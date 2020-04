Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous en sommes maintenant au troisième aperçu développeur dAndroid 11, ce qui signifie que nous obtenons un meilleur aperçu de certaines des nouvelles fonctionnalités que Google nous réserve dans sa prochaine version du logiciel pour smartphone.

Actuellement, il nest disponible en téléchargement que pour quelques téléphones Pixel, et ce nest pas une version bêta publique. Cela signifie que pour linstaller, vous devez passer par le processus dessuyage et de clignotement de votre téléphone.

Cela semble un peu cool et ringard lorsque vous le faites, mais cela ne vaut vraiment pas la peine dessayer si votre Pixel est votre téléphone principal. Il sagit dun aperçu pour les développeurs, alors traitez-le comme tel pour linstant. La version bêta publique sera là dans quelques semaines, alors attendez jusque-là.

Voici donc un aperçu des nouvelles fonctionnalités à ce jour ..

Lorsque vous recevez un message via lapplication de messagerie standard, vous pouvez lui faire afficher une notification dans une bulle flottante à lécran, semblable au fonctionnement des têtes de conversation de Facebook Messenger.

Finalement, cela sera disponible pour dautres applications tierces, mais actuellement cest juste celle-là. Pour lutiliser, appuyez longuement sur une notification de message et appuyez sur "afficher dans une bulle", et maintenant vous obtenez vos bulles.

À partir de ce moment - jusquà ce que vous supprimiez la bulle de lécran - tout nouveau message apparaîtra comme une fenêtre de cette bulle. Nous supposons que cette même méthode sappliquera si et quand les développeurs dapplications comme WhatsApp et Telegram implémentent la capacité dans leurs applications.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante que certains autres téléphones Android font déjà - comme les téléphones des séries OnePlus 8 et 7T - est lenregistrement décran facile. Déposez la teinte à réglage rapide et loption est là.

Une fois que vous appuyez sur la vignette de réglage rapide de lenregistrement décran, une fenêtre contextuelle vous demande de confirmer si vous souhaitez commencer définitivement lenregistrement. Une fois confirmé, il enregistrera tout ce que vous faites sur votre téléphone avant de décider darrêter et de sauvegarder le métrage. Vous pouvez également annuler lenregistrement à tout moment.

Ce qui est cool, cest quAndroid 11 répartit et trie les notifications en groupes pertinents, de sorte que les conversations - comme les messages SMS susmentionnés - apparaissent en haut dans leur propre section facile à lire, ce qui facilite la réponse rapide et la poursuite de vos tâches. Les séparer des autres choses dont vous ne vous souciez probablement pas autant.

En plus de cela, linterface visuelle réelle des notifications a été modifiée et développée tout au long de la phase de prévisualisation dAndroid 11. Il y a un peu de transparence et de dégradés dans la dernière mise à jour, ce qui lui donne un peu plus de finesse.

Il y a un changement intrigant à lécran des applications récentes dans la dernière prévisualisation du développeur, qui supprime les suggestions dapplications rapides et le remplace par une option de capture décran / partage. De plus, les cartes montrant les vignettes de toutes les applications récentes ont également été agrandies.

De plus, lorsque vous glissez une carte pour la supprimer / leffacer de la mémoire, il existe une option dannulation qui vous permet de la ramener lorsque vous la faites glisser accidentellement.

Lorsque vous avez activé la navigation gestuelle dAndroid, glisser à partir du bord remplace le bouton `` retour . Dans Android 11, vous pouvez régler la sensibilité de ce geste, cela sera utile si vous êtes dans une application avec ses propres commandes et gestes dédiés près du bord de lécran. Vous pouvez même régler individuellement le paramètre de chaque côté de lécran.

Semblable à la façon dont dautres fabricants Android - et en fait liPhone - le font, lorsque vous prenez une capture décran, vous verrez une petite vignette de cette capture décran apparaître dans le coin inférieur de lécran. Il a un petit «x» pour le supprimer, ainsi que des options «partager» et «modifier». Cela signifie quil ne prend plus de notification complète en haut de lécran.

Le mode sombre est apparu pour la première fois en tant que paramètre à léchelle du système sur Android 10, et avec Android 11, vous pouvez le planifier et lautomatiser. Définissez lheure à laquelle vous souhaitez quil sallume ou séteigne chaque jour manuellement en définissant lheure dans les paramètres.

Comme tant dapplications et dautres téléphones Android, vous pouvez également choisir de lactiver au coucher du soleil et de léteindre au lever du soleil.

Les autorisations uniques sont peut-être lune des plus grandes fonctionnalités basées sur la confidentialité. Il vous permet de dire à une application quelle ne peut accéder à votre position quune seule fois que vous utilisez lapplication, plutôt davoir à choisir entre «tout le temps», «uniquement lorsque je lutilise» ou «jamais». Cela vous donne beaucoup plus de contrôle.

Enfin, dans notre liste de choses que nous pouvons réellement vous montrer - épingle des applications en haut de votre feuille de partage. Si vous utilisez régulièrement les mêmes applications pour partager des liens ou des fichiers, vous pouvez les avoir en haut de la fenêtre de partage contextuelle, ce qui les rend plus faciles daccès.

Bien sûr, il y a dautres changements. Les utilisateurs de Pixel 4 obtiennent de nouveaux gestes aériens quils peuvent utiliser pour contrôler le téléphone à laide de la puce de capteur de mouvement Soli orientée vers lavant.

Il existe également des améliorations et une meilleure prise en charge des écrans et des téléphones pliables avec des encoches de style différent et des découpes de perforation ainsi quune meilleure prise en charge 5G qui peut dire quand il convient daugmenter la qualité de la vidéo ou de la musique que vous diffusez. Ainsi que certains autres changements axés sur les développeurs.

Il y a dautres changements subtils, mais beaucoup de ce qui sen vient sera révélé par Google sous peu, alors que nous nous attendons également à voir la bêta publique arriver.