Bullitt présente un téléphone avec messagerie par satellite qui sera lancé au début de l'année 2023.

(Pocket-lint) - Bullitt n'est peut-être pas une marque qui vous est familière, mais l'entreprise britannique fabrique depuis longtemps des téléphones robustes, le plus souvent sous la marque CAT.

Alors que ses appareils ne sont peut-être pas le premier choix de l'acheteur typique de smartphone, la société a jeté son chapeau dans l'anneau de la communication par satellite, avec une note sur son site Web invitant les clients intéressés à s'inscrire pour recevoir des mises à jour.

Le nouveau smartphone - qui n'a pas encore de nom - devrait être lancé au premier trimestre 2023 et nous pensons que le lieu de lancement pourrait être le Mobile World Congress 2023, ce qui laisse supposer qu'il aura lieu vers la fin février.

La société a confirmé que le téléphone basculera de manière transparente entre les communications Wi-Fi, cellulaires et satellitaires et que cela a nécessité l'utilisation d'un chipset personnalisé, d'une application pour gérer la messagerie et d'une infrastructure dans les stations terrestres des satellites.

La société n'a pas voulu dire ce que pourrait être ce chipset personnalisé, mais nous savons que Qualcomm et MediaTek travaillent tous deux sur la connectivité par satellite.

Nous avons également vu récemment Huawei lancer la messagerie satellite sur le Mate 50 en utilisant du matériel Qualcomm - et Qualcomm alimente le CAT S62 Pro construit par Bullitt, donc nous supposons que ce futur appareil sera également équipé de matériel Qualcomm.

Bullitt a refusé de confirmer quel(s) réseau(x) satellite(s) le téléphone pourrait utiliser, mais a confirmé que vous aurez besoin d'un abonnement de messagerie par satellite pour utiliser le service propriétaire géré par Bullitt. L'utilisateur est ensuite libre d'utiliser le réseau terrestre de son choix pour les connexions normales.

Mais pourquoi vouloir la messagerie par satellite ? L'idée est d'éliminer les zones mortes, afin que vous puissiez rester en contact avec votre travail ou votre famille lorsque vous vous trouvez dans des régions éloignées dépourvues de connectivité cellulaire terrestre.

Nous nous attendons à ce que la communication par satellite fasse l'objet de nombreuses discussions dans les années à venir et il semble que Bullitt veuille faire partie de cette conversation.

Écrit par Chris Hall.