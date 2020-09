Transformez votre Echo en téléphone: Comment associer Alexa à votre numéro AT&T

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon et AT&T se sont associés sur une nouvelle fonctionnalité, permettant à certains clients AT&T de passer et de recevoir des appels téléphoniques via leurs appareils compatibles Alexa, comme un haut-parleur intelligent Amazon Echo. Il leur suffit dactiver la nouvelle fonctionnalité en premier. Voici comment.

Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité: les appels AT&T avec Alexa. Lorsquelle est activée, les clients AT&T avec des appareils pris en charge peuvent démarrer un appel téléphonique ou répondre à un appel entrant, même si leur téléphone est hors de portée, éteint ou épuisé faute dalimentation de la batterie. Il est alimenté par le service NumberSync dAT & T qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques sur des montres, des tablettes, des ordinateurs et maintenant, des appareils Alexa.

«Appel AT&T avec Alexa» peut être configuré sous votre compte Alexa.

Ouvrez lapplication Amazon Alexa sur votre appareil mobile. Accédez à la section «Communication» dans les paramètres de leur application Alexa. Sélectionnez «AT&T», puis suivez les instructions à lécran pour associer votre numéro de mobile.

Une fois activés et liés, les clients AT&T peuvent dire des choses comme «Alexa, appelle James» ou «Alexa, compose [numéro de téléphone]».

Alexa annoncera un appel en disant «Appel entrant de Jessica» ou de la personne qui vous appelle. Pour répondre, dites «Alexa, répondez» à un appareil compatible Alexa comme un écho et poursuivez une conversation via lappareil comme dhabitude.

Vous pouvez également créer une routine Alexa qui garantit que vous ne recevrez vos appels via Alexa que pendant les heures du soir, par exemple. Vous pouvez déclencher la routine pour activer les appels AT&T sur votre appareil compatible Alexa lorsque vous dites quelque chose comme «Alexa, je suis à la maison».

Vous pouvez désactiver rapidement cette fonction lorsque vous quittez votre domicile en activant le paramètre «Mode absent» dans lapplication Alexa.

Il ny a aucun coût supplémentaire associé à lutilisation de la fonctionnalité, mais vous avez besoin dun forfait mobile AT&T éligible. Il est disponible dans les forfaits post-payés pour les clients qui possèdent des téléphones mobiles compatibles HD-Voice, tels quun iPhone ou un appareil Samsung Galaxy et autres.

Seuls les clients AT&T aux États-Unis peuvent utiliser cette fonctionnalité. Ils peuvent passer des appels partout aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Royaume-Uni.

Gardez à lesprit quAmazon a déployé une fonctionnalité similaire ailleurs. Les clients de Vodafone OneNumber au Royaume-Uni et en Allemagne et les clients dEE au Royaume-Uni peuvent également associer leurs comptes de téléphonie mobile. Cette annonce apporte simplement la fonctionnalité aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.