Du satellite au cellulaire : Tout ce que vous devez savoir sur la communication par satellite sur les smartphones

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La prochaine grande nouveauté dans le domaine de la téléphonie mobile pourrait bien être hors du commun, littéralement, alors que l'on s'attend à voir apparaître une gamme croissante d'options de communication par satellite.

L'utilisation de satellites pour connecter votre smartphone au réseau pourrait changer la donne, en permettant d'éliminer les zones mortes dans le monde entier et de garantir que vous êtes toujours en contact. Nous nous attendons à ce que les termes liés à cette nouvelle technologie soient nombreux, mais vous pouvez vous attendre à entendre parler de "communication par satellite" pour le grand public ou de "réseaux non terrestres (NTN)" pour les contenus plus techniques - et probablement d'autres termes encore.

Les discussions sur les téléphones et les satellites se sont multipliées récemment, alimentées par plusieurs courants de pensée.

Tout d'abord, T-Mobile et SpaceX ont annoncé une collaboration visant à fournir une couverture à 100 % des États-Unis, permettant ainsi aux clients de T-Mobile d'accéder au réseau où qu'ils se trouvent, même dans des endroits reculés.

Deuxièmement, l'analyste Ming-Chi Kuo a suggéré que l'iPhone 14 pourrait prendre en charge la communication par satellite.

Troisièmement, le SVP de Google, Hiroshi Lockheimer, vient de confirmer que Google prendrait en charge la communication par satellite dans la prochaine version d'Android.

Tous ces fils indiquent que la connectivité par satellite sera intégrée au matériel existant des smartphones, plutôt que de nécessiter un appareil dédié. T-Mobile, par exemple, a déclaré que nombre de ses appareils existants fonctionneraient déjà avec le système prévu, ce qui est donc très différent de ce qui existe actuellement avec les téléphones par satellite.

Le 3GPP, l'organisation qui supervise le développement des normes pour les technologies de communication, a déjà donné son accord pour les réseaux non terrestres 5G.

Actuellement, le réseau de votre téléphone mobile repose sur une connexion terrestre. Votre téléphone se connecte à une tour cellulaire ou à une station de base par le biais d'ondes radio, et cette tour est généralement connectée physiquement à l'infrastructure pour envoyer les données là où elles doivent aller. En général, vous vous connectez à plusieurs tours cellulaires en même temps, ce qui permet une couverture constante lorsque vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, mais le système repose sur une chose : vous avez besoin de la connexion terrestre pour le faire fonctionner.

Dans les endroits éloignés, hors de portée de ces tours cellulaires terrestres, il n'y a pas de réception. Vous êtes dans un point mort. Ce problème ne peut être résolu que s'il existe un moyen d'obtenir une connexion à cet endroit.

Les satellites résolvent ce problème en supprimant la nécessité d'une connexion terrestre. Si votre téléphone peut se connecter à quelque chose dans le ciel, vous résolvez le problème du manque d'infrastructure physique au sol, mais vous avez alors besoin de cette infrastructure dans le ciel.

C'est à cela que vous vous connecterez - en utilisant des ondes radio - pour permettre la communication par satellite.

Si, ils existent. Accessoire indispensable des héros hollywoodiens ou des équipes des forces spéciales derrière les lignes ennemies, la vue de quelqu'un sortant un gros terminal avec une grosse antenne a fait le tour de nos écrans pendant des années.

Les téléphones satellites ne sont pas rares non plus - ils sont disponibles dans le commerce, mais ils sont généralement chers, conçus pour travailler dans des zones reculées et n'ont pas vraiment le temps d'offrir des fonctionnalités grand public.

Les réseaux sont fournis par des noms que vous reconnaîtrez peut-être, comme Inmarsat, Thuraya ou Iridium, avec un mélange de systèmes de satellites géostationnaires (pour les deux premiers) ou en orbite terrestre basse (pour le dernier).

L'orbite terrestre basse (LEO) est peut-être plus familière depuis peu, car c'est ainsi que fonctionne le système Starlink de SpaceX, ainsi que le système OneWeb.

Un système plus familier pourrait être Garmin InReach. Il utilise le réseau Iridium pour la communication et coûte à partir de 14,95 dollars par mois, et 349 dollars pour quelque chose comme le InReach Mini - mais il s'agit effectivement d'un communicateur par satellite.

Nous n'avons pas seulement mentionné Starlink à l'instant - Starlink est déjà prêt à fournir le service T-Mobile aux États-Unis. Et comme Starlink vise une couverture mondiale avec son service satellite, on peut supposer que des accords pourraient être conclus avec d'autres fournisseurs de réseaux dans d'autres régions pour fournir un service similaire.

Le réseau qui, selon les rumeurs, alimenterait le système d'Apple est Globalstar. Globalstar est une société américaine de communication par satellite qui possède 24 satellites LEO et fournit déjà toute une gamme de services.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe déjà des satellites en orbite capables de fournir les fonctions requises, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un éventail de fournisseurs différents pour ces services. Cela dépendra en grande partie de ce que le satellite peut fournir à partir de la technologie existante, de la manière dont il s'interface avec le matériel grand public et de la manière dont les accords commerciaux peuvent être conclus.

Selon T-Mobile et SpaceX, l'accent sera mis dans un premier temps sur la messagerie SMS. La phase initiale de connectivité sera axée sur des formes de communication plus simples, mais elle évoluera au fil du temps jusqu'à offrir le type de connectivité voix et données auquel vous êtes habitué.

L'objectif, en réalité, est de fournir une connectivité à des endroits reculés afin que les utilisateurs puissent rester en contact. Il faudra sans doute attendre un certain temps avant de pouvoir s'attendre de manière réaliste à pouvoir se rendre dans les endroits les plus reculés de la nature et diffuser des vidéos 4K sur son téléphone.

Si vous voulez faire cela, vous feriez mieux de vous procurer un terminal Starlink. Oui, c'est déjà possible, mais ne vous attendez pas à ce que la communication par satellite d'un smartphone le permette dès le premier jour.

Mais comme l'ont souligné T-Mobile et SpaceX, l'objectif est d'utiliser le matériel existant, de sorte que vous n'aurez pas à acheter un téléphone satellite dédié. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fournisseurs qui proposent déjà des téléphones par satellite.

T-Mobile a déjà annoncé le lancement de Coverage Above and Beyond, en précisant qu'il sera en version bêta d'ici à la fin 2023.

Des rumeurs suggèrent que des tests ont déjà eu lieu pour l'iPhone d'Apple, bien qu'il n'y ait pas de vérification, tandis que Huawei devrait lancer le Mate 50 qui fonctionnera sur le système de navigation par satellite BeiDou, permettant là encore des services de messagerie d'urgence.

Entre-temps, MediaTek a démontré qu'il travaillait avec un NTN en utilisant du matériel 5G existant, et d'autres noms comme Qualcomm, Ericsson et Thales sont également impliqués dans la recherche, donc tout cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.

Le 3GPP a déclaré qu'une norme devrait être formalisée d'ici 2022 et que des produits commerciaux seront disponibles d'ici 2024.

Au cours des deux prochaines années, les téléphones mobiles pourraient devenir beaucoup plus mobiles.

Écrit par Chris Hall.