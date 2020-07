Redmi Note 9 Pro obtient 60 € de réduction sur les ventes Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a des réductions sur certains appareils Redmi dans les soldes dété dAmazon, y compris le Redmi Note 9 Pro. Cest un combiné de grande valeur, mais Amazon le rend 60 € moins cher dans les ventes .

Cela signifie que vous pouvez obtenir ce téléphone pour 189 £ au lieu de 249 £, ce qui est beaucoup.

Le Redmi Note 9 Pro est un combiné de milieu de gamme avec Qualcomm Snapdragon 720G, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, plus un support pour microSD. Il existe une gamme doptions de couleurs, mais le gris interstellaire est le modèle qui nous semble le plus beau.

Vous obtenez un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + à lavant avec une caméra perforée, tandis que larrière du téléphone propose un système à quatre caméras avec une caméra principale de 64 mégapixels, un capteur ultra-large, macro et de profondeur.

Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec MIUI et offre une excellente expérience pour le prix.

Nous évaluons le Redmi Note 9 très bien - et le Redmi Note 9 Pro prend les choses dun cran.