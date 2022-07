Comment numériser un document avec votre téléphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez un document imprimé et que vous avez besoin d'une copie numérique, ne vous inquiétez pas car vous pouvez facilement numériser des documents papier avec votre téléphone. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez capturer un scan numérique avec votre téléphone en quelques secondes, puis le transformer en PDF et l'enregistrer sur le cloud. Nous sommes là pour vous montrer comment.

Nous avons déjà expliqué comment numériser et signer un document avec votre iPhone, iPad et même iPod Touch d 'Apple. Nous allons maintenant vous montrer comment le faire avec un téléphone Android.

Comme pour toute photo prise avec votre téléphone, un bon éclairage est essentiel pour obtenir de bons résultats lors de la numérisation. Assurez-vous de disposer d'un espace bien dégagé pour capturer votre numérisation, de préférence sous une bonne lumière naturelle, près d'une fenêtre.

Nous vous conseillons de poser le document que vous souhaitez numériser à plat sur une table où vous pourrez bien le voir, plutôt que d'essayer de jongler avec votre téléphone et le papier en même temps. Ensuite, préparez-vous à numériser.

Le moyen le plus simple que nous ayons trouvé pour numériser des documents est d'utiliser Google Drive. C'est pratique, car vous pouvez non seulement numériser avec l'application Google Drive, mais aussi enregistrer au format PDF et télécharger directement sur Google Drive, afin de pouvoir envoyer le fichier ou l'utiliser quand vous en avez besoin.

Pour numériser un document avec votre téléphone en utilisant Google Drive, suivez les étapes suivantes (en supposant que vous l'ayez téléchargé au préalable) :

Cliquez pour ouvrir Google Drive sur votre téléphone Cliquez sur l'icône plus en bas à droite de l'application et cliquez sur numériser. Prenez une photo de votre document comme vous le feriez normalement pour n'importe quoi d'autre. Cliquez ensuite sur l'icône en forme de coche lorsque vous êtes satisfait de l'image.

Une fois que c'est fait, vous verrez que la photo est automatiquement convertie en PDF. Vous avez ensuite la possibilité de le modifier de différentes manières. Des outils situés en bas de l'application vous permettent de recadrer l'image si elle ne contient pas tout ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez également passer du noir et blanc à la couleur et, si vous cliquez sur les trois points en haut à droite, vous pouvez modifier les paramètres d'amélioration de l'image, son orientation, etc.

Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Enregistrer, ce qui vous donne la possibilité de renommer le fichier et de sélectionner l'endroit où vous souhaitez le télécharger dans votre dossier Google Drive.

Une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité d'y accéder où vous voulez ou de l'envoyer facilement à qui vous voulez.

Écrit par Adrian Willings.