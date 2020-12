60 meilleurs cadeaux de Noël de dernière minute 2020: idées, décorations, pulls et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oui, cest à nouveau cette période de lannée où vous pouvez manger des tartes hachées et boire du vin chaud sans vous sentir coupable.

Nous sommes tous à propos de Noël ici chez Pocket-lint - nous avons beaucoup didées cadeaux qui ne coûtent pas cher, alors consultez les liens vers tous les guides dachat ci-dessous.

Le temps presse peut-être pour les livraisons, mais il y a encore des cadeaux que vous pouvez acheter qui sont avec vous en quelques secondes. Nous couvrons ci-dessous quelques cadeaux qui seront dexcellentes idées de cadeaux de dernière minute:

Nous avons rassemblé six guides pratiques qui devraient vous donner de nombreuses idées pour vos amis et votre famille, et contrairement à de nombreux guides cadeaux sur Internet, nous avons été judicieux en choisissant des gadgets abordables.

En ce qui concerne les enfants et les cadeaux, assurez-vous de consulter nos meilleures fonctionnalités de jouets technologiques et les meilleurs ensembles Lego pour Noël pour vous donner des idées. Ou quen est-il des cadeaux Star Wars ?

Si magasiner pour vos enfants vous rend nostalgique, alors faites un voyage dans le passé avec nos 23 jouets technologiques que vous vouliez pour Noël mais que vous navez jamais eu de fonctionnalités. Oui, nous avons toujours voulu la figurine articulée Six Million Dollar Man aussi. Nous avons également compilé une liste des jouets et technologies de Noël les plus populaires au cours des 40 dernières années .

Il ne sagit pas uniquement de faire des cadeaux. Que diriez-vous de décorer votre arbre avec des boules de gadgets, de porter un pull de Noël ou de choisir le bon papier demballage pour ce fan de Star Wars dans votre vie.

si vous avez Alexa, Google Home ou Siri dApple dans votre maison, vous pouvez utiliser une prise intelligente pour connecter vos lumières de Noël à Internet. Cela vous permet, à un niveau de base, de définir des minuteries et des fonctionnalités de géolocalisation lorsque vous êtes absent, mais aussi de faire des choses amusantes comme éteindre vos lumières de Noël sans avoir à monter sur le sol et à grimper sous larbre tous les soirs

Consultez notre guide sur la façon déteindre vos lumières avec une prise intelligente et notre guide sur la prise intelligente à acheter .

Et puis, lorsque vous avez acheté vos cadeaux, mangé vos tartes hachées, enfilé votre pull de Noël, vous pouvez vous asseoir et regarder une sélection de films de Noël que nous avons rassemblés:

Et puis dans la nuit. Assurez-vous dutiliser au mieux Internet en suivant le Père Noël pendant quil livre les cadeaux à ceux qui ont été bons dans le monde entier.

Et pourquoi ne pas découvrir les lauréats des EE Pocket-lint Gadget Awards 2020 ? Les prix présentent les meilleurs gadgets de lannée choisis par près de 50 journalistes de lindustrie et vous le public.

Joyeux noël et bonne année!

Écrit par Stuart Miles. Édité par Dan Grabham.