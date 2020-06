Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Des images qui ont fui ont révélé le nouveau menu du bouton dalimentation dans la prochaine mise à jour majeure de Google pour Android .

Google était censé dévoiler Android 11 le 3 juin, mais cela a retardé lannonce ce week-end en raison des protestations américaines. La mise à jour logicielle aurait un nouveau menu de bouton dalimentation. Et Mishaal Rahman de XDA-Developers vient de partager des images de celui-ci, qui, selon lui, proviennent de la fuite de documentation de développeur fournie par l utilisateur Twitter @deletescape .

Gardez à lesprit que les développeurs XDA ont signalé pour la première fois le nouveau menu du bouton dalimentation, y compris ses raccourcis pour la maison intelligente appelés Contrôles rapides, en mars dernier. Mais ces captures décran donnent enfin aux passionnés dAndroid une meilleure idée de ce à quoi ressemblera le menu et comment il fonctionnera lorsque Android 11 sera enfin disponible, que ce soit en tant que test bêta public ou en tant que version finale pour les consommateurs.

Une autre image montre que les flux de caméras en direct peuvent être affichés ici, bien que je parie que cela ne se rafraîchira que très très lentement (ou à la demande chaque fois que les contrôles se rempliront.)



H / t @ Quinny898 pour avoir repéré cette photo.twitter.com/I5oV0D1JSr - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 31 mai 2020

Notez que la mise hors tension, le redémarrage, la capture décran et lurgence sont maintenant en haut de lécran au-dessus dun raccourci vers Google Pay, un peu comme celui qui est arrivé sur le Google Pixel il y a quelques mois . Ce nouveau menu de bouton dalimentation peut inclure des commandes rapides, qui contrôlent les accessoires pour la maison intelligente comme les lumières et les verrous, ainsi que les options de paiement et les boutons habituels de mise hors tension et de redémarrage.

Les commandes de la maison intelligente occupent une grande partie de lécran, et Android Police a déclaré que vous pouvez les appuyer pour éteindre ou allumer les appareils connectés. Vous pouvez également appuyer longuement pour afficher plus doptions ou ouvrir une application. Lune des images divulguées montre un flux de caméra domestique intelligente directement dans le menu.

On ne sait pas actuellement quand lévénement Android 11 de Google - et le lancement de la version bêta publique - seront reprogrammés