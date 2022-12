EE Pocket-lint Awards 2022 : Meilleur téléphone (£250-£500)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après quelques années relativement calmes sur le marché des smartphones, 2022 a vu une pléthore de modèles sortis d'un large éventail de fabricants. Comme toujours, le marché du milieu de gamme est un espace très disputé avec beaucoup d'appareils très similaires, et il faut quelque chose de spécial ou qui sort de l'ordinaire pour se démarquer dans un espace très encombré.

Il y a tellement de choix dans le segment des 250 à 500 £ qu'il peut être difficile de faire un choix. Nous avons vu de nombreux appareils des sous-marque de Xiaomi, Poco et Redmi, ainsi que de la série A de Samsung, de la série Edge 30 de Motorola, du Nord de OnePlus et même de marques comme Google et Apple. En bref, il y a eu beaucoup d'appareils à trier pour les EE Pocket-lint Awards 2022.

Ce qui est passionnant sur ce marché, c'est de voir que la technologie habituellement réservée aux flagships coûteux commence à se répandre sur les appareils plus abordables. Qu'il s'agisse de la recharge ultra-rapide ou des appareils photo haut de gamme.

Meilleur téléphone de l'année entre 250 et 500 £ : Google Pixel 6a

squirrel_widget_12861707

Le Pixel 6a s'est démarqué dans un marché très encombré grâce à l'accent mis par Google sur la fourniture de l'expérience Pixel de base, mais dans un téléphone qui coûte beaucoup moins cher et qui a tout le charme du Pixel 6 qui l'a précédé. Cela signifie qu'il est alimenté par le processeur Google Tensor et dispose d'un système de double caméra alimenté par les fantastiques algorithmes de calcul de Google. Cela permet de prendre une bonne photo très facilement dans à peu près toutes les conditions.

Hautement recommandé : OnePlus Nord 2T

squirrel_widget_12852527

Comme son prédécesseur, le OnePlus Nord 2T a tout bon et offre l'expérience rapide et fluide qui est synonyme de OnePlus. L'approche de l'entreprise en matière de logiciel et de fluidité fait de ce téléphone un plaisir à utiliser. Il est soutenu par une excellente autonomie et une charge rapide, le tout dans un téléphone qui ne coûte pas cher.

Les meilleurs parmi les autres

Comme nous l'avons mentionné, il y avait beaucoup de téléphones à trier dans cette catégorie et beaucoup d'entre eux méritaient des éloges cette année. Les sous-marque de Xiaomi - Poco et Redmi - ont toutes deux proposé des appareils rapides et puissants, avec de grands écrans et de grosses batteries. Parmi ceux-ci, le Poco F4 et le Redmi Note 11 Pro+ 4G se sont démarqués. Nous avons également vu le premier téléphone de la société de Carl Pei, Nothing. Le Nothing Phone (1) s'est distingué par son design audacieux avec des glyphes lumineux à l'arrière. Motorola a lancé son Edge 30, qui présente un design époustouflant et fin, ainsi qu'une expérience logicielle exceptionnelle et légère.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Chris Hall.