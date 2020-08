Android 11: date de lancement, fonctionnalités et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android 11 en est maintenant à sa troisième et dernière version bêta publique, ce qui signifie que la prochaine version du logiciel sera la version officielle et publique qui se terminera sur les téléphones du grand public.

Actuellement, il nest disponible au téléchargement que pour quelques téléphones Pixel, mais son installation est beaucoup plus simple que lors de sa phase de prévisualisation de développement. Il vous suffit de suivre le processus .

La version bêta finale est maintenant disponible

La version publique devrait être lancée le 8 septembre

Google a involontairement révélé que sa prochaine mise à jour logicielle majeure pour les smartphones arriverait le 8 septembre, après des mois de test bêta des développeurs et du public. La troisième et dernière version de la version bêta publique a été publiée au cours de la première semaine daoût 2020.

Initialement, le lancement sest fait sur les téléphones Google Pixel suivants:

Pixel 2 et 2 XL

Pixel 3 et 3 XL

Pixel 3a et 3a XL

Pixel 4 et 4 XL

Une fois la version bêta publique arrivée, dautres fabricants ont lancé leurs propres programmes bêta. OnePlus et Oppo ont tous deux déployé des programmes bêta Android 11 pour certains de leurs téléphones phares.

Plus précisément, pour OnePlus, la série 8 est incluse tandis que pour Oppo, les Find X2 et Find X2 Pro sont inclus. Pour sa marque sœur, Realme, le X50 Pro est au programme. Xiaomi, de même, a annoncé son intention de lamener aux Mi 10 et Mi 10 Pro tandis que Poco a annoncé quil viendrait sur le F2 Pro.

Lorsque vous recevez un message via lapplication de messagerie standard, vous pouvez lui faire afficher une notification dans une bulle flottante à lécran, comme le fonctionne les têtes de chat de Facebook Messenger.

Finalement, cela sera disponible pour dautres applications tierces, mais actuellement, ce nest que la seule. Pour lutiliser, appuyez longuement sur une notification de message et appuyez sur "Afficher dans une bulle", et maintenant vous obtenez vos bulles.

À partir de là, jusquà ce que vous supprimiez la bulle de lécran, tous les nouveaux messages apparaîtront sous forme de fenêtre de cette bulle. Nous supposons que cette même méthode sappliquera si et quand les développeurs dapplications telles que WhatsApp et Telegram implémentent la capacité dans leurs applications.

En plus de cela, lorsque vous recevez un message dun contact avec lequel vous aimez discuter souvent, vous pouvez appuyer longuement sur la notification et marquer cette conversation en particulier comme une priorité. Cela signifie que vous recevrez leurs notifications même lorsque votre téléphone est sur «Ne pas déranger».

Ce qui est cool, cest quAndroid 11 éclate et trie les notifications dans des groupes appropriés, de sorte que les conversations - comme les messages SMS susmentionnés - apparaissent en haut dans leur propre section facile à lire, ce qui facilite la réponse rapide et lexécution de vos tâches. Les séparer des autres choses qui ne vous intéressent probablement pas autant.

Ensuite, dautres sont divisés en notifications dalerte et notifications silencieuses. Le premier est pour les notifications système où quelque chose pourrait sexécuter en arrière-plan. Ce dernier est destiné aux applications qui reçoivent de nombreuses alertes que vous navez pas nécessairement besoin de voir ou dentendre tout le temps. Les médias sociaux et les e-mails sintègrent donc bien ici.

De plus, linterface visuelle réelle des notifications a été modifiée et développée tout au long de la phase de prévisualisation dAndroid 11. Il y a de la transparence et des dégradés supplémentaires dans la dernière mise à jour, ce qui lui donne un peu plus de finesse.

Avec Android 11, linterface qui apparaît lorsque vous appuyez longuement sur le bouton dalimentation / veille sur le côté est beaucoup plus utile. Il vous montre non seulement les options habituelles dalimentation, de redémarrage et de contact durgence, mais également un accès facile à GPay et aux commandes de la maison intelligente afin que vous puissiez rapidement allumer ou éteindre vos produits de maison intelligente, ou appuyer longuement sur leurs widgets pour les ajuster de manière plus granulaire. mode.

Toute application lisant des fichiers multimédias sur votre appareil créera un widget dans le menu déroulant des paramètres rapides, avec un arrière-plan de couleur assortie à la pochette de lalbum. Nous lavons testé avec Tidal, mais il fonctionnera avec à peu près nimporte quelle application multimédia. En prime, lorsque vous appuyez sur le bouton lecture / pause, vous obtenez une belle animation ondulée.

De plus, il existe un moyen plus simple de changer la sortie multimédia afin que vous puissiez la faire jouer sur lappareil, dans vos écouteurs, la diffuser sur un téléviseur ou un diffuseur audio.

Chaque fois que vous fermez une application vidéo comme YouTube ou Netflix sous Android, elle place automatiquement cette vidéo dans une petite fenêtre flottante au-dessus de tout le reste et continue de lire la vidéo. Dans laperçu des développeurs dAndroid 11, Google a ajouté la possibilité de redimensionner cette fenêtre dimage dans limage.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante que certains autres téléphones Android font déjà - comme les téléphones des séries OnePlus 8 et 7T - est lenregistrement décran facile. Abaissez la teinte à prise rapide et loption est là.

Une fois que vous appuyez sur la vignette de réglage rapide denregistrement décran, une fenêtre contextuelle vous demande de confirmer si vous souhaitez définitivement démarrer lenregistrement. Avant de commencer, vous pouvez choisir si vous souhaitez enregistrer de laudio via votre microphone ou si vous souhaitez enregistrer directement laudio de lappareil.

Une fois confirmé, il enregistrera tout ce que vous faites sur votre téléphone avant de décider darrêter et de sauvegarder les images. Vous pouvez également annuler lenregistrement à tout moment.

Lorsque vous configurez Android 11 pour la première fois, vous obtenez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez utiliser le dock dapplications généré automatiquement par Google. Cela signifie quau lieu de choisir les quatre ou cinq applications que vous souhaitez en bas de chaque écran daccueil, Google remplit cette zone avec ce à quoi il pense que vous souhaitez accéder. Jusquà présent, cela na pas été très utile, mais cela saméliorera probablement avec le temps à mesure que le téléphone apprendra les modèles dutilisation.

Il y a un changement intrigant à lécran des applications récentes dans le dernier aperçu du développeur, qui supprime les suggestions dapplication rapides et le remplace par une option de capture décran / partage. De plus, les cartes affichant les vignettes de toutes les applications récentes ont également été agrandies.

Dans le quatrième aperçu du développeur, Google a également ajouté un bouton `` Sélectionner à la rangée inférieure dicônes de lécran des applications récentes pour indiquer plus clairement que vous pouvez - en fait - sélectionner manuellement du texte ou des images à partir de la carte des vignettes de lapplication.

De plus, lorsque vous faites glisser une carte pour la supprimer / leffacer de la mémoire, il existe une option dannulation qui vous permet de la ramener lorsque vous lavez glissée accidentellement.

Lorsque vous avez activé la navigation gestuelle dAndroid, le glissement depuis le bord remplace le bouton `` retour . Dans Android 11, vous pouvez ajuster la sensibilité de ce geste, cela sera utile si vous êtes dans une application avec ses propres commandes et gestes dédiés près du bord de lécran. Vous pouvez même ajuster individuellement le réglage de chaque côté de lécran.

Semblable à la façon dont dautres fabricants Android - et même liPhone - le font, lorsque vous prenez une capture décran, vous verrez une petite vignette de cette capture décran apparaître dans le coin inférieur de lécran. Il a un petit «x» pour le rejeter, ainsi que des options «partager» et «modifier». Cela signifie quil ne prend plus une notification complète en haut de lécran.

Le mode sombre est apparu pour la première fois comme un paramètre à léchelle du système sur Android 10, et avec Android 11, vous pouvez le planifier et lautomatiser. Réglez manuellement lheure à laquelle vous souhaitez quil sallume ou séteigne chaque jour en réglant lheure dans les paramètres.

Comme tant dapplications et dautres téléphones Android, vous pouvez également choisir de lallumer au coucher du soleil et de léteindre au lever du soleil.

Les autorisations uniques sont peut-être lune des plus grandes fonctionnalités basées sur la confidentialité. Il vous permet de dire à une application quelle ne peut accéder à votre position quune seule fois que vous utilisez lapplication, plutôt que de choisir entre `` tout le temps , `` uniquement lorsque je lutilise ou `` jamais . Cela vous donne beaucoup plus de contrôle.

Une fonctionnalité daccessibilité assez intelligente est la possibilité de contrôler votre téléphone avec votre voix à laide de Voice Access de Google. Lorsquelle est activée, vous pouvez tout faire simplement en parlant. Donc, si vous souhaitez lancer une application, vous pouvez, ou même rédiger un message, envoyer un tweet, afficher vos photos. Il attribue également des numéros à certains éléments de contrôle dans linterface utilisateur. Cela signifie, par exemple, si le nombre «12» est au-dessus du «X» dans le coin ou le nombre «1» au-dessus du bouton «supprimer», vous pouvez simplement dire ces chiffres et il exécutera ces commandes comme si vous Je les avais pressés à lécran.

Écrit par Cam Bunton.