, lécran OLED et laspect général de lemballage respirent la qualité et lesthétique haut de gamme. Cela na pas changé depuis un an non plus. Les ramifications de ce que liPhone X a entrepris sont vastes: liPhone 8 sémousse en comparaison en termes de design, même sil sagit toujours dun téléphone très performant.

Le seul reproche est que le coût de la prime. Lors de son lancement, liPhone X a commencé à 999 £, ce qui est le même que liPhone XS maintenant. Vous pourrez peut-être trouver le X à un bon prix après le lancement du XS, mais vous avez alors liPhone XR de 750 £ à considérer, qui offre la même puissance de traitement que le XS et le XS Max, le rendant plus rapide et plus performant que liPhone X, même sil nest pas aussi haut de gamme.

LiPhone XR se trouve au bas de la gamme iPhone X 2018, offrant un cadre en aluminium sur acier inoxydable, une seule caméra sur double et un écran LCD sur OLED. Il apportait beaucoup de puissance, un grand écran, un excellent appareil photo et des couleurs, ce qui en faisait un excellent achat pour la plupart.

Bien sûr, liPhone XR noffre pas une configuration décran ou de caméra aussi bonne que le haut de gamme, mais cest le jeu davoir un combiné plus abordable. En outre, beaucoup seront parfaitement satisfaits de ce qui est proposé, dautant plus quil ny a pas de compromis en matière de puissance.

En tant quoption de mise à niveau par rapport, par exemple, à liPhone 7, le plus grand écran du XR, des couleurs vives et une puissance considérable séduiront. Oui, nous avons manqué de ne pas pouvoir prendre une photo de notre chien en mode Portrait, mais nous pensons que nous pouvons vivre sans cette fonctionnalité pour la plupart.

Pour ceux qui veulent le dernier design dApple sans dépenser une fortune, cet iPhone est fait pour vous.

LiPhone XS offre un appareil photo amélioré par rapport à liPhone X, une prise en charge double SIM, une puce A12 Bionic et une option de stockage de 512 Go, ainsi quune durée de vie de la batterie plus longue et une nouvelle finition Gold. Le design reste cependant le même que celui du modèle anniversaire 10 ans.

Comme pour toutes les mises à niveau du modèle iPhone "S", liPhone XS vise à apporter une nouvelle puissance de traitement à un téléphone qui a déjà lair vraiment bien. LApple iPhone XS offre une expérience plus rapide, une coque plus résistante et un appareil photo bien meilleur amélioré qui impressionne vraiment. Cela fait avancer liPhone pour devenir un meilleur appareil, pour continuer à freiner la concurrence.

LiPhone X était un appareil révolutionnaire à bien des égards. Il a introduit lacier inoxydable comme matériau de carrosserie haut de gamme et sest déplacé vers un écran qui dominait la conception de lavant, balayant le bouton daccueil et apportant avec lui Face ID. Cétait une célébration de 10 ans diPhone et à certains égards, par rapport à liPhone 8, cétait risqué.

LiPhone XS vous offre un téléphone techniquement meilleur, mais ce nest pas lénorme changement que nous avons eu en 2017. Le XS Max est maintenant loption risquée, la réponse à la question de taille dApple, vous laissant décider si le XS est assez iPhone pour toi. Pour beaucoup, nous soupçonnons que ce sera le cas: alors que les propriétaires du X auront probablement du mal à justifier la mise à jour, cela déborde dattrait pour ceux qui utilisent des appareils plus anciens.

LiPhone XS Max a introduit loption dun modèle plus grand de liPhone X un an après le modèle anniversaire des 10 ans, avec toutes les mêmes améliorations que liPhone XS, mais dans un emballage plus grand, coûteux et fabuleux.

Même après plus dun an dutilisation, liPhone XS Max est difficile à critiquer. Il est fluide, rapide et sans effort, et cest un ensemble haut de gamme qui a lair et se sent bien dans la main.

Bien sûr, vous pouvez consulter la liste des spécifications et dire "OnePlus 7 Pro a un bien meilleur affichage" ou "le Pixel 3 prend de meilleures photos", mais aucun de ces éléments nest si sensiblement différent que vous aurez limpression de manquer. De plus, liPhone offre toujours une expérience globale fantastique grâce à un design, un écran, un appareil photo, une autonomie de la batterie et - noublions pas - son écosystème très solide.

Il est peut-être trop gros pour certains, ou trop cher pour dautres, mais il y a toujours liPhone XS pour ceux qui pensent au premier, et liPhone XR pour ceux qui pensent au second. Si vous voulez le plus gros et le plus méchant iPhone de la ville, le XS Max est fait pour vous. Cest glorieux.

LiPhone 11 succède à liPhone XR, et bien quil soit de taille identique, il ajoute une caméra secondaire à larrière, ainsi quun nouveau boîtier de caméra au fini givré. Il y a aussi de super nouvelles couleurs. LiPhone 11 dispose dun nouveau matériel sur le XR et de nouvelles capacités de caméra grâce à la caméra grand angle.

Nous avons adoré lApple iPhone XR lors de son lancement en 2018. Cétait, et cest toujours, un excellent appareil. LiPhone 11 sappuie sur cette excellence.

Il fait toujours des compromis par rapport aux modèles iPhone 11 Pro - la finition nest pas aussi haut de gamme, lécran nest pas aussi impressionnant et lappareil photo manque de quelques fonctionnalités - mais dans lensemble, liPhone 11 est un superbe appareil qui offre le le plus grand attrait en termes de technologie et de prix des iPhones 2019.

LiPhone 11 Pro succède à liPhone XS avec un tout nouveau boîtier dappareil photo quelque peu polarisant, une belle finition en verre mat givré et de nombreuses mises à niveau matérielles - en particulier dans le département de la caméra.

Si vous aimez liPhone et les meilleures marques dApple, liPhone 11 Pro est fait pour vous. Il est élégant, riche en fonctionnalités et vous impressionnera facilement avec toutes les fonctionnalités quil offre.

Cest pour ceux qui ne veulent pas seulement liPhone "standard", mais veulent se sentir un peu spéciaux, sentir quils ont atteint un point de leur vie où ils peuvent justifier la technologie supplémentaire (et le prix), juste pour quils puissent dire quils sont "pro". Si cest vous, alors cest liPhone 2019 à obtenir.

LiPhone 11 Pro propose un design identique à liPhone 11 Pro mais à plus grande échelle, succédant à liPhone XS Max. Cest une beauté de 6,5 pouces - en particulier dans la couleur vert minuit - et ses capacités de caméra sont excellentes, le mode nuit améliorant beaucoup les prises de vue en basse lumière.

LiPhone 11 Pro Max est le meilleur chien, le grand papa, le pro des pros en ce qui concerne la gamme iPhone. Par rapport à liPhone 8 2018 ou à liPhone XS, les spécifications de cet appareil sont monstres et il est clair quApple fait tout son possible pour conserver sa domination dans lespace phare.

Mais la caméra est la nouvelle fonctionnalité frappante ici. La nouvelle configuration à trois caméras est très impressionnante, et bien que les fonctionnalités comme le mode portrait ne soient toujours pas parfaites, cest une amélioration drastique par rapport à ce qui était disponible auparavant. Cela pose également un problème: liPhone 11 porte lappareil photo ultra-large, il dispose également du mode nuit génial, et il est à peu près aussi puissant - mais cest beaucoup moins cher, ce qui en fait une solution de rechange moins chère.

LiPhone 12 dApple a été révélé en septembre 2020. Un smartphone qui arbore un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, un cadre en céramique, une nouvelle puce A14 Bionic ainsi que des caméras améliorées.

LiPhone 12 se concentre beaucoup sur la 5G - chacun des modèles ayant des capacités 5G mais ne lutilisant que lorsquil est disponible afin déconomiser la batterie.

Comme liPhone 11 avant lui, liPhone 12 offre bon nombre des choses importantes que vous attendez de liPhone: un appareil photo décent, 5G, un grand écran, un processeur rapide, et laisse de côté de nombreux «bons à avoir» comme lenregistrement vidéo à 60 ips , un téléobjectif ou le scanner LiDAR.

Regardez de près et il y a des différences, mais pour ce groupe de personnes qui veulent un nouvel iPhone, mais ne peuvent tout simplement pas justifier le prix de la gamme iPhone 12 Pro, cest un excellent choix sans avoir limpression que vous vous contentez du deuxième meilleur. .

Les modèles haut de gamme de la gamme iPhone 12 dApple comprennent liPhone 12 Pro 6,1 pouces et le Pro Max 6,7 pouces. Chacun de ces téléphones dispose dun boîtier en acier inoxydable chirurgical poli, dun indice de protection IP68 , dun écran Super Retina XDR et, bien sûr, de capacités 5G.

LiPhone 12 Pro a continué dévoluer avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées et de nouvelles améliorations logicielles apportées. Le modèle de cette année double encore plus la photographie, apportant la technologie avec laquelle nous avons déjà joué à tous les appareils photo de liPhone 12 Pro plutôt quà quelques-uns.

LiPhone 12 Pro fait tout ce quil peut pour garantir ce label Pro. Lécran est magnifique, la capacité de la caméra professionnelle et, lorsque vous pouvez lutiliser, les vitesses de téléchargement avec la 5G, rapides.

Et cela signifie quil y a de nombreuses fonctionnalités ici que la plupart des utilisateurs nutiliseront pas ou nauront pas besoin, mais ce nest pas grave, ce nest pas pour le modèle qui leur convient, liPhone 12 offrant à peu près la même expérience dans un package moins cher.

Pour ceux qui se considèrent comme un utilisateur "pro", cela fournit, fournit plus quassez, assez en fait cela signifie que vous accomplirez facilement le travail que vous faites.

Écrit par Stuart Miles et Britta O'Boyle. Édité par Adrian Willings.