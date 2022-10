Osom Saga, le reboot de l'Essential Phone, a enfin des spécifications officielles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Osom Saga, le téléphone développé par les personnes qui ont quitté Essential après la disparition de la société, dispose désormais de spécifications officielles.

Mais d'abord, un peu de ménage. Osom est la société créée par les personnes à l'origine de l'Essential Phone lorsque la société a fermé ses portes. Elle a d'abord annoncé le nouveau téléphone sous le nom d'Osom OV1, avant de le renommer en Saga. Maintenant, il s'appelle le Solana Mobile Saga après que les deux sociétés aient conclu un accord. Tout est prêt ? Bien.

Passons aux choses sérieuses.

La liste complète des spécifications a été publiée sur le site Web de Solana Mobile, le compte Twitter d'Osom partageant la version abrégée. On y apprend notamment que le téléphone sera équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 placée sous un écran OLED 120Hz de 6,67 pouces. À côté de ce Snapdragon sera 12 Go de RAM, avec 512 Go de stockage qui peut être étendu via une carte microSD.

TL;DR :

* Snapdragon 8+ Gen1

* 6.67" 120HZ écran OLED

* 12GB RAM

* 512GB de stockage (microSD extensible)

* 4110 mAh batterie

* Android 13

* Dos en céramique, cadre en acier inoxydable, et accents en titane

* IP68

D'autres éléments notables du tweet d'Osom incluent une batterie de 4110mAh et Android 13. En termes de construction, nous savons également qu'il y aura un dos en céramique, un cadre en acier inoxydable, et des accents en titane pour aller avec la résistance à la poussière et à l'eau IP68.

Solana Mobile a plus de détails, cependant. Sur son site Web, nous apprenons qu'il y aura une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels à l'arrière. À l'avant, une caméra selfie de 16 mégapixels sera utilisée. Nous apprenons également que l'écran aura un taux de rafraîchissement maximal de 120Hz, ce qui suggère que c'est variable. Et l'écran sera également de type FHD+.

La sécurité sera assurée par un capteur d'empreintes digitales monté à l'arrière, ce qui est important si l'on considère que Solana commercialise ce téléphone comme un téléphone destiné aux personnes qui s'intéressent à la cryptographie et au Web3.

Nous ne savons toujours pas exactement quand cette chose sera mise en vente, mais Solana Mobile dit qu'elle sera expédiée au début de 2023. Vous pouvez le précommander, mais il y a quelque chose à propos d'un dépôt de 100 $ USDC auquel vous pourriez vouloir faire attention.

