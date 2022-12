EE Pocket-lint Awards 2022 : le téléphone phare de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'année a été très chargée en matière de smartphones, avec la sortie de quelques excellents modèles, dont beaucoup repoussent les limites et étendent les capacités - non seulement en termes de performances de l'appareil photo, mais aussi de puissance.

Avec de nombreux modèles proposés par de nombreuses sociétés - Samsung en a cinq, Apple quatre et Google deux à lui seul - le choix est vaste lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur téléphone. C'est toujours une catégorie très disputée pour les EE Pocket-lint Awards, avec d'excellents appareils.

Nous avons vu des écrans époustouflants, de grandes améliorations apportées aux téléphones pliables et des vitesses de charge très rapides, certains appareils se rechargeant désormais en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.

Téléphone phare de l'année : Apple iPhone 14 Pro

L'Apple iPhone 14 Pro a fait un tabac cette année, offrant une qualité de fabrication fabuleuse, une amélioration des performances de l'appareil photo et toute une série de nouvelles fonctionnalités.

Dynamic Island facilite grandement le multitâche, tout en offrant une nouvelle façon d'interagir avec votre appareil, tandis que les capacités de l'appareil photo du nouveau capteur de 48 mégapixels sont étonnantes. Cette catégorie est très difficile et l'iPhone 14 Pro a dû faire face à une rude concurrence, mais il remporte la couronne cette année pour avoir véritablement offert un smartphone incroyablement complet. Il est cher, mais il en vaut la peine.

Hautement recommandé : Google Pixel 7 Pro

Le Google Pixel 7 Pro a peut-être été coiffé au poteau par l'Apple iPhone 14 Pro cette année, mais ne vous y trompez pas, c'est toujours un appareil incroyable. Offrant une expérience logicielle propre et en tête de la file d'attente de mise à niveau, il possède l'une des meilleures caméras du secteur.

Il y a beaucoup de puissance, un excellent écran, le tout dans un téléphone solide et beau.

Le meilleur des autres

Si l'Apple iPhone 14 Pro a remporté le premier prix, Google arrivant juste derrière avec le Pixel 7 Pro, le reste de la compétition était féroce. Le Samsung Galaxy S22 Ultra avait bien sûr besoin d'une mention tirant dans le support pour le S Pen et offrant une excellente expérience globale avec un excellent appareil photo. Ce n'était pas le seul téléphone en lice, cependant, avec le Samsung Galaxy Z Flip 4 en lice et offrant une expérience de téléphone pliable raffinée. Le modèle haut de gamme d'Oppo - le Find X5 Pro - mérite également sa mention avec un design luxueux. L'outsider du groupe est peut-être le ROG Phone 6 Pro. Il s'agit d'un téléphone dédié au jeu, offrant une autonomie stupéfiante, de très bonnes performances et un bon rapport qualité-prix dans l'ensemble.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

