Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple Pay est une technologie de paiement sans contact pour les appareils Apple . Il a été conçu pour éloigner les consommateurs des portefeuilles physiques dans un monde où vos cartes de débit et de crédit sont sur votre iPhone ou Apple Watch , vous permettant de payer en utilisant votre appareil au lieu dune carte.

Cette fonctionnalité est tout ce que vous devez savoir sur Apple Pay, y compris comment il fonctionne, comment le configurer, quelles banques le prennent en charge et où vous pouvez lutiliser.

• Meilleures offres Apple iPhone

Apple Pay prend en charge la plupart des principaux fournisseurs de cartes de crédit et de débit, notamment Visa, MasterCard et American Express. La carte Apple d Apple est également prise en charge, sans surprise.

Vous devez utiliser une banque participante, mais la plupart des grandes banques prennent désormais en charge Apple Pay. Vous pouvez trouver des listes complètes de toutes les banques prises en charge dans chaque pays en cliquant sur les liens pertinents ci-dessous:

Oui. Le système de paiement mobile dApple fonctionne avec les cartes de paiement fédérales, y compris la sécurité sociale et les avantages des anciens combattants qui sont payés par cartes de débit.

Cela comprend le réseau de paiement Direct Express et les cartes gouvernementales émises via GSA SmartPay. Apple Pay est également pris en charge par des transactions avec le gouvernement fédéral, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Apple Pay pour acheter des billets et des articles de boutique de cadeaux dans les parcs nationaux, etc.

Apple Pay fonctionne nimporte où qui accepte les paiements sans contact. Si vous voyez le symbole de paiement sans contact ou le symbole Apple Pay près des lecteurs à la caisse, ils accepteront Apple Pay.

Il est soutenu par des centaines de milliers de magasins et restaurants dans le monde. Aux États-Unis, plus de 75% des magasins et restaurants prennent en charge Apple Pay et plus de 85% au Royaume-Uni. LAustralie soutient 99% de ses magasins et restaurants.

Voici quelques-uns des magasins et restaurants américains qui acceptent Apple Pay: Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, etc. Vous pouvez afficher une liste complète des magasins ici .

Le Royaume-Uni a un système de paiement sans contact établi et vous pourrez utiliser Apple Pay dans tous les magasins et restaurants où vous utilisez déjà sans contact.

Vous pouvez également utiliser Apple Pay dans de nombreuses applications et via le navigateur Web Safari, ainsi que dans les transports publics.

Non. Contrairement aux paiements par carte sans contact qui vous limitent à une dépense de 45 £, il ny a pas de limite pour Apple Pay.

Cela signifie que vous pouvez payer votre boutique hebdomadaire ou faire le plein de carburant avec votre iPhone ou Apple Watch.

De nombreuses applications prennent en charge Apple Pay, couvrant des applications de voyage, des applications de magasinage, des applications de divertissement et des applications de service.

Voici quelques-unes des applications qui prennent en charge Apple Pay: Starbucks, Deliveroo, Apple Store, Topshop, Zara, ASOS, Uber, British Airways, Booking.com, Emirates, StubHub, DesignMyNight, Made.com.

Vous devez utiliser lapplication Apple Wallet pour configurer Apple Pay sur votre iPhone ou iPad. LApple Wallet stockera ensuite vos cartes de crédit et cartes de débit, extrayant les données lorsque vous vous authentifiez Apple Pay pour payer les marchandises.

Sur votre iPhone, ouvrez Wallet. Sur votre iPad, accédez à Paramètres> Portefeuille et Apple Pay. Appuyez sur Ajouter une carte de crédit ou de débit. Vous pouvez utiliser lappareil photo de votre appareil pour capturer les informations sur votre carte de crédit, de débit ou de magasin. Remplissez ensuite toutes les informations supplémentaires nécessaires.

Votre banque vérifiera vos informations. Vous devrez peut-être fournir une vérification supplémentaire, ce qui peut signifier que vous devez téléphoner à votre banque, ou vous pouvez recevoir un message texte avec un code unique que vous devrez saisir. Le processus change en fonction de la banque.

Une fois votre carte vérifiée, appuyez sur Suivant, puis vous pourrez commencer à utiliser Apple Pay.

Pour configurer Apple Pay sur lApple Watch, vous devez dabord ouvrir lapplication Watch sur votre iPhone. Assurez-vous que vous êtes dans longlet Ma montre (en bas à gauche)> Faites défiler jusquà Portefeuille et Apple Pay> Appuyez sur Ajouter une carte.

Comme sur liPhone, votre banque vérifiera vos informations. Vous devrez peut-être fournir à nouveau une vérification supplémentaire. Vous recevrez une notification sur votre Apple Watch indiquant que votre carte est prête pour Apple Pay.

Apple Pay nécessite lantenne NFC (Near Field Communication) et Touch ID ou Face ID sur iPhone 6 et versions ultérieures. Cela dépendra de liPhone dont vous disposez quant à la façon dont vous lancez Apple Pay. Chaque transaction doit être autorisée par Touch ID, Face ID ou votre mot de passe.

Pour les iPhones avec Touch ID, appuyez deux fois sur le bouton daccueil Touch ID et gardez votre doigt dessus jusquà ce que votre écran indique «Hold Near Reader». Si votre empreinte digitale nest pas reconnue, vous pouvez choisir loption "Payer avec mot de passe".

Pour les iPhones avec Face ID, appuyez deux fois sur le bouton veille / réveil sur le côté droit de votre iPhone pour lancer Apple Pay. Lautorisation se fera ensuite via Face ID, ou vous pouvez choisir loption "Payer avec mot de passe" si votre visage nest pas reconnu. Une fois autorisé, votre écran dira à nouveau "Hold Near Reader".

Une fois que votre iPhone dit tenir près du lecteur, vous pouvez simplement placer votre iPhone près dun terminal sans contact et une vibration subtile ou un ping si votre téléphone nest pas en mode silencieux confirme le paiement. Un reçu est enregistré dans lapplication Wallet pour que vous puissiez voir quelles sont vos dernières transactions. Il nest pas nécessaire douvrir une application ou de réactiver laffichage de votre iPhone pour lancer Apple Pay, quel que soit le modèle diPhone que vous possédez.

Pour lancer Apple Pay sur votre Apple Watch, double-cliquez sur le bouton à côté de la couronne numérique. Votre carte de paiement par défaut apparaîtra sur votre écran Apple Watch avec "Hold Near Reader to Pay" ci-dessous, après quoi vous pourrez placer votre montre jusquau terminal de paiement et une impulsion et un bip confirmera que votre paiement a bien été effectué.

Glisser de droite à gauche sur votre écran Apple Watch présentera toutes les autres cartes que vous avez enregistrées.

Les applications Apple iPhone fonctionnent également avec Apple Pay, ce qui signifie que vous pourrez sélectionner Apple Pay lors du paiement lorsque vous commandez quoi que ce soit à partir dune application. Vous devez également toujours placer votre doigt sur Touch ID ou utiliser Face ID lors du paiement.

Vous pouvez également utiliser Apple Pay via le navigateur Safari. Vous pouvez utiliser Touch ID si vous avez un MacBook Pro avec Touch Bar ou payer via votre appareil iOS.

Apple Pay est disponible dans plus de 40 pays. Il sagit notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de lAustralie, des Émirats arabes unis, de la Russie, de la Chine, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, du Japon, de Taïwan et de Hong Kong ainsi que de nombreux autres pays.

Vous pouvez voir la liste complète des pays ici .

Apple Pay fonctionne avec les appareils Apple suivants:

Oui. Apple a déclaré ne pas enregistrer vos informations de transaction ou vos numéros de carte sur ses serveurs, bien que vos achats les plus récents soient conservés dans lapplication Wallet.

Apple Pay, qui dispose dune infrastructure backend à jetons, sécurise les paiements par carte en créant un numéro ou un jeton qui remplace les détails de votre carte. Plus précisément, il crée un numéro de compte dappareil pour chacune de vos cartes.

Selon Apple, le numéro de compte dappareil est attribué, chiffré et stocké en toute sécurité dans lélément sécurisé, une puce dédiée dans liPhone et lApple Watch, et lorsquun paiement est initié, le jeton est transmis au détaillant ou au commerçant. Le détaillant ou le commerçant na donc jamais un accès direct aux détails de votre carte.

La perte de votre iPhone ou de votre montre est suffisamment stressante, mais avec Apple Pay, les chances que cela se produise deviennent beaucoup plus effrayantes.

Étant donné que chaque transaction Apple Pay doit être autorisée par votre empreinte digitale, votre visage ou votre mot de passe, quiconque trouve votre iPhone ne pourra rien payer à moins davoir votre mot de passe. Ils pourront voir votre adresse de facturation et les quatre derniers chiffres de vos cartes stockées, mais pas plus dinformations que cela.

Find My iPhone peut être utilisé à partir dun autre appareil iOS pour mettre votre appareil en mode perdu. Cela verrouillera tout et empêchera les autres daccéder à votre contenu, y compris les données Apple Pay ou Wallet. Alternativement, vous pouvez également utiliser lapplication Find My pour nettoyer complètement votre iPhone.