Qu'est-ce que le mode avion ?

(Pocket-lint) - Que vous voyagiez souvent en avion ou non, vous avez peut-être remarqué un paramètre proéminent sur un tas de vos appareils qui propose le "mode avion", sans savoir ce que fait exactement cette fonctionnalité.

En bref, il s'agit d'un paramètre qui permet de désactiver une partie de la connectivité sans fil que les téléphones et les tablettes utilisent normalement, comme leur radio cellulaire et les bandes Wi-Fi, afin d'éliminer les interférences potentielles avec un avion dans lequel vous êtes monté.

Sur la plupart des appareils modernes, il est assez simple d'activer le mode avion.

Par exemple, sur un iPhone ou un téléphone Android, vous pouvez glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux réglages rapides, puis appuyer sur l'icône Avion pour activer le mode.

C'est également très facile sur un ordinateur portable ou une tablette Windows : appuyez sur le symbole Wi-Fi en bas à droite et vous verrez apparaître un bouton à bascule pour activer le mode avion.

Sur un Mac, il faut être un peu plus manuel et désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth pour obtenir l'équivalent du mode avion.

La principale fonction du mode avion est de désactiver la radio cellulaire de votre appareil. Cela signifie que vous ne pouvez pas recevoir d'appels vocaux ou de messages texte.

Sur de nombreux appareils, il désactive également la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, bien que ces connexions soient de plus en plus autorisées sur la plupart des vols et qu'elles ne soient pas forcément désactivées.

Dans de nombreux cas, vous pouvez également réactiver manuellement les connexions Wi-Fi et Bluetooth tout en laissant le mode avion activé, comme sur iOS.

L'une des bonnes utilisations du mode avion est en effet de prolonger un peu l'autonomie de votre batterie. Si vous êtes à court de charge et que vous souhaitez simplement laisser votre téléphone allumé sans l'utiliser, l'activation du mode avion peut en effet vous faire gagner quelques pourcentages supplémentaires.

En effet, l'utilisation des données mobiles, notamment la 5G, peut être assez gourmande en batterie, et le fait de garder votre téléphone isolé peut l'aider à minimiser la consommation d'énergie dont il a besoin.

La différence ne sera pas sismique, et nous ne pensons pas que la plupart des gens voudront utiliser le mode avion pour cela très souvent, mais cela pourrait être pratique dans un pincement.

Écrit par Max Freeman-Mills.